Violences conjugales : d'où viennent les accusations qui visent Julien Bayou, le patron d'EELV ?

Après l'affaire Quatennens, l'affaire Bayou ? Depuis lundi, des dizaines de tweets appellent Europe Écologie Les Verts à faire la lumière sur les accusations de violences conjugales visant Julien Bayou dans la foulée de la mise en retrait d'Adrien Quatennens. Le journal "Le Figaro" évoquait déjà cette affaire en juillet dernier.

Le 7 juillet, son ex-compagne saisit la Commission interne d'EELV

Début juillet, Le Figaro révèle dans un article que l'ex-compagne de Julien Bayou, secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts et député de la 5ème circonscription de Paris, a saisi la Commission interne du parti contre lui. Interrogé sur cette question, il indique alors vouloir être interrogé "dans les meilleurs délais sur ce qui ne constitue en rien des violences sexistes ou sexuelles ni des comportements inappropriés envers quiconque."

L'élu ajoute "qu'il s'agit malheureusement d'une histoire qui se termine dans la souffrance, et d'une rupture qui s'accompagne de menaces à peine voilées à mon endroit et d'une forme d'instrumentalisation que je ne peux que déplorer", déclare-t-il au Figaro. Lors de l'interview, il parle même d'une "rancœur qu'elle ne cache pas puisqu'elle m'a clairement écrit, trois jours après avoir saisi la commission interne d'EELV : 'Inquiète-toi. Je vais revenir et en force. La chute va être douloureuse.'"

Sandrine Rousseau relance l'affaire sur France 5

Lundi soir, la députée et finaliste de la primaire écologiste Sandrine Rousseau est l'invitée de l'émission C à Vous sur France 5. L'émission est consacrée à la question des violences conjugales, suite à l'enquête ouverte par le parquet de Lille suite à l'affaire visant l'Insoumis Adrien Quatennens. Interrogée sur un tweet de #NousToutes , évoquant des accusations Julien Bayou, la députée EELV Sandrine Rousseau a expliqué "avoir reçu une femme accusant le secrétaire national d'EELV Julien Bayou" de "comportements de nature à briser la santé morale des femmes".

Sandrine Rousseau dit avoir "reçu cette femme, l'ex-compagne de Julien Bayou, très longuement chez moi, je pense qu'il y a des comportements qui sont de nature à briser la santé morale des femmes. Manifestement, ces femmes sont plusieurs, je n'ai entendu qu'un seul témoignage."

L'élu précise que "visiblement une enquête journalistique est en cours, mais je voudrais juste dire qu'au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état très déprimé, elle était très mal, elle a d'ailleurs fait une tentative de suicide quelques semaines après". Questionnée sur la question de savoir si elle pensait que Julien Bayou devait se mettre en retrait comme Adrien Quatennens chez La France Insoumise, elle a répondu : "On verra, step by step ("chaque chose en son temps", NDLR)."

Suite à cette interview, les députés écologistes vont se rassembler et rencontrer Sandrine Rousseau ce mardi matin à l'Assemblée nationale, selon les informations de franceinfo. La réunion était prévue de longue date, mais le programme des discussions a été modifié.

Des appels sur les réseaux sociaux

En parallèle, une série de messages coordonnés ont émergé depuis lundi sur Twitter, appelant Europe Écologie Les Verts à faire la lumière sur cette affaire : "Comment s'assurer que les militantes soient en sécurité ? Aucune mesure ne semble avoir été prise, pourquoi ?" tweete par exemple le collectif #NousToutes en reprenant un message largement diffusé sur différents comptes de personnalités écologistes ou féministes. Le collectif qui rappelle également qu'il faut que l'on "reconnaisse les violences psychologiques comme des violences."

