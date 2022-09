Edvard Munch. Un poème de vie, d’amour et de mort, une exposition au Musée d’Orsay du 20 sept 22 au 22 janv 23

La réception de l’œuvre de Munch souffre de l’effet réducteur produit par sa cristallisation autour d’une seule image : Le Cri. Son élévation au rang d’icône en a fait une sorte d’écran derrière lequel s’efface l’œuvre qui l’a permise et lui donne son sens.

13. Tête du cri aux mains levées Edvard Munch - KODE Art Museums and Composer Homes © Dag Fosse KODE

L’ambition de l’exposition Edvard Munch. Un poème de vie, d’amour et de mort au Musée d’Orsay est de montrer l’ampleur de la production artistique de Munch, en explorant son itinéraire – soixante ans de création— dans toute sa durée et sa complexité. Près d’une centaine d’œuvres seront exposées, dont environ quarante peintures majeures et un ensemble très important de dessins et d’estampes.

Publicité

06. Melancholy Edvard Munch Bergen, KODE Art Museums and Composer Homes © Dag Fosse KODE - KODE Art Museums and Composer Homes © Dag Fosse KODE

L'œuvre de Munch occupe dans la modernité artistique une place charnière. Elle plonge ses racines dans le XIXème siècle pour s’inscrire pleinement dans le suivant. Plus encore, son œuvre tout entière, des années 1880 à sa mort, est innervée par une vision du monde singulière lui conférant une puissante dimension symboliste. Le symbolisme chez Munch ne se réduit pas en effet aux quelques chefs-d'œuvre qu’il a créés dans les années 1890.

12. Le lit de mort Edvard Munch Bergen, Norvège - KODE Art Museums and Composer Homes © Dag Fosse KODE

L'historiographie traditionnelle a eu tendance à élever au rang d’icônes indépassables ces quelques œuvres, quitte à dénigrer parfois sa production plus tardive, ou au contraire à voir en elles un expressionnisme précoce. Plutôt que d’opposer un symbolisme fin-de-siècle à un expressionnisme qui ancrerait Munch dans la scène moderne, sera proposée une lecture globale de son œuvre mettant en avant sa grande cohérence. Le symbolisme chez Munch doit être lu comme l’épine dorsale de toute sa production artistique.

14. Soirée sur l'avenue Karl Johan Edvard Munch Bergen - KODE Bergen Art Museum (collection Rasmus Meyer) © Dag Fosse KODE

C’est pourquoi le parcours proposé ne s’astreindra pas à une approche chronologique ; il se construira plutôt sur le principe du cycle, notion éminemment symboliste, qui a joué un rôle clé dans sa pensée et son art. Fasciné par le concept de métabolisme, Munch exprime en effet fréquemment l'idée que l'humanité et la nature sont inexorablement unies dans le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance.

L’exposition invitera donc à revoir dans sa globalité l’œuvre de Munch en suivant le fil d’une pensée picturale toujours inventive : une œuvre à la fois foncièrement cohérente, voire obsessionnelle, et en même temps constamment renouvelée.

18. Les dames sur le pont Edvard Munch Oslo, Munchmuseet - CC BY-NC-SA 4.0 Munchmuseet

►►► Commissariat : Claire Bernardi, directrice du musée de l'Orangerie, avec la collaboration d’Estelle Bégué, chargée d’études documentaires au musée d’Orsay.

Avec le soutien exceptionnel du MunchMuseet, Oslo

Sources Musée d’Orsay