Économies d’énergie : on a cherché à mesurer l’impact sur notre facture des petits gestes du quotidien

Comment faire des économies d'énergie et, au passage, alléger sa facture ? Nous avons voulu tenter de mettre en place plusieurs "écogestes" pour répondre à la demande de "sobriété énergétique" et mesurer leur impact. Pour cela, l'Agence parisienne du climat, qui accompagne notamment chaque année des dizaines d'habitants et copropriétés, nous a fourni un wattmètre, petit appareil permettant de réaliser des mesures. Nous avons également utilisé l'application HelloWatt, qui permet, connectée à un compteur Linky, d'analyser la consommation en temps réél.

Nous avons réalisé des mesures durant 15 jours, dans un appartement parisien de 40 mètres carrés, chauffé au gaz, avec l'aide d'un guide de "100 gestes pour réduire ses consommations". Tout en ayant en tête ce constat de base : "Sur le total des consommations d'un logement, 66% sont concernées par le chauffage lorsque celui-ci est électrique et 17% par les autres appareils." Nous avons également contacté Lucia, accompagnée par l'Agence parisienne du climat pendant six mois dans le cadre des "défis déclic" , pour réduire ses économies d'énergie dans son appartement de 60 mètres carrés (chauffage électrique). Voici donc quelques pistes de gestes efficaces.

Dans la cuisine, une multiprise pour tous les appareils

Premier et principal chantier : la cuisine. À commencer par l'électroménager. Ce secteur de dépense représente un quart de la facture d'électricité (qui ne comprend pas le chauffage), nous rappelle HelloWatt. Surtout, 80% de la consommation électrique de ces appareils se fait... quand ils sont en veille ! Diagnostic confirmé par notre wattmètre : la bouilloire ou encore le micro ondes, quand ils restent branchés, consomment en continu quelque watts.

L'Agence parisienne du climat (APC) nous conseille donc de brancher bouilloire, grille-pain et micro-onde sur une multiprise avec un interrupteur, et de ne l'allumer que quand nous utilisons l'un de ces appareils.

Autre poste d'économie possible : le frigo. Il reste évidemment branché, mais nous le dégivrons "pour faire quelques économies", nous précise l'APC. Toujours dans la cuisine, le chauffe-eau est également en "mode éco", ce qui permet "de ne pas toujours chauffer l'eau au maximum, de quoi faire, là aussi, des économies". Enfin, nous nettoyons le système d'aération de la pièce qui s'était empoussiéré, pour assainir la cuisine.

Le wattmètre permet de calculer la dépense d'énergie. - Manon Vautier-Chollet

Sur une durée plus longue, Lucia, elle, a pu mettre en place d'autres choses. "Dans notre cuisine, l'Agence parisienne du climat nous a donné une plaque à mettre entre notre frigo et notre four, pour que le four ne surchauffe pas le frigo quand il fonctionne, nous permettant d'économiser de l'énergie", explique-t-elle. Et justement, la parisienne a également changé de frigo, "qui n'était pas assez grand et souvent trop rempli". Elle est passée par Leboncoin pour en acheter un de taille adéquate et de meilleure qualité.

Dans le salon, appareils éteints la nuit et radiateurs programmés

Passons désormais au salon. L'autre plus gros facteur de dépenses énergétiques se trouve là encore dans tous les appareils électroniques : télévision, consoles de jeu et box internet, etc. Une économie est-elle réellement possible en débranchant tous ces appareils la nuit ? On a fait le test et avons tout débranché (sauf la box). Verdict : une dépense énergétique divisée quasiment par deux. En effet, à 3h30 du matin la première nuit, l'application HelloWatt indique 0,04kw/h. Le lendemain, la consommation remonte à 0,07kw/h. Et ce, sans avoir débranché la box Internet.

Selon l'application Hellowatt, en éteignant les appareils éléctroniques du salon la nuit, l'énergie est quasiment de moitié. - Hellowatt

Autre option : programmer votre box internet pour l'éteindre la nuit. "Si vous éteignez tout, y compris la box, quand nous ne l'utilisez pas, vous allez économiser jusqu'à 10%" , assure l'APC. C'est d'ailleurs la méthode retenue par Lucia.

La trentenaire s'est également attaqué à un autre point crucial : le chauffage. Dans son appartement de 60 mètres carrés, Lucia a changé tous les radiateurs électriques pour quelques centaines d'euros. "Nous avons pris des premiers prix, mais plus performants. On déjà pu constater que ça joue sur notre facture. Et comme on a un grand salon et on a essayé d’adapter les radiateurs à ça en les programmant pour ne pas chauffer tout le temps" , explique-t-elle.

