Éducation, emplois, seniors : l'Inde, pays le plus peuplé du monde, face à ses défis

Les chiffres donnent le tournis. En ce mois d'avril, l'Inde devient le pays le plus peuplé au monde, avec 1,428 milliard d'habitants. Soit un milliard de plus qu'en 1950. La population devrait continuer d’augmenter jusqu’en 2048 ou 2050 , pour culminer à 1,6 milliard. Aujourd'hui, les deux tiers de la population indienne ont moins de 35 ans, et près de la moitié moins de 25 ans. Et 23 millions d’enfants vont naître cette année.

Pourtant, le taux de natalité est aujourd'hui à peine de deux enfants par femme, nettement moins, même, dans les États du Kérala ou du Sikim. L’Inde n’a pas eu besoin pour cela d’une politique d’enfant unique comme en Chine. La hausse du niveau de vie et un meilleur accès à l’éducation ont conduit à faire moins d’enfants. Il faut aussi y voir l'effet de l’amélioration des politiques de santé, se réjouit le professeur Hrishikech Paï, président des sociétés d’obstétrique et de gynécologie en Inde. "Jusqu’à six mois après la naissance, les soins pour les femmes et les enfants, sont gratuits. Donc la mortalité infantile baisse. Et les femmes prennent confiance. Elles font moins d’enfants. Par le passé, elles voulaient plus d’enfants parce que beaucoup mourraient."

Beaucoup d'Indiens son en âge de faire des enfants

C’est donc surtout parce que beaucoup d’Indiens sont en âge de faire des enfants - 630 millions de moins de 25 ans - que le nombre d’habitants augmente mécaniquement. Dans 140 districts où la fertilité est encore trop haute et le soin aux femmes trop faible, la mission Parivar Vikas - la "mission famille" - prévoit des mesures ciblées, précise Poonam Muttreja, la présidente de la Fondation pour la population indienne. Mais elle souhaite aussi, en termes très directs, que son pays dépasse ses normes sociales. "Nous avons besoin d’hommes engagés, il n’est pas juste question de plaisir et de sexe. Il est question de prendre soin de votre partenaire, d’utiliser des contraceptifs. Et, pas seulement de laisser le fardeau sur le dos de la femme. Nos hommes doivent être impliqués dans les projets familiaux : combien d’enfants ils auront et comment prendre soin de ces enfants."

Les jeunes générations, elles, ont une conscience aigüe de ce qu’implique cette multitude pour leur avenir. À la Khaitan School de Sahibabad, dans l’Uttar Pradesh, à une trentaine de kilomètres de Delhi, Amavi, Akashvi, Haresh, Chiara, Snekda, sont âgés de 10 à 12 ans. Et tous les élèves lèvent le doigt pour dire qu’ils savent que leur pays devient le plus peuplé du monde. Leurs inquiétudes jaillissent très vite : "chômage", "pénurie de nourriture", "difficultés d’accès au logement", "pas de vêtements", "plus de déforestation pour plus de constructions", "plus de voitures, plus de véhicules, plus de pollution".

Le rickshaw moyen économique de se déplacer, omniprésent dans la circulation indienne © Radio France - Béatrice Dugué

Les écoliers de Sahibabad, dans l'Uttar Pradesh à 30km du centre de Delhi, s'inquiètent de leur avenir dans un pays de près d'1 milliard et demi d'habitants © Radio France - Béatrice Dugué

Le défi de l'emploi

En Inde, bientôt 1 milliard d’habitants seront en âge de travailler, alors que la croissance indienne est repartie à la hausse, après le coup d’arrêt du Covid. La hausse du PIB est annoncée à 6 % cette année. Cela suffit-il pour donner du travail à tout le monde ? C’est évidemment l’un des énormes défis du pays, et une source de forte inquiétude pour les jeunes Indiens.

Ils sont des millions à se présenter aux concours de la haute fonction publique chaque année, alors qu’il n’y a que 700 à 800 postes à pourvoir. Arshita, 28 ans, originaire du Rajastan, le passe pour la quatrième fois. "Le premier choix de tout le monde, ce sont les emplois publics. Il n’y a pas beaucoup d’envie d’aller vers le privé… Sauf si ça paie vraiment bien. Si je décroche un poste dans la haute fonction publique, ça me donnera un peu de pouvoir, une sorte de prestige, un statut dans la société, et une sécurité d’emploi aussi, bien payé. En plus, je rendrai des services au public."

