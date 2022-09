Elizabeth II est morte : voici ce qu'il va se passer ce soir, demain et dans les jours qui viennent

C'est un séisme pour la monarchie britannique. Après 70 ans de règne, le plus long de l'histoire du Royaume-Uni, la reine Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans . L'annonce a été faite jeudi en début de soirée à travers une dépêche et retransmise immédiatement par les médias. Mais l'organisation de cette journée, redoutée par la famille royale et par les britanniques, ainsi que celle des jours qui vont suivre, était préparée depuis plusieurs... décennies.

En effet, un plan détaillé, connu sous le nom de code "London Bridge", a été élaboré pour l'annonce du décès d'Elizabeth II, et dont le média britannique Politico avait révélé de nombreux détails il y a un an . La feuille de route détaille exactement comment le deuil, les funérailles et la succession vont s'organiser dans les dix prochains jours.

Aujourd'hui

Le décès de la reine a d'abord eu des conséquences médiatiques immédiates : les présentateurs télé ont adopté un code vestimentaire sombre, les radios ont cessé de diffuser de la musique joviale. Le site internet de la famille royale affiche désormais une courte déclaration sur fond noir et ceux du gouvernement britannique doivent arborer une bannière noire. Idem pour les comptes réseaux sociaux, qui ne doivent plus publier que des contenus urgents.

Le site de la famille royale affiche désormais l'avis du décès de la reine Elizabeth II.

Autre effet immédiat : une "cascade d'appels" pour informer l'ensemble de l'appareil gouvernemental britannique et du Commonwealth. Tous les drapeaux doivent être mis en berne, le parlement britannique et les législatures écossaise, galloise et irlandaise du Nord doivent être rappelés. La Première ministre est la première à faire une déclaration. La reine était "aimée et admirée à travers le monde" a déclaré Liz Truss. Tous les autres membres du gouvernement ont pour instruction de ne pas commenter avant cette prise de parole. Une minute de silence nationale doit être annoncée.

Le prince Charles, nouveau roi selon l'ordre de succession de la couronne britannique, doit prononcer un premier discours, après s'être entretenu avec la Première ministre. Son couronnement, cérémonie bien plus élaborée, aura lieu dans quelques semaines. Dès que possible, le Premier ministre doit pour sa part s'adresser à la Chambre des communes. Enfin, la famille royale doit annoncer les modalités des funérailles de la reine, qui auront lieu dans dix jours.

Demain : proclamation officielle du nouveau roi

Selon le plan "London Bridge", la proclamation officielle du nouveau roi, a priori Charles III, doit en principe intervenir dès le lendemain du décès de la reine, à 10h, au Palais Saint-James, résidence administrative de la couronne britannique, en présence de la Première ministre, des ministres de haut rang et des plus importants conseillers.

Le Parlement doit se réunir pour communiquer un message de condoléances et suspend ses travaux pour dix jours. A la Chambre des communes, les députés doivent rendre un hommage à la reine. Enfin, la Première ministre et son Cabinet doivent tenir une audience avec le nouveau roi.

Après-demain : transport du corps

Le cercueil de la reine doit revenir à Londres, pour être déposé dans la salle du trône, à Buckingham Palace, où ses proches pourront veiller. Il y a deux possibilité pour son rapatriement depuis Balmoral : le train royal ou l'avion. La Première ministre et son gouvernement doivent assister à l'arrivée du cercueil à Londres.

J+3 à J+5 : procession du cercueil

Le roi Charles doit recevoir plusieurs condoléances et entreprendre une tournée du Royaume-Uni, en passant notamment par l'Ecosse et l'Irlande du Nord. Il se rendra plus tard au Pays de Galles. La procession du cercueil de Buckingham Palace jusqu'au Palais de Westminster (et non l'Abbaye), accompagnée par un défilé militaire via le Mall, doit avoir lieu au cinquième jour.

J+6 à J+9 : hommage public à Westminster

Les bijoux royaux doivent être retirés du cercueil, avant les funérailles. La dépouille de la reine doit être exposée durant trois jours dans un cercueil surélevé au milieu de Westminster Hall. La salle sera ouverte quasiment 24 heures sur 24 et des tickets VIP doivent être émis pour les personnalités qui souhaitent rendre un dernier hommage à la souveraine. Au sixième jour, une répétition des funérailles nationales doit avoir lieu. Au septième jour, le nouveau roi Charles doit se rendre au Pays de Galles pour recevoir de nouvelles condoléances au parlement gallois.

Pendant ce temps, à Londres, le gouvernement poursuit les préparatifs des funérailles. Le ministère des Affaires étrangères est chargé d'organiser l'accueil des chefs d'Etat et personnalités étrangères, celui de l'Intérieur doit gérer les dispositions de sécurité et de maintien de l'ordre, celui des Transports, enfin, doit se préparer à faire face à un nombre massif de personnes dans la capitale pour assister aux obsèques.

J+10 : funérailles nationales

Ce dixième jour sera férié dans tout le pays, mais les employeurs n'ont pas d'obligation à donner un jour de congé. On peut toutefois imaginer que beaucoup de magasins seront fermés. La Bourse de Londres, elle, n'ouvrira pas. Les cloches de Big Ben sonneront à 9h et les funérailles d'Etat auront ont lieu à l'abbaye de Westminster, pour débuter à 11h, après une procession depuis le palais. Un silence de deux minutes sera observé à midi dans tout le pays.

Après lé cérémonie, un défilé doit accompagner le cercueil jusqu'au château de Windsor et sa chapelle.