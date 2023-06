Économie d'énergie : la majorité des Français prêts à faire des efforts mais pas à renoncer à leur confort

Vivre en colocation, réduire la taille de la voiture ou partager la machine à laver ? Économiser l'énergie tout en électrifiant les usages afin de lutter contre le réchauffement climatique constitue un "défi sociétal" majeur auquel tous les Français ne sont pas prêts, prévient une enquête du gestionnaire de réseau RTE, qui gère le réseau électrique à haute tension. Durant l'été 2022 et au printemps 2023, RTE a mené une enquête hors norme avec l'institut IPSOS auprès de 13.000 personnes dans la première vague et 11.000 dans la deuxième . Elle détaille les différents choix faits par chacun, notamment pour se déplacer et se loger.

Les Français "majoritairement" prêts à "faire des efforts"

Premier résultat encourageant de l'étude : les Français ont une "conscience élevée" de la réalité du changement climatique et de son origine humaine, indique Xavier Piechaczyk, président de RTE. Ils se disent même "majoritairement" prêts à "faire des efforts" de principe pour s'adapter.

Mais l'étude révèle un "manque de connaissance" des ordres de grandeur et des actions ayant le plus d'impact, et surtout montre les "freins" sociétaux et financiers à une possible évolution radicale de l'habitat et des modes de déplacement.

Difficile de se passer de voiture pour une majorité de Français

Mais, si 37% des personnes interrogées remplaceraient immédiatement leur voiture actuelle par une électrique ou hybride si leur véhicule tombait en panne aujourd'hui, 75% estiment impossible de remplacer leur voiture actuelle par une plus petite, moins énergivore.

" Malgré les problèmes financiers qu'ils évoquent, 88% des Français disent qu'ils remplaceraient leur voiture si elle tombait en panne, dont deux-tiers immédiatement ", indique Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos.

Moins de 30% des Français imaginent vivre dans un logement plus petit

Dans l'habitat, 48% des personnes interrogées envisagent des travaux d'isolation dans trois à cinq ans, mais 94% citent des freins économiques et 20% ne savent pas quelle solution technique adopter. Par ailleurs, moins de 30% imaginent vivre un jour dans un logement plus petit, et pas plus de 40% en colocation. "L'attachement à la maison individuelle et à la voiture n'a pas été une surprise, car on l'étudie depuis longtemps, mais ce qui est frappant c'est le côté massif des chiffres", analyse Brice Teinturier.

"Les Français dans leur très large majorité veulent vivre dans des zones moins denses, des maisons individuelles en zone pavillonnaire, et sont attachés à leur voiture", résume M. Piechaczyk. "C'est constitutif d'un modèle de société et il faut l'intégrer dans les prévisions", ajoute-t-il. "Il est extrêmement difficile et potentiellement dangereux de vouloir imposer des modèles" de sobriété radicale "quand on est face à des désirs aussi profonds", ajoute M. Teinturier.

L'enquête montre aussi des effets inattendus : ainsi le télétravail vanté par certains pour faire baisser les émissions de CO2 ne serait peut-être pas aussi efficace que cela. "Nous avons des doutes sur le fait que le télétravail soit un facteur de baisse des émissions, car les 44% de Français qui peuvent télétravailler cherchent aussi souvent à déménager et à s'éloigner dans des zones peu denses, augmentant ainsi l'effet rebond de la consommation", souligne M. Piechaczyk.