Pour des emplois publics plus modestes (chemins de fer, police, armée) les candidats, même ingénieurs diplômés, sont encore plus nombreux. L’inquiétude de ces étudiants dans le pays le plus peuplé du monde, c’est l’énormité du défi… Bien résumée par Tejan, candidat lui aussi : "Comment donner des emplois à tous ces gens ? C’est une source d’inquiétude. Par exemple, dans l’Haryana et le Rajastan, le taux de chômage a parfois atteint 37 %, ce qui est beaucoup trop. Donc, il y a des gens qui veulent bosser, mais est-ce que la nation sera en mesure de leur fournir du travail ?"

Arshita, Yashwant, Tejan et Sanya présentent le concours de la Haute FOnction Publique à l'université de Delhi, l'un des plus concurrentiels du monde © Radio France - Béatrice Dugué

Anikett, lycéen et petit commerçant de New Delhi, heureux de son sort © Radio France - Béatrice Dugué

80% d'emplois informels

Le taux de chômage national dépasse les 8 % aujourd’hui. Un chiffre encore pour illustrer le vertige : 1 million de jeunes arrivent sur le marché de l’emploi tous les mois. Pas de quoi faire peur à Anikett, 18 ans lycéen, grand sourire aux lèvres. Il fait vivre sa famille après ses cours du matin, grâce à une boutique de rue, à la sortie de l’université. Il vend un peu de thé, des cigarettes, de quoi grignoter. "Y a pas de problème, c’est une bonne chose qu’il y ait plus de population. Ça nous fait du bien. Avec plus de monde, on aura plus de bénéfices parce qu’on aura plus de clients… Des nouveaux clients."

Cet optimisme est partagé par les professionnels de l’immobilier, de la construction, la finance, par le milieu de la tech indienne aussi. Mais plus de 80 % des emplois en Inde (comme ceux d’Anikett et des livreurs de repas) sont informels, c’est-à-dire sans code du travail. Et il y a une forme de mirage dans la croissance indienne, pour Odile Henry professeur de sciences politiques à Paris 8 et détachée au CSH, le Centre de sciences humaines de Delhi. "Cette croissance profite au secteur des services qui correspond à une portion très infime de la population. À côté de ça, l’emploi ne se développe pas dans les autres secteurs d’activités."

"Qualifier" les jeunes Indiens

La formation des jeunes n’est pas suffisante, pas au niveau, poursuit-elle, malgré un secteur privé de l’éducation qui tire profit de l’angoisse des parents. "Il y a un nombre de collèges privés, créés sans aucune régulation, dont le niveau de qualité est faible. Près de 70 % des élèves qui sortent de ces établissements avec un 'bachelor' ne trouvent pas d’emploi !"

Le moment est donc périlleux. La jeunesse indienne offre à l’économie des consommateurs et de la main d’œuvre, par centaines de millions… "C’est une opportunité énorme !", constate Poonam Muttreja, de l’ONG Population Fondation of India. Mais seulement ajoute-t-elle, si le pays sait investir massivement en faveur de cette force. "Nous devons qualifier les garçons et les filles, pour du travail où ils auront des débouchés. Seulement les qualifier n’est pas suffisant. Si nous n’investissons pas dans ces dividendes démographiques, l’Inde peut connaître un désastre démocratique, où nous aurons un nombre important de chômeurs, qui ne seront pas heureux. Et ça peut conduire à toutes sortes de conflits et tensions. Mais l’Inde est capable !"

L’Inde doit aussi retenir ses cerveaux, attirés par les pays anglophones. Des centaines de milliers de talents s’expatrient, pour le travail, mais aussi la qualité de vie, l’indépendance et la liberté personnelle.

Poonam Muttreja, présidente de l’ONG Population Fondation of India dans son bureau à Delhi © Radio France - Béatrice Dugué

Prendre soin des seniors

La pyramide des âges indienne promet par ailleurs une explosion rapide des personnes âgées. Comment ce pays si jeune va-t-il vieillir ? Dans moins de 20 ans, 15 % de la population aura plus de 60 ans. Soit plus de 200 millions de personnes. Comment le pays en prendra-t-il soin ? La tradition veut que les familles s’occupent de leurs anciens, c’est ce qu’on appelle la "joint family", mais la société indienne change.

