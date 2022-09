Elizabeth II : dix choses que vous ne saviez peut-être pas sur la reine

Entrer dans l'univers intime de la reine Elizabeth II était impossible. Rares sont ceux qui l'ont côtoyée. Pourtant, elle avait ses petites manies, ses hobbies, ses obsessions. Voici dix choses que vouq ignoriez sans doute sur celle qui aura passé le plus de temps sur le trône britannique.

1. Elle est… toute petite

Elizabeth II et le Prince Philip, en 2016 à Londres. © AFP - Arthur Edwards

1,63 m, pour être précis. Tous ceux qui l'ont rencontrée vous le diront : "Elle fait petite mamie", sourit Jean-Marc Four, correspondant de Radio France à Londres entre 2002 et 2006 et qui a eu la chance de serrer la main de la souveraine. "On pense toujours que Philippe était grand. En fait, c'est elle qui est petite !" Une petite grand-mère proche du peuple et, en même temps, garante de la pérennité d'un système et d'un pays. Rien que ça.

Publicité

2. Elle a eu une trentaine de corgis

Et pas n'importe lesquels. Les welsh corgis pembrokes. Honey, Monty, Dookie, Sugar... ses petits chiens sont aussi importants dans la vie d'Elizabeth II que les membres de sa famille. La reine a découvert ces chiens originaires du Pays de Galles lorsqu'elle avait 7 ans. À 18 ans, elle s'offre Susan, son premier corgi royal, qui la suivra partout, même pendant son voyage de noces.

La princesse Elizabeth promène un corgi à Hyde Park, à Londres, en 1940. © Getty - Hulton Deutsch

Les corgis de la reine – on pourrait dire l'élevage de la reine – vivent dans une pièce qui leur est dédiée. À 17h, les petits chiens sont installés autour d'Elizabeth II, qui les nourrit un par un, en respectant l'ordre d'ancienneté de chaque animal. Lorsqu'ils meurent, les animaux sont enterrés dans l'une de ses propriétés et ont une pierre tombale gravée. En 2018, la reine décide d'arrêter l'élevage de corgis. La meute avait été surnommée "le tapis mouvant" par Lady Diana. La meute royale qui a même une page wikipedia !

3. Avant un dîner officiel, elle vérifie elle-même les micros

"Check, check, one two, one two." Aussi incongru que cela puisse paraître, Elizabeth II contrôle tout lorsqu'elle reçoit à Buckingham. Avant un dîner d'État, raconte Isabelle Rivière dans Elizabeth II, dans l'intimité du règne, "la reine exécute sa traditionnelle tournée d'inspection de l'immense salle de réception. Elle vérifie où elle sera assise, tapote sur les micros afin de s'assurer de leur bon fonctionnement. Elle veut tout superviser dans les moindres détails, même le menu. Tout le monde doit se sentir bien accueilli". Une fois à table, c'est elle qui donne le tempo. Si elle parle à son voisin de droite entre l'entrée et la première viande, tous les convives font de même.

4. Elle est timide

Malgré son expérience et la longévité de son règne, Elizabeth II est une femme plutôt timide. Une anecdote montre en particulier comment la reine utilise l'art de recevoir pour cacher sa timidité. Après les repas royaux, les invités sont amenés dans la bibliothèque du château. Des objets les attendent. "La sélection est faite davantage pour amuser que pour informer", explique Olivier Evertett, ancien bibliothécaire royal dans Elisabeth II, la vie d'un monarque. La reine connaît tous les objets et leur importance pour les invités, car elle a été préparée par ses conseillers. Ainsi, le directeur du Victoria and Albert Museum pourra consulter la lettre originale d'un duc à la reine Victoria, dans laquelle il propose le nom du musée. Pour Jean Seaton, femme du l'écrivain Ben Pimlott, "cela donne aux gens un sujet de conversation. C'est parfait pour la reine, qui est au fond très timide".

5. Elle a refusé que Trump dorme chez elle

Le président américain Donald Trump et la reine Elizabeth II commémorent le 75e anniversaire du débarquement. © AFP - Daniel Leal

Pas de goujat auprès de Sa majesté. Cette information, c'est Antoine Giniaux, correspondant de Radio France à Londres de 2016 à 2020, qui la rapporte. En 2019, lorsque Donald Trump effectue une visite dans la capitale anglaise, "son déplacement pose un énorme problème diplomatique". Il faut dire que l'ancien président américain a eu des propos désobligeants et très vulgaires envers les femmes. "On imaginait mal la reine d'Angleterre s'assoir à côté de lui dans un dîner officiel ou le recevoir à Buckingham", confie Antoine Giniaux. Finalement, la visite a été décalée et "on a expliqué au président américain qu'il ne serait pas en mesure de dormir à Buckingham Palace parce que les travaux de rénovation d'une aile du château l'empêchaient de venir y séjourner". Comme si l'on pouvait être à l'étroit au Palais.

