Publicité

Vie des entreprises Égalité professionnelle femmes/hommes : les entreprises font de (légèrement) meilleurs scores en 2023 Par La rédaction numérique de France Inter 2 min Partager

Olivier Dussopt le 7 mars 2023 à l'Élysée © AFP - Xose Bouzas / Hans Lucas

Invité sur France Inter, le ministre du Travail Olivier Dussopt a révélé les derniers chiffres de l'index de l'égalité professionnelle, créé en 2019 pour les entreprises de plus de 50 salariés. Elles sont de plus en plus nombreuses à jouer le jeu, avec de bons et de mauvais points.

Le calendrier est parfois bien fait : au lendemain d'une très vaste mobilisation contre son projet de réforme des retraites , qui aura un impact plus important pour les femmes , Olivier Dussopt a l'occasion de braquer un projecteur sur quelques victoires en matière d'égalité femmes/hommes au sein des entreprises, en dévoilant les derniers chiffres de l'index dédié. "Des chiffres qui vont dans le bon sens", assure le ministre sur France Inter . À réécouter : Olivier Dussopt : "Nous savions dès le départ que cette réforme des retraites serait difficile" L'invité de 8h20 : le grand entretien Écouter plus tard écouter 23 min En 2022, les entreprises qui ont participé à cet index sont plus nombreuses : 72 % ont répondu en 2023, contre 61 % en 2022. Il faut dire que ne pas répondre est passible de sanctions. En moyenne, ces entreprises enregistrent un score de 88 %, contre 86 en 2022. Seuls 2 % des entreprises affichent un score parfait de 100 %, parmi lesquelles la Croix Rouge française, Ikea, ou la Française des Jeux. Publicité Des avancées mais aussi des plafonds de verre Parmi les petites victoires vers l'égalité professionnelle parfaite, la baisse du nombre d'entreprises qui ne font pas bénéficier les femmes des augmentations collectives à leur retour de congé maternité (une obligation légale) : 6 % des sociétés ne le font toujours pas, contre 11 % l'année passée. Il reste toutefois des points noirs importants : par exemple, seulement un tiers des entreprises ont une représentation équilibrée entre femmes et hommes dans le top 10 de leurs rémunérations. En 2022, 18 entreprises étaient dans le rouge et risquaient des sanctions, et 7 pénalités ont été prononcées pour l'instant. Ces sanctions sont prévues depuis 2022 pour les entreprises de plus de 250 salariés qui affichent un index inférieur à 75 pendant trois années consécutives.

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.