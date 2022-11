Égalité salariale femmes/hommes : comment la France se situe par rapport à ses voisins européens

En France, une femme gagne en moyenne 15,8 % de moins qu'un homme (si l'on compare le salaire horaire brut, sans prendre en compte le type de poste). Symboliquement, c'est comme si du 4 novembre au 31 décembre, les femmes françaises travaillaient "pour rien" (puisqu'elles perdent l'équivalent de 57 jours de salaire par rapport à leurs collègues masculins), selon les calculs des Glorieuses, une newsletter féministe qui milite notamment pour l'égalité salariale.

Une tendance que le pays a du mal à inverser : 15,8 % de différence, c'est presque la même chose qu'en 2006. Alors que sur l'ensemble de l'Union européenne, les écarts de salaire ont presque systématiquement baissé chaque année depuis 16 ans, pour atteindre 13 % en 2020 (les derniers chiffres disponibles sur Eurostat ).

Publicité

Si l'on regarde pays par pays, nous sommes encore parmi les plus mauvais élèves au niveau européen. La France est tout juste derrière les Pays-Bas (14,2 % de différence de salaire), le Danemark (13,9 %), ou la Norvège (13,4 %). Et très, très loin derrière le Luxembourg (0,7 % d'écart de salaire en moyenne).

En revanche, nous sommes meilleurs que l'Allemagne, où la différence de salaire atteint en moyenne les 18,3 %, la Suisse (18,4 %), l'Autriche (18,9 %) ou le Royaume-Uni (19,8 %, presque un cinquième de salaire moyen en moins pour les femmes outre-Manche). Ce sont les seuls pays voisins que nous dépassons dans ce classement, l'Espagne, l'Italie, ou la Belgique affichant elles des écarts de rémunération entre 4 et 10 %.

Pour reprendre l'image des jours de salaire perdus par les femmes chaque année, les Françaises n'auraient plus aucun intérêt à travailler à partir du 4 novembre, ce qui serait bien après les Anglaises (qui atteignent ce cap symbolique le 20 octobre), les Suissesses (25 octobre), les Allemandes (26 octobre) ou les Finlandaises (1er novembre). Mais bien plus tôt que les Polonaises (15 décembre), les Italiennes (16 décembre) ou les Luxembourgeoises, qui ne perdent que deux petits jours de salaire en moyenne par rapport à leurs homologues masculins.

Comment expliquer ces écarts de salaire moyen ? Plusieurs explications se cumulent. D'abord, au sein de la population européenne, les femmes ont moins souvent un emploi : 62 % des femmes de la population en âge de travailler ont un travail, contre 72,8 % pour les hommes, ce qui fait baisser la moyenne des salaires chez les femmes. Quand elles travaillent, c'est dans plus d'un tiers des cas à temps partiel : 35,7 % des femmes ayant un emploi ne sont pas à temps plein, quand près de huit travailleurs masculins sur dix le sont.

La proportion d'emplois mieux rémunérés est également plus élevée chez les hommes, ce qui fait grimper la moyenne de leurs salaires : par exemple, près de deux directeurs sur trois sont des hommes. Enfin, les femmes sont aussi celles qui arrêtent le plus de travailler pour prendre soin de leur famille ou de leurs proches : c'est le cas de 24,4 % des femmes sans activité professionnelle, contre seulement 6 % des hommes dans la même situation.

Comment les autres pays européens agissent-ils face à ce phénomène ? Les bons et les mauvais élèves changent un peu si l'on observe l'évolution de ces écarts en dix ans. De 2010 à 2020, le Luxembourg a réussi à les diviser par dix (de 8,7 à 0,7 % de différence, soit 92 % d'écart en moins), la Belgique par deux (de 10,2 % à 5,3 %). En revanche, la Croatie a multiplié cet écart par deux (de 5,7 à 11,2 %), et la Slovénie quasiment par quatre (là encore, avec des chiffres très faibles, passant de 0,9 à 3,1 % d'écart). La France, elle, n'a quasiment pas bougé.

Ça, c'est pour le salaire, mais qu'en est-il du niveau de vie ? Là encore, quel que soit le pays en Europe, celui des femmes est en moyenne inférieur à celui des hommes : 19.200 euros par an, contre 20.000 euros pour les hommes, presque 4 % de moins. En l'espèce, la France fait mieux, avec un écart de seulement 1 % entre le niveau de vie moyen des femmes et celui des hommes : seule l'Irlande est devant, avec un écart de 0,3 %. Dans tous les autres pays européens, la situation des femmes est plus difficile que celle des hommes : en particulier en Bulgarie (7,2 % de différence de niveau de vie annuel), en Lituanie (6,5 %), et même en Allemagne, en Italie ou en Suède, où la différence oscille entre 4 et 5 %.