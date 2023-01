Dubaï : aprés le pétrole, le tourisme

Chaque jour, qu’ils débarquent des avions ou des navires des deux poids lourds du tourisme de masse, de très nombreux touristes internationaux arrivent dans la capitale économique des Emirats Arabes Unis. En 2019 la ville avait reçu pratiquement 17 millions de visiteurs et les autorités émiraties espèrent doubler la mise dans les prochaines années et faire de surcroit de Dubaï la première destination mondiale du tourisme de luxe.

lors de l'inauguration de l'atlantis the royal, le plus grand palace du monde - (c) atlantis the royal

Pour s’en convaincre il suffit de regarder l’Atlantis the Royal un méga palace de 795 chambres qui revendique fièrement le fait d’être le plus grand palace du monde. L’établissement qui ouvrira en février a été inauguré le 21 janvier dernier. Pour marquer l’évènement les propriétaires du lieu ont commandé un spectacle gigantesque à la chanteuse américaine Beyonce, un show de 70 minutes qui, selon la presse du pays, aurait couté la bagatelle de 23 millions de dollars et dans le même temps la diva us aurait profité en famille d’une suite avec piscine privée sur le balcon. Une suite dont le prix avoisinerait les 100 000 euros la nuit ce qui en ferait la suite la plus chère du monde.

burj khalifa, la plus haute tour du monde 828m © Radio France - philippe lefebvre

Heureusement le tourisme à Dubaï ne se limite pas à des hôtels de luxe et à des foules d’influenceurs, notamment français, venus ici non pas pour la douceur de vivre mais pour profiter d’une fiscalité avantageuse.

Ainsi les amateurs d’architecture prendront sans doute beaucoup de plaisir à détailler LA spécialité locale : les tours. Il y aurait près de 600 tours et immeubles XXL dans la ville dont l’incontournable Burj Khalifa qui de ses 828 mètres et 160 étages domine le quartier des affaires. Chaque matin des centaines de touristes attendent pour embarquer dans les ascenseurs qui à la vitesse de 30 mètres par seconde vous déposent en moins d’une minute au 124e étage ou pour les plus fortunés au 154e ou l’on vous proposera un traitement vip avec petit déjeuner ou coupe de champagne. En revenant au sol il faut se perdre dans le quartier des affaires pour admirer les autres tours dont une dizaine a pratiquement la même hauteur que la tour Eiffel (attention parfois des agents de sécurité peuvent vous interdire de photographier une tour et vous suivront jusqu’à ce que vous ayez quitté le parvis de la tour en question).

adra bateaux collectifs ou l'on croise la population active © Radio France - philippe lefebvre

Ensuite mettez le cap sur Deira le quartier populaire avec ses souks et ses restaurants bon marché (9e pour un plat copieux). Passez une tête au souk de l’or mais surtout attardez-vous au souk des épices avant de prendre un adra, un bateau collectif, qui permettra de rejoindre la partie plus moderne de la ville où se trouve notamment le Dubaï muséum qui retrace l’histoire de la ville qui a tout d’abord du sa prospérité au commerce des perles, puis à celui de l’or avant qu’en 1962 on découvre ici les premières traces de pétrole.

Durant votre visite vous pourrez éviter les centres commerciaux géants sauf peut-être le mall of the emirates car c’est la que se trouve Ski Dubaï avec sa neige, ses 5 pistes de ski, ses remontées mécaniques et tout cela par une température de moins 5°…

le trés écologique musée du futur © Radio France - philippe lefebvre

Bref Dubaï avec l’or noir est aujourd’hui la ville de la démesure que l’on peut trouver fascinante ou ridicule. En tout cas c’est une ville où l’on se projette dans le futur un futur ou il n’y aura plus de pétrole qui rendra peut être vraie la prédiction du Cheikh Rashid, fondateur de Dubaï : « mon grand-père se déplaçait en dromadaire, je conduis une Mercedes, mais mon petit-fils se déplacera à nouveau en dromadaire ».