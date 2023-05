Écrivain, éditeur, provocateur... Philippe Sollers est mort

Philippe Sollers est mort à 86 ans, a appris France Inter ce samedi auprès de son éditeur Gallimard. De son vrai nom Philippe Joyaux, il est l’auteur d’une œuvre prolifique, de romans, d'essais, de biographies, d'articles de critique littéraire et de tribunes, de 1958 jusqu'à il y a quelques mois. Il a mené une vie où l'art, l'amour et la liberté ont tenu la première place.

Parrainé par Mauriac et Aragon

Philippe Sollers est né le 28 novembre 1936 à Talence, près de Bordeaux, dans une famille bourgeoise. En 1955, il quitte la région bordelaise pour suivre des études de Lettres à Paris et fait ses premiers pas dans les milieux littéraires parisiens. Philippe Sollers publie son premier roman "Une Curieuse solitude" en 1958 et rencontre tout de suite le succès. Il est salué à la fois par Mauriac et Aragon, "le Vatican et le Kremlin", disait-il pour se moquer. En 1961, son deuxième roman, "Le Parc" est récompensé du Prix Médicis.

Publicité

Dans les années 1960, il anime la revue d’avant-garde "Tel Quel". En 1983, il fait sensation avec "Femmes", au pluriel, l’un de ses livres les plus importants. En 1999, pour dénoncer la xénophobie latente de l’opinion il signe dans Le Monde un texte retentissant intitulé “La France moisie”. Il a écrit de nombreux essais sur la peinture, la musique, la littérature, et a dirigé la collection "L’Infini", chez Gallimard.

Provocateur et joueur

Grand amoureux de Venise, il avait le culte de l’amour et de la liberté, qui ne pouvaient se vivre que clandestinement, disait-il. L’un de ses derniers livres, "Agent secret", dévoile quelques clés de sa personnalité, volontiers provocatrice et joueuse, mais sans en dévoiler trop, comme il se doit.

Philippe Sollers était régulièrement invité de France Inter. Dans "L'Heure bleue" , en avril 2021, il confiait que "vieillir est un acte, c'est une façon de rajeunir et de retrouver sa jeunesse, tout à fait imprévu. Parce que j'ai conscience de la chance que j'ai eue de vivre comme j'ai vécu, ni remords, ni regrets, rien".

Il était aussi intervenu dans "Remède à la mélancolie" en avril 2021 ou encore avait été invité de la rédaction, en février 2021 .

Un "personnage indomptable, inclassable"

"Romanesque, c'est le mot qui vient à la disparition de Philippe Sollers", a écrit sur Twitter ce samedi la ministre de la Culture Rima Abdul Malak. "Nous venons de perdre un Joyau unique de la littérature", a souligné la ministre, évoquant un "personnage indomptable, inclassable, au regard taquin et à l’esprit vif, qui avait érigé la provocation en art et bousculé notre époque".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"La France perd un écrivain libre, à l’écriture vagabonde et pourtant aiguisée comme une lame", a également réagi sur Twitter le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. "Je perds un ami, intarissable sur notre passion commune : la musique. A sa femme et à sa famille, toutes mes pensées attristées", a-t-il poursuivi.

"Il était le plus vénitien des écrivains français, tout en dédales, masques et labyrinthes", a de son côté réagi sur Twitter Michel Field, directeur culture et spectacle vivant de France Télévisions. "Il avait parlé de lambeaux, de style et de scandale, avec cette joie contagieuse qui faisait de chacun de ses entretiens un dialogue délicieux. Adieu !", a pour sa part écrit sur le réseau social le journaliste et critique littéraire Augustin Trapenard.