Kanta, 90 ans, vit toujours dans le quartier de Vasant Kunj à New Delhi, chez sa fille Aparajita, 54 ans, et son gendre Sanjiv, 54 ans aussi. "Je trouve que la 'joint family' est une belle idée", raconte ce dernier. "Avant, j’avais une plus grande famille réunie, avec mes parents, mon frère et sa femme, mes deux sœurs, un beau-frère…. Puis ma femme quand je me suis marié. J’ai vécu comme cela une trentaine d’années, avant finalement de quitter le groupe, par besoin d’espace."

Aparajita, l’épouse de Sanjiv raconte les "personnalités différentes qui ne s’entendent pas toujours. Mais tout le monde s’entraide, spécialement quand vous avez des jeunes enfants. Quand Gandharv est né, je travaillais. La famille entière s’en occupait, donc c’est un grand coup de main." Le "petit" Gandharv - aujourd'hui dans la finance - a 27 ans, et il s’apprête à partir travailler aux États-Unis. Forcément, sa maman s’inquiète. "La jeune génération préfère ne pas revenir. On voit pas mal de personnes dans notre résidence, dont le papa est mort et les enfants sont à l’étranger. Donc le système est menacé, mais vous ne pouvez pas empêcher vos enfants de poursuivre leur carrière. Et même s’il rentre, sa femme voudra-t-elle vivre avec nous ?", s’interroge t’elle. Car effectivement, la société indienne change déjà.

Bientôt 200 millions de personnes âgées en Inde, et peu de structures pour les accueillir © Radio France - Béatrice Dugué

"Si j'assume de rester aux Etats-Unis, qui va s'occuper de mes parents ?"

Cap sur Maidan Gari, dans le sud de Delhi, où Rashmi est responsable de Man ka Tilak, une maison pour personnes âgées, comme il y en a peu encore en Inde. Elle accueille gratuitement 14 pensionnaires valides, pris en charge par l’ONG Wishes and Blessing. Dortoirs de plein pied, avec une cour intérieure, une salle commune, un gardien permanent. Et un arbre au centre pour discuter à l’ombre, avec Nawalki par exemple. "Un jeune homme de 76 ans", comme il se qualifie lui-même dans un charmant sourire. Il avait un petit commerce à Connaugh Place, il a trois filles. "Avant, je travaillais, j’apportais de l’argent à la famille. Et tout allait bien. Quand j’ai arrêté de travailler, je dépendais de mes filles. Et au Rajastan, où elles vivent, on ne peut pas se nourrir du salaire des filles. Donc je me suis renseigné sur cette maison, et j’y suis venu et je m’y sens très bien."

De sa vie d’avant, il n’a conservé que la carafe en cuivre de son grand-père. Il garde le contact avec ses filles par messagerie, sous le regard bienveillant de Rashmi, la gérante. "Avant, nous avions les joint family, les familles élargies. Donc il y avait toujours quelqu’un pour s’occuper des parents et des grands-parents. Maintenant, les gens bougent pour leur travail. Il y a de plus en plus de familles nucléaires. Et il n’y pas plus personne s’occuper des vieux." Pire : Vina et Alice elles, ont tout laissé derrière elles. Les deux sexagénaires racontent pudiquement : les enfants qui ne veulent plus d’elles, qui boivent, qui les maltraitent. L’une d’elles a vu l’existence de Man ka Tilak (la pension) sur YouTube, et elle a posé sa candidature, qui a été retenue.

A Man Ka Tilak, résidence gratuite pour 14 personnes âgées, à l'initiative de l'ONG Wishes and Blessing © Radio France - Béatrice Dugué

Revenons à Gandharv, jeune consultant en stratégie financière qui part aux États-Unis. La conversation avec ses parents le fait réfléchir. "Si j’assume de rester aux États-Unis, qui va s’occuper de mes parents ? J’espère que l’automatisation et que les robots seront là pour prendre soin. J’espère aussi que la main d’œuvre va rester bon marché, et qu’il y aura du monde pour s’occuper d’eux… " Mais il faut s’en préoccuper maintenant, lui répond son père Sanjiv. "Comme la population augmente et que la durée de vie aussi, ce sera un énorme fardeau sur le système de santé. Donc le gouvernement doit investir très lourdement dans la construction des infrastructures, pour garantir la santé à tout le monde."

Pour mieux vieillir, l'Inde doit investir en même temps dans la formation de toute une génération de soignants. "Nous devons lancer un plan pour une population âgée. Nous avons besoin d'une force de travail. Nous avons besoin de former des infirmières, des travailleurs sociaux, qui prendront soin, autant qu'ils assureront une vie digne", prévoit Poonam Muttreja, la présidente de la Fondation pour la population indienne.