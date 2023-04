Égalité femmes-hommes : la cérémonie des Molières fait beaucoup mieux que les César

Des poids lourds du spectacle comme "Le Bourgeois Gentilhomme" à la Comédie-Française ou "Starmania" en tournée dans toute la France, et des spectacles qui prennent leur envol comme "Le retour de Richard 3 par le train de 9h24" ou "Big Mother" : ce lundi soir, le monde du théâtre se retrouve au Théâtre de Paris, entre deux représentations de la comédie musicale "Les Producteurs".

Diffusée sur France 3, la cérémonie dépasse rarement le million de téléspectateurs, jugée tantôt trop longue, tantôt trop élitiste. Sous l’impulsion d’Alexis Michalik, l’édition 2023 revendique d’amener un "esprit de troupe" aux Molières, dont la durée est réduite à deux heures. Mais si les Molières ont tendance à rester dans l’ombre de César du cinéma ou des Victoires de la musique, ils sont en avance sur leurs homologues sur un point, celui de l’égalité femmes-hommes.

Publicité

Six hommes et quatre femmes pour la meilleure mise en scène

En janvier dernier, nous avons passé en revue les nominations aux César : il en ressortait notamment qu’aucune femme n’était présente dans la catégorie "meilleure réalisation", et une seule, pour le "meilleur film" à savoir Valeria Bruni-Tedeschi et "Les Amandiers". En comparaison, les Molières 2023, dans la catégorie reine, celle des meilleurs metteurs et metteuses en scène (divisés en deux catégories, pour le théâtre public et privé), mettent face à face 6 hommes et 4 femmes – dont un duo, Christian Hecq et Valérie Lesort. Et ce n’est pas une nouveauté : en 2019 déjà, il y avait autant d’hommes que de femmes nommés dans ces catégories.

Dans cette catégorie, si l'on compare directement avec les César et le prix équivalent celui de la meilleure réalisation, on constate que depuis 2019, les Molières font aussi bien ou mieux chaque année.

Dans la catégorie des auteurs et autrices de textes originaux, là aussi, les femmes sont même devenues majoritaires : la catégorie réunit quatre femmes et deux hommes cette année, elle était paritaire l’an dernier et en 2019.

Si l’on compare avec la catégorie la plus proche aux César, on peut toutefois noter cette année qu’il y avait aussi plus de femmes que d’hommes nommées pour le meilleur scénario.

Les catégories non genrées plutôt équilibrées

Comme aux César et aux Victoires de la musique, il y a des catégories genrées – et elles sont nombreuses, entre les comédiens et comédiennes de théâtre privé, public, en premier rôle, en rôle secondaire, et en révélations. Mais si l’on prend les deux catégories mixtes, là aussi on retrouve une égalité entre le nombre d’hommes et de femmes nommés cette année. C’est le cas de la catégorie du meilleur seul en scène : déjà, en 2019, il y avait plus de femmes que d’hommes – avant deux années, en 2020 et 2022, où il y avait à nouveau plus d’hommes que de femmes. Même chose avec le Molière de l’Humour : en 2019, il n’y avait que des femmes nommées dans cette catégorie.

En dix ans (la cérémonie est revenue à l’antenne en 2013 après avoir été supprimée pendant trois ans et remplacée à la télévision par un "palmarès du théâtre"), les Molières se sont donc mieux adaptés aux enjeux d’égalité femmes-hommes que les César, qui cette année encore devaient affronter des critiques à cet égard. Restent d’autres critiques qui touchent cette célébration, et notamment l’aspect trop parisien d'une cérémonie qui récompense essentiellement des pièces montées dans la Capitale.