Du sang, des armes, Donald Trump : ce qu'il faut retenir de la première audition sur les émeutes du Capitole

Il aura fallu un an d'investigations au comité d'enquête parlementaire, plus de 1 000 témoins interrogés, filmés, pour arriver à ces auditions publiques qui ont démarré dans la nuit de jeudi à vendredi. Toutes les grandes chaînes de télévision américaines ont retransmis en direct les deux heures de témoignages. Seule la chaîne conservatrice Fox News ne l'a pas fait. Voici ce qu'il faut en retenir.

Donald Trump était au coeur du complot

Cet évènement est sans précèdent dans l'Histoire des États-Unis. Selon le président de la commission d'enquête, le député démocrate Bennie Thompson, et la vice-présidente républicaine Liz Cheney, l'invasion du Capitole est un complot prémédité par Donald Trump pour rester au pouvoir.

“Le 6 janvier est le point culminant d'une tentative de coup d'État”, a dit le président de la commission d'enquête Bennie Thompson sans hésiter. "Donald Trump était au centre de cette conspiration... et au final, le Président des États-Unis a poussé une horde d'ennemis de la Constitution à envahir le Capitole et porter atteinte à notre démocratie"

Les enregistrements montrent également que Trump a mené cette campagne de dénigrement et de mensonges pour mobiliser ses troupes. Il ressort également de ces premiers témoignages que la responsabilité de Donald Trump va être précisée lors des prochaines auditions. Le suspense reste entier sur les preuves à venir.

Les proches de Trump n'ont pas cru à des élections truquées

Il ressort de cette première audience que Donald Trump a utilisé la justice après le scrutin du 3 novembre 2020 simplement pour s'accrocher au pouvoir par tous les moyens. Et quand tout ceci a échoué, il a patiemment attendu assis à son bureau à la Maison Blanche pendant qu'une horde de ses supporters détruisaient une partie du Capitole et menaçaient les élus et le vice-président. Plusieurs témoignages vidéo de proches de Trump ont été diffusés. Il ressort qu'aucun ne croyait à ses accusations d'élections truquées. Le Comité se demande si Trump lui-même y croyait.

Les enregistrements montrent également que Trump a mené cette campagne de dénigrement et de mensonges pour mobiliser ses troupes :

L'un des enregistrements est celui de l'ancien ministre de la Justice de Trump William Barr qui affirme avoir dit à Donald Trump que le débat sur une fraude électorale d'ampleur était des "conneries "(“bullshit”) ;

qui affirme avoir dit à Donald Trump que le débat sur une fraude électorale d'ampleur était des "conneries "(“bullshit”) ; Dans un extrait vidéo, la fille de Donald Trump Ivanka Trump affirme avoir cru William Barr ;

affirme avoir cru William Barr ; D'après un témoin entendu la nuit dernière, le secrétaire général de la Maison Blanche (White House chief of staff) Mark Meadows , aurait affirmé que personne n'avait trouvé une issue pour renverser les résultats dans des États-clé.

Les Proud Boys, un groupe moteur

Nick Quested est un documentariste britannique. Le 6 janvier, il suivait avec sa caméra les Proud Boys, ce groupe de militants d'extrême droite qui a mené les émeutes. Selon son témoignage la nuit dernière, les Proud Boys ont conspiré avec d'autres extrémistes, les Oath Keepers, pour planifier l'assaut du Capitole.

Selon des images diffusées lors de son audition par le documentariste, le leader des Proud Boys Enrique Tarrio, a rencontré le leader des Oath Keepers la veille de l'attaque. Le matin du 6 janvier, il a même interviewé une femme, membre du groupe, affirmant face caméra : "Je ne suis pas autorisée à dire ce qui va se passer aujourd'hui, car tout le monde n'aura qu'à regarder."

Selon des émeutiers interrogés, ils croyaient être invités à Washington par leur Président pour "se battre pour lui".

Le récit glaçant de la première policière à entrer dans le Capitole

Caroline Edwards est officier de police du Capitole, elle a été blessée lorsque les manifestants ont forcé l'entrée du bâtiment. La nuit dernière, elle a témoigné devant la Commission. Elle est la première agent à être blessée. Elle a détaillé le premier évènement inquiétant : lorsque les émeutiers ont passé le cordon de police, elle a alors été projetée à terre, et écrasée, avant de perdre conscience.

Elle se rappelle avoir "glissé sur du sang", avoir "vu des policiers souffrir, notamment à cause des gaz lacrymogènes". Elle décrit "une scène de guerre" : "C'était un carnage, le chaos. Je peux difficilement décrire ce que j'ai vu."

Le comité d'enquête prévoit huit auditions. La prochaine aura lieu dès lundi 13 juin.