6. Elle parle parfaitement français

La reine aime la France et la langue française. Très jeune, sa sœur été elle ont reçu les cours d'un précepteur qui leur a appris la langue de Molière. En 2014, lors d'un déplacement en France, elle explique, dans un parfait français : "Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et à cultiver à mon tour une grande affection pour le peuple français."

Cette grande affection, Jean-Marc Four, ancien correspondant de Radio France à Londres, en a été témoin lorsqu'il a rencontré la reine lors d'une garden party. "Quand vous dites que vous êtes français, son œil malicieux devient pétillant et elle se met à vous parler en français. Un très bon français, avec un léger accent. On sent qu'elle est très contente de parler à un Français, ce n'est pas juste le protocole, ce n'est pas feint." La reine a connu dix chefs d'État français (et deux républiques).

7. Elle n'a besoin ni de passeport, ni de permis de conduire et ne peut pas chanter l'hymne

Les attentes à la douane, la reine ne connaît pas. Elle n'a pas besoin de passeport pour voyager. Sur le site de la monarchie , il est expliqué que "le passeport britannique étant délivré au nom de Sa majesté, il n'est pas nécessaire pour la reine d'en avoir un". En revanche, les autres membres de la famille royale doivent disposer de ce sésame. Idem pour le permis de conduire : Elizabeth II n'en a pas besoin. Il paraît d'ailleurs qu'elle a une conduite assez sportive. Quant à l'hymne God saves the Queen (Que Dieu garde la reine), elle n'a pas le droit de le chanter, car elle parlerait d'elle à la troisième personne. Si elle entonnait l'air british, elle se rendrait hommage à elle-même.

8. Elle ne vote jamais

Par tradition, Elizabeth II ne vote pas. Elle incarne l'unité de la nation, l'âme du Royaume-Uni et se doit d'être au-dessus des partis, au-dessus de la politique, des polémiques. C'est pour cela qu'elle ne participe jamais aux élections, même si elle en a théoriquement le droit. "La reine doit rester strictement neutre en ce qui concerne la vie politique" et "ne peut pas voter ou se présenter à une élection", indique le site de Buckingham Palace . Parfois (très peu), on la verra sortir de son rôle et mettre délicatement un pied dans l'arène politique – à l'occasion du Brexit ou dans un discours en Irlande du Nord en 2011 –, mais elle s'attachera en général à ne pas prendre partie. Son métier, c'est de ne rien dire.

9. Elle paye des impôts

Dans les années 1990, la popularité de la famille royale n'est pas flamboyante. Les Britanniques sont mécontents du train de vie d'Elizabeth II et de ses proches. Le coût de la reconstruction du château de Windsor, détruit par un incendie, en particulier, fait débat. Elle décide alors de faire un geste et à partir de 1993, commence à payer des impôts sur le revenu. Sa fortune provient de ses investissements, ses bijoux, son patrimoine immobilier et de la "subvention de soutien à la souveraine" financée par les Britanniques – l'équivalent d'environ 1,40 euro par personne et par an. La famille royale insiste : "la monarchie a parfois été décrite comme une institution coûteuse, avec des finances royales entourées de confusion et de secrets. En réalité, la famille royale s'est engagée à faire en sorte que les fonds publics soient dépensés de la manière la plus judicieuse et la plus efficace possible, et à rendre les finances royales aussi transparentes et compréhensibles que possible." Tous les ans, la Palais publie un rapport sur les finances de la monarchie.

10. Elle leste ses robes de plomb

Toutes les nuances de robes : une reine toute en couleurs. © AFP

Les robes de la reine... des couleurs toujours vives, qui cachent parfois des messages. Franck Mathevon, ancien correspondant de Radio France à Londres, se souvient d'un voyage à Dublin : "Lorsqu'elle est descendue de l'avion, elle portait une robe verte, couleur de l'Irlande. À chaque fois, avec ces tenues unies, chatoyante, elle resplendit. Tout autour d'elle, tout le monde portait des couleurs anthracite, elle est apparue avec ce vert franc, on ne voyait qu'elle." La reine porte des tenues qui se ressemblent toute. Avec un détail particulier : elle fait lester de plomb les ourlets de ses robes, histoire de ne pas perdre la face et de rester digne même dans la tempête.