Durée, dates de départ et de retour : on a analysé les vacances d'été de ces 64 dernières années

Les petits Français d'aujourd'hui ont-ils trop de vacances de fin d'année par rapport à leurs aînés ? Oui, pour Emmanuel Macron, qui estimait récemment à Marseille que "quand on a des vacances de trois mois, l’inégalité revient". Sur le sujet, les archives des calendriers scolaires, disponibles sur le site du ministère de l'Éducation , sont riches d'enseignements.

On y découvre par exemple que depuis 1960 (la plus ancienne année recensée), seuls les élèves de 1980 ont eu droit à (presque) trois mois de vacances : 85 jours précisément, du 3 juillet au 25 septembre inclus. En moyenne aujourd'hui, on atteint à peine les deux mois complets. Les vacances d'été ont commencé le plus tôt en 1969 et en 1985 (le 26 juin) et se sont interrompues le plus tard en 1980, justement, avec une rentrée le 26 septembre.

Enfin, c'est en 2022 que les vacances d'été ont été les plus courtes : 55 jours au total, du 8 juillet au 31 août inclus.

Une durée moyenne en baisse constate depuis quatre décennies

D'ailleurs, au-delà des records, la durée moyenne des vacances d'été ne cesse de baisser depuis les années 80. Dans les décennies 1960 et 1970, on avait en moyenne 77 jours de vacances de fin d'année ; un chiffre qui passe à 71 jours dans les années 1980, 66 dans les années 1990, 64 dans les années 2000, 59 dans les années 2010... Et pour l'instant, les élèves français ont été en moyenne 57 jours en vacances d'été pendant la décennie 2020.

Globalement, les vacances d'été sont donc aujourd'hui plus courtes qu'elle ne l'ont été. Des années 60 au début des années 80, la rentrée scolaire avait lieu plus tard : mi-septembre : les élèves avaient donc deux mois et demi de congés. Et puis à partir des années 80, la date de reprise des cours a été progressivement avancée jusqu'à tout début septembre.

Depuis les années 2000, la rentrée a lieu en général vers le 2 septembre. Les élèves ont deux mois de vacances l’été, huit semaines très exactement depuis une dizaine d’années. Mais on parle des écoliers : les collégiens et les lycéens, eux, finissent plus tôt.

Des dates de départ et de retour assez similaires

À l'exception des années 1981 et 1982 où le départ était le plus tardif (respectivement le 11 et le 10 juillet), et des années 1980 et 1981 où la rentrée scolaire arrivait elle aussi très tard (le 26 et le 25 septembre), la plupart des coupures estivales commencent fin juin/début juillet pour s'achever fin août/début septembre. Avant les années 80, la norme était de terminer les vacances d'été mi-septembre, pour un point de départ fin juin.

Les vacances d'été 2023 sont particulièrement tardives : en 40 ans, c'est seulement la troisième fois que les vacances commencent aussi tard, un 8 juillet. L'autre différence avec les années 60, c'est qu'au fil du temps, les autres vacances de l'année se sont allongées. Alors qu'elles ne duraient que quelques jours à la Toussaint et en février, elles sont passées à deux semaines. Par conséquent, la durée globale des congés sur l'année a sensiblement toujours été la même.

La France n'est pas la championne des congés estivaux

Enfin, si l'on compare les vacances de fin d'année françaises avec celles d'autres pays de l'OCDE, on constate que notre pays est plutôt dans la fourchette basse, avec un peu plus de huit semaines de pause estivale. Un chiffre bien loin du maximum : plus de 13 semaines de coupure pour les élèves russes, lettons ou chiliens.

Pour connaître les dates et la durée des vacances d'été de n'importe quelle année de 1960 à 2024, vous pouvez utiliser notre moteur de recherche :