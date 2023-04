Élisabeth Borne dit qu'elle "ne comprend plus" certaines positions de la Ligue des droits de l'Homme

Devant le Sénat, la Première ministre Elisabeth Borne a déclaré mercredi qu'elle "ne comprend plus certaines des prises de position" de la Ligue des droits de l'Homme (LDH). Elle répondait à une interpellation de la sénatrice communiste Eliane Assassi, lui demandant de "ne pas toucher" à la LDH et "d'affirmer devant le Sénat" qu'elle "désavouait" les propos du ministre de l'Intérieur. La semaine dernière, Gérald Darmanin s'était interrogé sur les subventions publiques accordées à l’association , après la manifestation antibassines de Sainte-Soline (Deux-Sèvres).

Une entrave au secours dénoncée par la LDH

"J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position", a déclaré devant le Sénat la Première ministre mercredi. "Cette incompréhension n’est pas nouvelle. Elle s'est fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s’est confortée depuis quelques mois."

Des observateurs de la LDH étaient présents dans les Deux-Sèvres lors de la manifestation contre les méga-bassines ayant entraîné de violents affrontements le samedi 25 mars. Leur travail était de documenter le dispositif de maintien de l’ordre. L'association avait alors dénoncé une entrave aux secours par la préfecture des Deux-Sèvres pour empêcher le Samu d'atteindre des blessés graves.

"Comme d’autres acteurs associatifs, la Ligue des droits de l’Homme joue son rôle en observant, critiquant et exigeant des réponses des acteurs publics. Quand l’État est mis en cause, nous écoutons, nous le prenons en compte", affirme Élisabeth Borne. "Je souhaite que les associations de soutien aux droits de l’Homme poursuivent leurs actions de vigie, d’ailleurs largement financées par l’État et les collectivités. Il n’est donc pas question de baisser par principe la subvention de telle ou telle mais dialoguer avec les associations sur leurs actions est aussi une responsabilité dès lors qu'il s'agit de financements publics".

"Je connais l’histoire de cette grande association", poursuit la Première ministre. Elle rappelle que la LDH avait récemment "attaqué un arrêté interdisant le transport d'armes par destination à Sainte-Soline". "Manifester est un droit fondamental, ça n'est pas en excusant des violences qu'on le défend, au contraire", souligne Elisabeth Borne. "Il doit pouvoir s'exercer dans la sécurité."

Le président de la LDH "révolté" par "l'amalgame"

Le président de la Ligue des droits de l'Homme Patrick Baudouin s'est déclaré "révolté". "L'amalgame que fait Madame Borne me hérisse et me révolte. C'est le combat que j'ai mené à peu près toute ma vie", a réagi Patrick Baudouin auprès de l'AFP. Il appelle la Première ministre à "apaiser le débat et non envenimer les choses".

"Je ne lui fais pas de procès d'intention mais je trouve qu'elle cède à des petites sirènes qui la font glisser vers des propos qui ne sont pas acceptables à notre égard (...). Je sais que c'est une petite musique qui court du côté de certains de nos adversaires situés plutôt à droite, voire à l'extrême droite", souligne Patrick Baudouin.

Un appel dans l'Humanité

Lors d’une audition la semaine dernière devant le Parlement, Gérald Darmanin avait déclaré que "la subvention donnée par l'Etat" à la LDH "mérite d'être regardée dans le cadre des actions qui ont pu être menées". Ces propos avaient suscité un tollé à gauche. Mercredi, 1.000 personnalités ont signé un appel de soutien à la LDH lancé par le journal L'Humanité. Parmi les signataires qui apparaissent en couverture du journal, Sophie Binet (nouvelle secrétaire générale de la CGT), Cécile Duflot (directrice générale d'Oxfam France), Cédric Villani (mathématicien), Christophe Alévêque (comédien) ou encore Virginie Despentes (écrivaine).