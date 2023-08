Électricité : le fournisseur Eni va procéder à des rectifications après des erreurs de factures

Jusqu'à 9.000 euros de facture de régularisation d'électricité. C'est la mauvaise surprise reçue par des dizaines de milliers de clients des fournisseurs Engie et Eni, ceux qui ont souscrit à des "tarifs de marché". Ils ne sont pas protéger par le bouclier tarifaire du gouvernement. Ils subissent donc de plein fouet la flambée des prix. Le fournisseur italien d'électricité Eni et l'énergéticien français Engie ont été convoqués mercredi par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, a appris France Inter auprès du cabinet de la ministre. Les saisines s'accumulent sur le bureau du médiateur de l'énergie qui réclame des obligations plus précises pour protéger les consommateurs.

Des clients choqués par les montants demandés

Depuis plusieurs semaines, des milliers de clients des fournisseurs alternatifs dénoncent une hausse de leurs factures d'électricité, affichant pour certains des montants à quatre voire cinq chiffres. Un groupe Facebook s'est même constitué , dans lequel les clients choqués par ces montants demandés expriment leur colère.

Les clients se plaignent de tarifs abusifs, quand les fournisseurs plaident la bonne foi et des rattrapages légitimes. Il s'agit selon eux d'un rattrapage pour des clients qui ont souscrit à des offres de marché et qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire ni des tarifs réglementés de l'électricité qui protègent de la flambée des prix.

Certains clients d'Eni ou d'Engie n'ont rien vu venir, or la loi oblige les fournisseurs à les prévenir au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle offre tarifaire. Une information transparente et compréhensible, selon le code de la consommation.

Le fournisseur Eni reconnaît des erreurs

À l'issue de la réunion de mercredi, le fournisseur Eni reconnaît des erreurs d'envois d'échéanciers de facture à certains de ses clients lors du renouvellement de leur contrat au second semestre 2022. L'entreprise italienne s'engage ainsi à corriger le tir.

La ministre de la Transition énergétique a par ailleurs demandé à Engie de traiter au cas par cas les régularisations les plus importantes de ses clients. Pour éviter les mauvaises pratiques, le médiateur propose d'obliger les fournisseurs à mentionner clairement l'écart entre l'ancien et le nouveau prix au moins deux mois avant tout changement. Les dirigeants d'ENI se seraient engagés à rectifier les erreurs de factures lors de renouvellements de contrats au second semestre 2022. 100.000 clients d'ENI seraient concernés par ces rectifications, selon le cabinet d'Agnès Pannier Runacher.