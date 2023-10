Effets visuels, medley et petites piques : on a vu le retour sur scène de Michel Sardou

Il y a cinq ans, en avril 2018, il quittait, presque en larmes, la scène de la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt sur la musique des "Lacs du Connemara", après avoir annoncé ses adieux à la chanson. Cinq ans plus tard, c'est sur ces mêmes "Lacs du Connemara" que Michel Sardou a fait son retour, mardi soir au Zénith de Rouen, pour le début de sa tournée intitulée "Je me souviens d'un adieu".

Mais les Lacs de 2023 n'ont plus grand chose à voir avec ceux de 2018. Le curseur irlandais de la chanson a été poussé à fond dans l'intro du morceau, qui dévoile un dispositif scénique étonnant à base d'effets de relief dans les écrans. Après un long passage de cornemuse et de violon, Sardou attaque la chanson directement par son refrain et déroule la chanson, avec une voix dont on sent qu'elle est encore hésitante. Et alors que la chanson a fait polémique cet été, Sardou ne se saisit pas de l'opportunité de faire un bon mot et enchaîne sans commentaire – il laisse ce soin à ses équipes de merchandising, qui ont imaginé des t-shirts et magnets "On touche pas au Connemara".

"Sa voix est toujours là, je n'aurais pas pensé !" se réjouit Catherine, venue voir Michel Sardou sur scène pour la première fois avec son mari Serge. Ils sont plutôt fans de Johnny, mais reconnaissent que l'interprète de "Je Vole" se débrouille bien. Au bout de quelques chansons, la voix se fait plus assurée, au point que le chanteur se lance dans une imitation de Louis Armstrong sur "Aujourd'hui peut-être", chanson empruntée au répertoire de son père Fernand. "La voix est là, on est content de retrouver notre Michel national" se félicite Nico, fan de longue date du chanteur. "Sa voix est moins chevrotante que sur les dernières tournées, elle est même moins chevrotante que lorsqu'il parle en interview", remarque-t-il.

Titres rares et scénographie spectaculaire

Pendant près de deux heures, Michel Sardou déroule un choix de titres mêlant grand classiques comme "Une fille aux yeux clairs" ou "Les Ricains", et titres plus rares sur scène : "Marie Jeanne", "L'autre femme" ou "Verdun" ont leurs lettres de noblesse auprès des fans. La nouvelle direction musicale, assurée par son vieux compagnon Pierre Billon, donne un coup de fraîcheur à certaines chansons comme "Casino", une pépite de la fin des années 90 , ou "Les villes de solitude", dans une nouvelle version frisant avec le funk.

Sur certains titres plus statutaires, l'effet de relief permis par l'assemblage d'un rideau et d'un écran de fond de scène revient, pour faire surgir sur scène une statue de Lénine qui s'effrite petit à petit sur "Vladimir Illich", ou des images de villages en guerre pendant "Verdun". On est partagé entre le plaisir d'une scénographie qui apporte une vraie nouveauté dans les concerts de Sardou et son côté limité.

Les lumières sont, comme souvent chez Sardou, conçues par Jacques Rouveyrollis - Richard Melloul / TS3

Un "medley" pour les tubes

L'autre nouveauté de ce concert, c'est un "mashup" de grands tubes annoncé de longue date. Sur scène, Michel Sardou explique lui-même la raison d'être de ce passage : "Il y a toujours quelqu'un qui vient me dire "T'as pas chanté celle-là, et j'étais venu pour celle-là", alors évidemment je suis emmerdé. Je vais faire le max : je vais tout vous fourguer d'un coup." Ce n'est pas la première fois que Sardou essaie de trouver une astuce pour se débarrasser de ses grands (et vieux) tubes qui sont comme des passages obligés : sous la forme d'une fausse première partie ou d'un sketch parlé-chanté, la formule n'a pas toujours été très heureuse.

Cette nouvelle tentative a le mérite de bien fonctionner à l'écoute : on y retrouve pêle-mêle "En chantant", "Les Vieux Mariés", "J'accuse" ou "Le France", et les chœurs placent même des petites références à d'autres chansons comme "Et mourir de plaisir" ou même... la très controversée "Le temps des colonies". S'il est plutôt efficace, ce medley a aussi de quoi frustrer : "J'étais contente d'entendre les chansons que j'apprécie, mais c'était trop court, j'aurais aimé pouvoir chanter toute la chanson !" remarque Laure, 23 ans, venue en famille applaudir le chanteur. Autre surprise : un hommage à Johnny Hallyday - son ami de longue date mais avec qui il s'était fâché jusqu'à la mort du rockeur – avec "Quelque chose de Tennessee".

Habitué des petites piques

Bougon sur les plateaux télé, parfois réac dans ses prises de position (et il l'assume, disant "haïr cette époque"), Michel Sardou arrive à presque faire oublier ce personnage pendant le temps de son concert. Sa seule pique politique, elle est pour la députée Sandrine Rousseau, et ressemble plus à une taquinerie qu'à une attaque en règle ("Cette chanson, elle va déstructurer Sandrine Rousseau" juste avant "Je vais t'aimer"). Ces petites piques politiques sont communes dans ses concerts (en 2007, à quelques jours de la présidentielle, c'était Nicolas Sarkozy, "le petit nerveux comme une torpille", qui était ciblé ). Même chose quand il s'attaque à son parolier Didier Barbelivien ("Il écrit n'importe quoi, ça n'a aucun sens, vous pouvez prendre les phrases en haut, en bas, en travers, c'est pareil".)

"Honnêtement, quand je le vois à la télé, je me dis qu'il n'aurait pas dû dire ça. Il ne peut pas s'empêcher d'être ronchon... mais ça ne se sent pas trop sur scène", note, soulagé, Nathan, 20 ans, qui l'a déjà vu deux fois en concert. "J'avais peur qu'il lâche quelques phrases borderline, mais il ne l'a pas fait. Je pense qu'on peut l'apprécier d'où qu'on vienne". Et c'est avec une chanson plus que consensuelle, un standard intemporel de la chanson française, "Comme d'habitude", que Michel Sardou termine son concert, qui va l'emmener pendant six mois sur les routes. La tournée s'achèvera à l'Arena de La Défense en mars prochain : il sera le premier chanteur à y poser une scène centrale, dans une salle monumentale.