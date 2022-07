Durée, températures, vigilance rouge : voici à quoi ont ressemblé les dernières grosses canicules en France

La France va peut-être connaître ce lundi 18 juillet la journée la plus chaude de son histoire depuis le début des mesures météorologiques. Les températures maximales devraient se situer entre 36 et 38°, mais des pointes sont attendues jusqu’à 40° en Ile-de-France et 42° dans le sud-ouest du pays. Météo France a placé 15 départements en vigilance rouge . Si les températures devraient rapidement retomber à partir du lendemain, la fin de l’épisode de fortes chaleurs reste impossible à prédire.

Mais quel écart y a-t-il entre les prévisions du 18 juillet et les différents épisodes de grandes chaleurs connus par la France ? Retour en détail sur les pics les plus marquants de ces dernières années, en quatre dates clés.

18 juin 2022 : une précocité jamais vue

Le mois de juin dernier a marqué une première dans l’histoire de la météorologie en France, avec la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée dans l’Hexagone. Le 18 juin, cet épisode hors norme a atteint son apogée, avec un pic qui a duré un peu moins de deux jours.

Deuxième jour le plus chaud enregistré en juin depuis l’après-guerre, le 18 juin a ainsi explosé les records de température, parfois tous mois confondus. Biarritz a enregistré près de 43°, du jamais vu dans la ville, et le mercure est monté jusqu’à 43.4° dans certains zones du Sud-ouest. Cette situation avait poussé les autorités à placer 12 départements en vigilance canicule rouge, et 25 en orange.

9 août 2020 : pic de chaleur et de pollution

En 2020, c'est un épisode de chaleur particulièrement durable qui s'est installé sur l'Hexagone, avec presque deux semaines de températures très élevées. Cet épisode a culminé le 9 août, notamment pour la partie nord du pays, le mercure atteignant 39,1° dans la capitale.

Durant cette période, la vigilance canicule rouge se répand de l'Ile-de-France aux Hauts-de-France, englobant 15 départements. À noter que dans l'agglomération parisienne, le pic de chaleur s'accompagne d'un pic de pollution, ce qui provoque une surmortalité. Selon le bilan de Santé publique France, la canicule a causé 354 décès dans les départements franciliens.

25 juillet 2019 : le remake de 2003

À partir de la fin du mois de juillet, l'été 2019 connaît une période de chaleur intense et généralisée, qui dure environ une semaine. Dernière vague de chaleur en date recensée sur un mois de juillet, jusqu’à cette année, cette période voit le record de 2003 égalé en termes de température globale avec 29,4°. Face à cette situation, 20 départements ont été placés en vigilance rouge canicule.

Contrairement à 2003, l’épisode de chaleur intense ne s’éternise pas. Un peu moins de 1.500 décès sont associés à cette canicule, soit dix fois moins de morts qu'en 2003.

28 juin 2019 : des records locaux avant la vague nationale

C’est un autre record absolu, au niveau local cette fois, qui a marqué le début d’été 2019. Le 28 juin, des températures dépassent les 45 degrés dans plusieurs localités de l’Hérault et du Gard, dans le sud de la France. Un village entre Montpellier et Nîmes connaît alors la température la plus élevée jamais enregistrée en France, avec 46°.

Cette température dépasse de presque deux degrés le record précédent, datant de 2003. Ce pic de chaleur marque aussi la première utilisation de la vigilance rouge canicule depuis sa création en 2004. Quatre départements sont alors placés en vigilance maximale.

5 août 2003 : un record meurtrier

Avec une moyenne de 29,4° atteinte au niveau national, le record absolu de température moyenne en France métropolitaine est atteint le 5 août 2003. Ce pic de chaleur s’est démarqué, même au milieu des températures déjà élevées de la canicule de cette année-là.

Avec une quinzaine de jours de chaleur extrême, l’épisode de 2003 demeure aujourd’hui l’une des canicules les plus dures de France. Une intensité prolongée qui a fait de nombreuses victimes dans l’Hexagone : d’après l’Institut national des études démographiques, 15.000 personnes ont succombé en deux semaines. Au plus dur de la vague, le nombre de décès quotidiens a presque doublé dans le pays.