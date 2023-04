Effondrement d'un immeuble à Marseille : quatre corps retrouvés sous les décombres

Au lendemain de l'effondrement d'un immeuble à Marseille , rue de Tivoli, quatre corps ont été retrouvés par les pompiers. Deux ont d'abord été découverts la nuit dernière puis deux autres dans la matinée de ce lundi. Les annonces ont été faites notamment par le maire de Marseille, Benoît Payan, et par les marins-pompiers de Marseille.

Leur identité n'est pas encore déterminée. Les recherches se poursuivent. Huit personnes au total étaient portées disparues. Seule bonne nouvelle lundi matin, la personne envisagée disparue dans un immeuble voisin de celui qui s'est effondré brutalement dans le centre de Marseille s'est elle "manifestée auprès de ses proches", a annoncé le parquet.

Publicité

"Le gouvernement sera au côté de Marseille" assure le ministre du Logement

Le ministre du Logement est sur place ce lundi et a pris la parole en fin de matinée. "Le gouvernement sera au côté de la ville de Marseille, comme il l'a toujours été ", a assuré Olivier Klein. "L'objectif est de travailler sur le long terme ", a poursuivi le ministre. "On est dans le recueillement, dans l'émotion, dans la solidarité ", a-t-il insisté. Le ministre a ajouté que les marins-pompiers travaillent "avec prudence" et que l'espoir de retrouver des survivants sous les décombres est "toujours présent".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"On ne peut pas perdre espoir" de retrouver des survivants

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a évoqué sur Twitter la "peine" et la "douleur" de sa ville suite au drame. "Les opérations de secours et de recherches se poursuivent, sans relâche", a -t-il assuré sur Twitter . "On ne peut pas perdre espoir" de retrouver des survivants a également déclaré Benoit Payan ce lundi matin sur France Bleu Provence . "Jusqu'au bout, nous croirons encore en cette capacité" de trouver des personne vivantes sous les gravats, "même si les chances s'amenuisent d'heure en heure, évidemment", a déclaré de son côté Yannick Ohanessian, adjoint au maire à la Sécurité.

Quatre personnes sont désormais toujours portées disparues, après l'écroulement de l'immeuble situé au 17 rue de Tivoli, au coeur de Marseille, proche d'un quartier connu pour ses bars et restaurants. Une centaine de sauveteurs, aidés de chiens, de drones et de sondes thermiques, travaillent sans relâche, dans des conditions difficiles, avec un feu qui couve toujours sous les gravats.

Les causes sont encore floues

En ce qui concerne l'enquête, selon les informations de France Inter, 18 enquêteurs de la police judiciaire sont mobilisés et 22 de la police scientifique dont 10 spécialisés dans l'identification des victimes et 8 dans les explosifs.

Les causes du drame sont encore floues, mais plusieurs témoins évoquent des odeurs suspectes de gaz.

Après l'explosion qui a soufflé un immeuble d'habitation de quatre étages dans la nuit de samedi à dimanche, il a également fallu évacuer une bonne partie des habitants de la rue, pour des raisons de sécurité : 200 au total. Une cinquantaine d'entre eux ont demandé un relogement d'urgence à la ville.