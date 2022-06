Duels Ensemble!-Nupes, duels Nupes-RN, triangulaires : voici à quoi va ressembler le second tour

À peine digérés les résultats du premier tour , candidats et appareils politiques se préparent pour le deuxième round. Cinq prétendants à l'Assemblée nationale ont été élus dès le premier tour, ce dimanche, il reste donc 572 circonscriptions en jeu : 564 duels et huit triangulaires. Selon les données du Ministère de l’Intérieur, Ensemble! sera présent au second tour dans 410 circonscriptions, la Nupes dans 362 circonscriptions et le Rassemblement national dans 198.

Plus de 70 candidats LR encore en lice

Le second tour des élections législatives proposera 271 confrontations entre Ensemble! et la Nupes sur 577, d'après un décompte de l'AFP réalisé à partir des chiffres du ministère de l'Intérieur. Dans 107 circonscriptions, un candidat de la majorité affrontera un candidat du Rassemblement national. La coalition de gauche défiera le RN dans 61 circonscriptions.

Les Républicains et leurs alliés de l'UDI se maintiennent dans 71 circonscriptions. Il y aura 25 duels entre le RN et Les Républicains, qui affronteront également la Nupes dans 18 circonscriptions et Ensemble! dans 24. La question du barrage à l'extrême droite se posera également dans les 62 circonscriptions où le parti de Marine Le Pen affrontera la Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon.

Très peu de triangulaires

Le week-end prochain, huit triangulaires devraient départager des candidats, contre une seule en 2017, mais aucune quadrangulaire. En effet, pour les législatives, la règle veut que les deux premiers candidats soient qualifiés pour le second tour. Pour décrocher eux aussi un ticket, les suivants doivent obtenir 12,5% des voix des inscrits (et non seulement des exprimés). Une forte abstention, comme ça a été le cas dimanche, limite mécaniquement les chances d'accès au second tour.

Deux triangulaires auront donc lieu dans les Hauts-de-Seine, une dans le Lot-et-Garonne, dans le Tarn, dans la Nièvre, le Lot-et-Garonne, la Dordogne et le Lot. À cinq reprises, Ensemble!, la Nupes et le RN s’affronteront.

Cinq députés élus

Cinq candidats ne passeront pas par la case du second tour, dont quatre en région parisienne. Sarah Legrain (16e circonscription de Paris), Danièle Obono (17e circonscription de Paris), Sophia Chikirou (6e circonscription), Alexis Corbière (7e circonscription) sont élus dès le premier tour. Yannick Favennec, candidat d'Horizons-Ensemble obtient la majorité pour la 3e circonscription de la Mayenne.