Dans la chambre, installer des rideaux et chauffer à 17 degrés

Dans notre chambre, les fenêtres sont en simple vitrage et occasionnent une importante perte d'énergie. Pour réduire au maximum l'entrée de froid dans la pièce, nous avons investi dans une paire de rideaux thermiques en velours (pour environ 150 euros). Une fois installés, il suffit de les mettre une fois en fin de journée pour constater qu'ils sont une barrière thermique supplémentaire. Là encore, dans notre appartement, le chauffage est au gaz et ne sera pas quantifié, mais l'économie d'énergie demeure important. L'Agence parisienne du climat recommande également de changer les ampoules et d'opter pour des ampoules basse-consommation. Dernier écogeste que nous mettons en place dans cette pièce : arrêter de laisser charger notre téléphone la nuit, pour limiter la consommation inutile d'électricité.

"Si on veut aller plus loin, on peut également, en fonction des appartements, changer le simple vitrage pour du double", précise l'Agence parisienne du climat. Des rénovations énergétiques indispensables pour faire de grosses économies, en plus de la mise en place des nombreux écogestes possibles.

Dans la salle de bain : mettre la machine en mode éco et installer des mousseurs

Direction la salle de bain, à présent. L'économie d'énergie potentielle la plus importante se situe au niveau de la machine à laver. Sur les conseils de l'APC, nous mettons donc nos programmes de lavage en mode "éco", censé nous faire économiser jusqu'à 45% d'électricité par rapport à un programme normal. Wattmètre en main, nous faisons le test. D'abord, en programme "coton", à 40 degrés. Puis quelques jours plus tard, en programme "coton éco", à 40 degrés également. Résultat : en moyenne, le programme éco a consommé moitié moins. Dans cette pièce, nous avons également acheté un mousseur pour le pommeau de douche (une dizaine d'euros) pour utiliser moins d'eau chaude.

Pour faire encore plus d'économies d'énergie, il est recommandé de faire détartrer son chauffe-eau tous les deux ou trois ans. Une opération à faire réaliser par un professionnel. Il faut également, comme dans toutes les pièces, aérer au maximum. Surtout la salle de bain, l'endroit le plus humide d'un appartement. "En aérant toutes vos pièces 10 minutes par jour, vous renouvelez l'air, déshumidifiez votre logement et chauffez donc plus facilement", explique l'Agence parisienne du climat.

Au final, quelle économie ?

En seulement 15 jours, il est impossible de quantifier précisément les économies d'électricité (mais aussi de gaz) réalisées, que ce soit sur la facture ou en énergie. En revanche, via notre application Hellowatt et le wattmètre, nous avons déjà réussi à diviser par deux l'énergie dépensée pendant les cycles de machine à laver, et par plus d'un tiers l'énergie dépensée chaque nuit, en coupant un maximum d'appareils électriques et électroménagers.

Lucia, elle, accompagnée par l'Agence parisienne du climat pendant six mois, a pu quantifier les économies d'énergie réalisées. Celles-ci sont conséquentes : - 29.03% d'énergie dépensée en moins en la moitié d'une année. Assez pour la motiver à refaire le défi l'année prochaine, pour "tenter de faire encore mieux". A chaque personne accompagnée, l'Agence parisienne du climat donne pour objectif d'économiser 10% d'énergie, mais "c'est en général plutôt 17% , en moyenne, d'économies réalisées" .

Voilà, entre septembre 2020 et septembre 2022, les économies d'énergies réalisées par Lucia. - Lucia

Il faut évidemment noter que chaque logement est différent, tant au niveau de l'isolation que du type de chauffage (au gaz ou électrique) utilisé. Les petits ou grands changements possibles pour faire des économies ne seront donc jamais les mêmes d'une habitation à l'autre. Tout le monde, par exemple, ne pourra pas mettre en place une rénovation énergétique. "C'est pour ça qu'il faut déjà retenir les écogestes les plus efficaces", explique Adèle Arnoux. Et puis, avec la hausse des prix de l'énergie actuelle, conséquence notamment de la guerre en Ukraine , le message passé aujourd'hui "est plutôt faites des économies d'énergie et maîtrisez vos factures", conclue l'Agence parisienne du climat.