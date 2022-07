Échecs : un robot casse le doigt d'un joueur de 7 ans, les organisateurs rejettent la faute sur l'enfant

Le quotidien britannique The Guardian rapporte une histoire un peu effrayante d'attaque de robot. En marge d'un tournoi international d'échecs à Moscou, un robot joueur a été mis à disposition. Un petit garçon, qui figure parmi les meilleurs joueurs de la capitale russe dans la catégorie des moins de 9 ans, a voulu tester la machine. Le robot, perturbé par sa rapidité d'exécution, lui a vivement attrapé les doigts. Sur une vidéo, l'on constate que le robot met du temps à lâcher l'enfant et que l'intervention d'un adulte est nécessaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le résultat est une fracture et un plâtre. L'enfant a tout de même pu participer au tournoi le lendemain, à l'aide d'une attelle, mais ses parents envisagent des poursuites judiciaires contre le fabricant du robot.

Publicité

Dans l'émission "Un nouveau monde", le sociologue franco-italien Antonio Casilli revient sur cet événement.

À lire aussi : Antonio Casilli et Manon Fleury Écouter plus tard écouter 47 min

L'enfant mis en cause

Étonnamment, c'est l'enfant qui a été mis en cause par les organisateurs du tournoi dans cet événement, car son comportement serait sorti du cadre établi. Sergey Smagin, vice-président de la Fédération russe des échecs, auprès du média russe Baza , justifiait cet acte ainsi : "Il y a des règles de sécurité et il semblerait que l'enfant ne les ait pas respectées. Quand il a entrepris son action, il n'a pas réalisé qu'il devait d'abord attendre. C'est un événement rarissime. Le premier de ce type à ma connaissance."

Le sociologue spécialisé dans l'analyse des nouvelles technologies Antonio Casilli s'étonne que ce soit le geste de l'enfant qui soit d'abord mis en avant :

"C'est intéressant de remarquer la réaction des organisateurs de ce tournoi d'échecs qui ont tout de suite mis la faute sur l'enfant en disant que c'est lui qui avait commis une erreur parce qu'il avait été trop rapide, plus rapide qu'une machine intelligente parce que cet enfant, c'est l'un des meilleurs champion d'échecs russes de moins de neuf ans. Donc il est plus rapide et plus intelligent que la machine. C'est un joli échec pour cette machine qui joue aux échecs, c'est-à-dire que c'est un fail."

Cette machine, moins intelligente que cet enfant, n'a pas été blâmée. L'aurait-t-elle compris... Mais comment un tel incident a-t-il été possible ?

Un univers trop complexe pour l'intelligence artificielle

Antonio Casilli explique que ces machines peuvent agir et intervenir dans un cadre précis, mais dès lors que l'on sort de ce cadre, l'univers devient trop complexe :

"Ces machines sont pensées et imaginées pour évoluer dans ce qu'on appelle, en mathématiques, des 'espaces discrets'. Les échecs sont un cas classique. Vous avez 64 cases, 32 pièces et rien de plus. Mais l'univers est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de places que 64 cases dans l'univers et beaucoup plus de choses que 32 pièces. Et donc, parfois, un doigt peut, disons s'insérer dans la machine, et malheureusement aussi blesser en passant."

Doit-on avoir peur des machines ?

La peur des machines, qui pourraient prendre la place des humains, peut avoir des liens avec la politique et cette idée totalement abjecte d'un "grand remplacement", comme l'explique Antonio Casilli :

"La rhétorique du remplacement est une rhétorique qui a des échos, hélas politiquement, très problématiques. Le grand remplacement robotique se fait écho de certaines peurs des droites extrêmes un peu partout dans le monde, d'un grand remplacement. Souvent, les personnes qui véhiculent cette rhétorique du grand remplacement robotique ont aussi des sympathies pour les autres théories du grand remplacement. Et on le voit de plus en plus avec les producteurs de technologies de la Silicon Valley, par exemple, qui se rangent de plus en plus à droite dans l'échiquier politique."

Des dangers des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle

La perte de contrôle est en revanche une crainte légitime, quant aux nouvelles technologies, toujours plus présentes dans nos quotidiens. Antonio Casilli parle d'automatisation :

"Il existe une continuité entre les plateformes et les applications en général, tous ces petits bouts de logiciels qui peuplent notre vie, nous mettent au travail d'une manière ou d'une autre. Et de l'autre côté, l'automation, parce que c'est souvent avec les données extraites à partir des applications et des plateformes numériques comme Google, Facebook ou WhatsApp. et ainsi de suite, qu'on entraîne, c'est-à-dire qu'on prépare, qu'on produit l'automatisation."

Est également pointée du doigt dans l'émission "Un monde nouveau" la pénibilité du travail de certains micro-travailleurs, des petites mains qui accomplissent en nombre des taches précises et répétitives notamment.

Antonio Casilli prend l'exemple des voitures autonomes et du travail que cela nécessite, bien souvent délocalisé :

"Ce sont des ordinateurs sur roues et elles enregistrent énormément de données qui doivent être par exemple des vidéos du monde environnant. Après, il faut que quelqu'un traite ces données. Par exemple, en ajoutant des tags comme on le fait sur Instagram par exemple, 'ça, c'est un arbre', 'ça, c'est un feu de circulation', etc. Ou alors que ces personnes dessinent les contours des voitures... Donc c'est un travail pénible, c'est un travail à faire à la main et qui est considéré comme un travail sans qualités. (...) Les grandes plateformes externalisent, délocalisent ce travail très faiblement rémunéré à des personnes qui sont souvent à l'autre bout du monde, pour les entreprises françaises, fort souvent en Afrique, ou alors dans d'autres pays francophones, et pour les pays anglophones, plutôt du côté de l'Asie, de l'Inde, vers l'Asie du Sud-Est."

Le sociologue évoque l'idée, pour pallier ses dangers et dérives, de la "coopérativisation". Il explique : "C'est l'idée de faire en sorte que ces grandes plateformes et ces technologies en général soient confiées aux utilisateurs. Si on devenait tous un peu propriétaires de ces technologies, on aurait aussi la possibilité de les investir de nos exigences, de nos désirs et pas seulement des désirs des billionaires qui les ont lancées au début."

Pour en savoir plus, écoutez l'émission "Un monde nouveau" dans son intégralité, avec le sociologue Antonio Casilli, auteur de En attendant les robots : Enquête sur le travail du clic (Seuil).