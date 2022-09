Elizabeth II, monarque à la longévité et à la popularité exceptionnelle

La reine d'Angleterre Elizabeth II est morte ce jeudi 8 septembre. Elle avait 96 ans. Reine d'Angleterre dès février 1952, elle était depuis septembre 2015 le souverain britannique ayant régné le plus longtemps, devant son ancêtre la reine Victoria (qui occupa le trône entre 1837 et 1901). En 70 ans années de règne, elle aura vu défiler, de Winston Churchill à Liz Truss, en passant par Margaret Thatcher, quinze Premiers ministres britanniques.

Naissance à Londres en 1926

Elizabeth Alexandra Mary naît le 21 avril 1926. Elle est la fille aînée du prince Albert, le second fils du roi George V, et d'Elizabeth Bowes-Lyon, cadette d'une famille d'aristocrates écossais. Troisième dans la ligne de succession après son oncle et son père, à sa naissance, il ne semble alors pas qu'elle puisse devenir reine. Mais en 1936, après la mort de son grand-père le roi George V, l'abdication de son oncle le roi Édouard VIII en 1936, et la montée sur le trône de son père le roi George VI, la princesse Elizabeth devient à l'âge de 10 ans héritière de la couronne britannique.

Une adolescence pendant la Seconde Guerre mondiale

L'adolescence de la princesse se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le Royaume-Uni fait face à l'Allemagne nazie. Dans une période marquée par les bombardements allemands, les restrictions et l'effort de guerre, la princesse prend de premières responsabilités publiques. En 1940 elle s'adresse aux enfants britanniques sur la BBC, dans un message de mobilisation : "Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour aider nos valeureux marins, soldats et aviateurs et nous essayons également de porter notre part du danger et de la tristesse de la guerre. Nous savons, chacun de nous, que tout se terminera bien", c'est le tout premier discours d'Élizabeth à la radio. À la victoire, le 8 mai 1945, Elizabeth et sa sœur cadette Margaret obtiennent le droit de participer aux célébrations dans les rues de Londres en se mêlant anonymement à la foule.

Mariage avec Philip Mountbatten

Elizabeth et Philip se rencontrent à plusieurs reprises dans les années 30. Très jeunes, ils tombent amoureux et entament une correspondance. Cette relation suscite une certaine opposition au sein de la famille royale qui juge que ce jeune officier de la Royal Navy, membre d'une branche cadette de la Maison royale de Grèce, n'est pas un assez bon parti pour la princesse.

Malgré ces réserves, le mariage a lieu le 20 novembre 1947, après la conversion de Philip Mountbatten à l'anglicanisme (il était à l'origine orthodoxe grec). Le fils aîné du couple, le prince Charles, naît un an plus tard en novembre 1948.

Le couronnement

Elizabeth devient reine à la mort de son père, le roi George VI, en février 1952, et accède au trône du Royaume-Uni à l'âge de 25 ans. Mais ce n'est que le 2 juin 1953 qu'a lieu son couronnement à Londres. La cérémonie qui se tient à l'abbaye de Westminster, grandiose, est diffusée quasiment en intégralité à la télévision, une première pour un couronnement au Royaume-Uni. La reine n'adopte pas de nom de règne et décide de garder celui d'Elizabeth.

La reine Elizabeth II lors de son couronnement le 2 juin 1953 dans l'abbaye de Westminster, à Londres © AFP - .

La guerre des Malouines

Le 2 avril 1982, l'armée argentine débarque sur les îles Malouines, territoires contestés que la junte militaire au pouvoir à Buenos Aires revendique. Le Royaume-Uni, alors gouverné par Margaret Thatcher, entre en guerre pour défendre cet archipel de l'atlantique sud qu'il occupe depuis la première partie du XIXe siècle. Âgé de 22 ans, le prince Andrew, troisième enfant du couple royal, est engagé dans la Royal Navy et participe à la campagne militaire. La guerre se solde en juin 1982 par la victoire de Londres et un bilan de 649 morts argentins et 255 morts britanniques.

1992 : annus horribilis

De l'aveu même d'Elizabeth II, l'année 1992, celle de ses 40 ans de règne, fut une annus horribilis : une année horrible. C'est notamment durant cette année que se séparent trois de ses enfants. Le prince Andrew et son épouse Sarah Ferguson se séparent, puis c'est au tour de la princesse Anne de divorcer de son époux Mark Philipps et enfin le prince Charles et Diana Spencer mettent fin à leur relation. La même année 1992, le château de Windsor brûle en partie lors d'un incendie. La famille royale est la cible de critique de la presse et de la classe politique anglaise, et le Premier ministre John Major est à l'initiative d'une réforme qui oblige le souverain à payer un impôt sur le revenu.

La couronne secouée par la mort de Lady Diana

Le 31 août 1997, la princesse Diana décède lors d'un accident de voiture dans le tunnel de l'Alma à Paris. Divorcée du prince Charles en 1996, il est de notoriété publique que Diana entretenait une relation difficile avec Elizabeth II.

Lorsque Lady Diana meurt à Paris, la reine est en vacances dans son château de Balmoral avec son fils le prince Charles et ses deux petits-fils William et Henry. La reine est rapidement critiquée pour ne pas avoir mis en berne les drapeaux du palais de Buckingham à Londres en signe de deuil. En rentrant à Londres pour les funérailles, Elizabeth II arrive à calmer la polémique.

Les dernières années de règne

Après avoir célébré son jubilé de diamant en 2012 pour marquer ses 60 ans de règne, Elizabeth II dépasse en 2015 la longévité sur le trône de son arrière-arrière-grand-mère la reine Victoria.

Elizabeth II en 2012 à Leeds © AFP - ARTHUR EDWARDS / POOL

Malgré son âge vénérable, la reine doit encore faire face à de nouveaux scandales qui éclaboussent la couronne. En 2019, son fils le prince Andrew se retrouve mêlé au scandale Jeffrey Epstein : il est accusé de viols sur une mineure au début des années 2000 et il se retire de la vie publique. En 2021, le prince Harry et son épouse Meghan Markle accusent depuis les États-Unis la famille royale de racisme .

Après avoir été strictement confinée avec le prince consort au sein d'une bulle sanitaire au début de la crise du covid en 2020, la reine perd son époux qui décède le 9 avril 2021 à l'âge de 99 ans. "Il a été ma force durant toutes ces années et le demeure", déclarait Elizabeth II en 1997, à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage.