Électricité, inflation et difficultés financières : à Rouen, l'Opéra obligé de fermer pendant six semaines

Depuis la fin des confinements et des restrictions, l'impact conjugué de l'inflation et de la crise énergétique ont poussé de nombreux lieux culturels à adapter leur fonctionnement ou leur programmation : annulations de dates, fermeture prolongée pendant les vacances de Noël... Mais ce jeudi, l'Opéra de Rouen-Normandie est allé plus loin, en annonçant sa fermeture pendant six semaines, du 1er avril à la mi-mai.

Six spectacles, dont deux opéras et quatre concerts, sont donc annulés. "C'est un déchirement pour nous que de devoir renoncer à certaines créations dans les prochains mois, et, plus encore, de suspendre les dispositifs participatifs patiemment développés pour permettre au plus grand nombre de goûter aux joies de l'Opéra", a déclaré dans un communiqué le directeur de l'institution, Loïc Lachenal. Selon l'Opéra, 15 000 spectateurs et spectatrices, dont 12 000 enfants, sont concernés par ces annulations.

Publicité

Une facture multipliée par trois

Comment expliquer cette fermeture ? Dans un courrier adressé aux spectateurs qui vont devoir être remboursés de leurs billets, Hervé Morin, qui est à la fois président de la région Normandie et président du Conseil d'administration de l'Opéra, évoque "l'ampleur d'une inflation qui renchérit le coût de chaque production" d'une part, et "la hausse soudaine du coût de l'énergie qui nous atteint comme toutes les autres structures". Sur France Bleu Normandie , le directeur Loïc Lachenal confirme : "Habituellement, le coût de l'énergie pour une maison comme la nôtre, c'est une facture de 200 000 euros par an, à partir de 2023 ce sera 650 000 euros".

Mais si la situation est si tendue, c'est que ces nouvelles difficultés arrivent sur un terrain déjà fragile : "Depuis 2015, la situation est structurellement déficitaire. À chaque fois, des solutions, des recettes exceptionnelles, sont venues gommer cette situation, mais aujourd'hui, on est un peu au pied du mur", poursuit le directeur. Il manque aujourd'hui à peu près un million d'euros à la structure pour trouver son équilibre : la fermeture pour six semaines devrait permettre à l'Opéra de sauver la mise en place de la saison prochaine.

La région demande à la Métropole de donner plus…

Mais en toile de fond, reste un désaccord profond entre les collectivités territoriales qui financent l'Opéra de Rouen-Normandie, et principalement la région d'un côté, et la métropole de Rouen de l'autre. Dans son courrier aux spectateurs, Hervé Morin en appelle au président de la métropole, Nicolas Mayer-Rossignol, également maire de Rouen, "pour l'inciter à rejoindre cette dynamique". Le président de région met en avant le fait que la région finance actuellement l'opéra à hauteur de 6,7 millions d'euros contre 1,3 million de la part de la ville et de la métropole - ce qui selon lui est l'inverse des autres opéras en région, plus financés par les villes que par les régions.

"Je ne peux imaginer que la Métropole n'entende pas la nécessité et l'urgence aujourd'hui de soutenir son théâtre en prenant progressivement toute sa place dans un portage équilibré de cet établissement, comme c'est le cas ailleurs en France" : en d'autres termes, la Région appelle la Métropole à donner plus : un million d'euros supplémentaire dans les trois années qui viennent.

… et la métropole rejette la faute sur les départements et l'État

Mais Nicolas Mayer-Rossignol ne veut pas être seul à mettre la main au porte-monnaie. Il en appelle à d'autres acteurs, qui selon lui devraient aussi contribuer : "On peut amener plusieurs centaines de milliers d'euros, en revanche les deux départements, la Seine-Maritime et l'Eure, mettent zéro aujourd'hui. Il faut que les départements jouent pleinement le jeu", dit-il, également sur France Bleu , accusant les conseils départementaux de s'être désengagés ces dernières années.

Et ce n'est pas tout : le maire de Rouen vise aussi l'État. Il a adressé jeudi une lettre à la ministre de la Culture, qu'il a partagée sur Twitter. "La Métropole ne saurait produire seule les efforts nécessaires", dit-il, appelant la ministre à son soutien "pour contribuer, avec nous, à sauver l'Opéra de Rouen-Normandie" et demande "un tour de table" avec toutes les collectivités et l'État pour trouver un financement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La saison de l'Opéra, en l'état, reprendra le 12 mai avec un concert des deux orchestres normands. D'ici là, le lieu culturel espère "redéfinir les perspectives pour cet établissement", pour la saison prochaine et celles à venir.