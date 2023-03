Éducation à la sexualité à l'école : trois associations attaquent l'État en justice

SOS Homophobie, Sidaction et le Planning familial attaquent l’État devant la justice administrative. Ces trois associations réclament tout simplement... le respect de la loi. Car c’est écrit noir sur blanc depuis plus de vingt ans, depuis la loi Aubry de 2001 : au moins trois séances d'éducation à la sexualité doivent être organisées chaque année à l’école. Ces séances sont donc une obligation au primaire, dans les collèges et au lycée.

17% des jeunes disent n'avoir jamais eu le moindre cours sur la question

Ces cours doivent notamment permettre aux élèves de mieux connaître leur intimité, les risques liés aux MST, et à mieux lutter contre les violences sexistes et l’homophobie. Mais la France est loin du compte. En moyenne, selon les associations, les élèves entendent parler de sexualité deux fois seulement durant toute leur scolarité. D'après un sondage Ifop récent, 17% des mille jeunes de 15 à 24 ans interrogés disent n'avoir jamais eu le moindre cours sur la question.

Publicité

"On note que les cours d’éducation à la sexualité ne sont pas réalisés dans leur intégralité", regrette Lucie Jomat, présidente de SOS Homophobie. "On n'a que 15% des jeunes qui reçoivent les trois cours d’éducation à la sexualité par an. Il faut débloquer des moyens financiers pour financer des formations pour les enseignants, pour que les associations puissent intervenir de manière plus régulière."

Selon la loi, ces séances n'incombent pas aux seuls professeurs de SVT, mais aussi aux infirmières scolaires, à d'autres enseignants et à des intervenants extérieurs.

Des moyens pour éviter des drames

À travers cette plainte, les associations ne cherchent pas le contentieux : elles reconnaissent une vraie volonté du ministre de l’Éducation nationale d’avancer sur le sujet. En septembre, Pap Ndiaye avait reconnu que ces thématiques n’étaient pas suffisamment abordées dans les établissements.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Depuis, une circulaire a été publiée, un groupe de travail créé pour accélérer la formation des enseignants. Mais pas sûr que cela suffise, répondent les associations qui réclament des moyens. Elles estiment également que cela permettrait d'éviter des drames, comme le suicide de Lucas, 13 ans, harcelé pour son homosexualité. Entre 2020 et 2021, les violences sexuelles ont augmenté de 33 %. Or l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge permet de "s'attaquer à la racine des inégalités et des violences de genre", expliquent les associations.