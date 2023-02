Elle a rempli “sa mission jusqu'au bout” : le compagnon de la professeure tuée à Saint-Jean-de-Luz témoigne

Ils s'étaient rencontrés sur une piste de danse, il y a près de quatorze ans. Elle était à ses yeux "juste", "très bienveillante", "consciencieuse". Stéphane, le compagnon d'Agnès Lassalle, enseignante d'espagnol tuée dans sa salle de classe du lycée Saint-Thomas-d'Aquin mercredi à Saint-Jean-de-Luz a tenu à témoigner auprès de France Inter jeudi. Après nous avoir contactés, il nous a reçus dans l'appartement qu'ils partageaient, à Biarritz. Avec une émotion contenue, il décrit une enseignante "très impliquée dans son travail" auquel elle consacrait une grande partie de son temps.

"Elle faisait les choses à fond"

Agnès Lassalle "était très méticuleuse" dans son travail, "y passait une majeure partie de son temps, vacances comprises, pour ses élèves et pour faire les choses bien", explique son compagnon. "Elle faisait vraiment les choses à fond avec les moyens qui lui étaient donnés", raconte-t-il encore. Selon lui, elle était "une professeure pas dure, mais juste ... Toujours bienveillante, mais qui posait les règles et qui entendait qu'elles soient respectées".

Agnès Lassalle "adorait ses élèves, aimait son boulot", dit-il. "Et elle était adorée d'eux, il y avait vraiment une relation." Cet engagement empiétait sur sa vie personnelle, estime Stéphane. "Ça me désespérait, mais je le respectais." Il aimerait qu'on retienne d'elle l'image d'une femme " consciencieuse ", qui " essayait toujours d'aider autrui, de faire les choses bien". Pour Stéphane, Agnès Lassalle a accompli "sa mission jusqu'au bout".

Elle était "une étoile"

"C'était quelqu'un de rayonnant, de très bien. Dans l'empathie, sur qui on peut compter... une étoile !", poursuit Stéphane. Il avait rencontré Agnès en 2010, "lors d'une de ces soirées de danse, de rock-and-roll, swing, salsa", passion qu'ils partagaient. "C'est quelque chose qu'on adorait. Une activité qui lui ressemblait bien." Le couple allait fêter "dans un mois et demi" ses "14 ans" de vie commune ajoute-t-il, en employant toujours le présent.

"Elle était très à l'écoute, très gentille, bienveillante... Mais j'aime aussi ses défauts", poursuit-il. Leur appartement, à Biarritz, "c'était son nid, où elle se sentait préservée, à l'abri". Agnès aimait aussi peindre, "le dimanche, quand elle avait un peu de temps, c'était une partie un peu secrète d'elle." Sur les murs de l'appartement, certains de ses tableaux sont accrochés.

"Je suis fier d'avoir été aimée d'elle"

Stéphane témoigne également de l'injustice qu'il ressent. "J'aurais aimé qu'elle profite un peu plus de sa vie", dit-il. "Mais on va garder espoir, je vais aller de l'avant parce que de toute façon, j'aurais voulu que dans l'autre sens, elle fasse de même." Il se souvient de leur dernière embrassade, "en descendant de la voiture quand elle m'a laissée en bas de son école" et conclut : "Je suis fier d'avoir été aimé d'elle."