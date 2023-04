Elle avait popularisé la mini-jupe : la styliste Mary Quant est morte à 93 ans

Elle a participé à l’une des grandes révolutions du vestiaire féminin dans les années 60. La styliste et figure de proue de la mini-jupe Mary Quant est morte jeudi à l’âge de 93 ans. Figure des "Swinging Sixties", elle a également popularisé le maquillage coloré et les collants à motifs. C'est à Londres qu'elle étudie l'art avant d'ouvrir une friperie avec son mari au milieu des années 50 : le Bazaar, sur King's Road.

Ce lieu devient emblématique, une institution qui attire les artistes, des musiciens. Les Beatles y passent, les Rolling Stones, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn. Elle décrit sa boutique comme "une sorte de cocktail permanent", avec ses clients d’une grande diversité, ses vitrines extravagantes et son restaurant en sous-sol. Son style va vite devenir reconnaissable, avec son carré sculpté par le coiffeur Vidal Sassoon.

Elle raccourcit la jupe

Dans ces années-là, elle commence alors à créer ses propres vêtements, à contre-courant de la mode actuelle. Elle les fabrique puis les vend le lendemain, ou les porte. Mary Quant ne veut plus que les jeunes femmes s’habillent comme leurs mères, avec des corsets ou des robes serrées. Avec un ourlet de dix centimètres au-dessus du genou, elle raccourcit de quelques centimètres ses jupes. Même Coco Chanel juge ça indécent.

Pourquoi une mini-jupe ? Pour courir après le bus quand elles sont en retard, raconte-t-elle. C’était surtout pour une plus grande liberté de mouvement, bouger et danser plus facilement. Au milieu des années 50, dix ans après la guerre, les femmes vont aussi de plus en plus travailler, à des postes occupés quelques années plus tôt par des hommes. Il faut des vêtements beaucoup plus confortables.

En préface de la réédition de son autobiographie, elle racontait : "Je voulais que mes vêtements soient photogéniques, forts et colorés, qu'ils offrent une nouvelle liberté à la jeunesse, qu'ils permettent aux jeunes femmes de se rendre directement à une soirée après une journée de travail. Je voulais que ces vêtements soient en rupture complète avec ceux de nos mères."

Les mini-jupes font scandale

L’Histoire n’a pas vraiment tranché. Qui d’André Courrèges ou Mary Quant à réellement inventé la mini-jupe. Peu importe. "Ni moi, ni Courrèges n’avons eu l’idée de la minijupe. C’est la rue qui l’a inventée", affirme Mary Quant.

En Grande-Bretagne comme en France, la mini-jupe crée le scandale et sa réputation est sulfureuse. Dans son autobiographie publiée en 2012, Mary Quant racontait : "Les messieurs en chapeau melon frappaient sur notre vitrine avec leurs parapluies en criant : ‘Immoral !’ et ‘Dégoûtant !’ à la vue de nos mini-jupes sur les collants, mais les clients affluaient pour acheter"

Les stars adoptent la mini-jupes

Les plus grandes icônes adoptent la mini-jupe. Les actrices Brigitte Bardot et Catherine Deneuve, tout comme la chanteuse François Hardy, et la mannequin Twiggy, Nancy Sinatra, Pattie Boyd, Jean Shrimpton etc. En 1966, Jacques Dutronc célèbre la nouvelle-venue dans la garde-robe féminine avec sa chanson Mini, Mini, Mini.

Mary Quant donne un nouveau souffle à la mode, avec des vêtements colorés, ses robes courtes et ses collants, ses cols Claudine, ses robes tabliers et les imperméables en plastique. Elle ouvre de nouvelles boutiques, lance des cosmétiques. Elle démocratise la mini-jupe, et le prêt-à-porter s’en empare.

Vivant dans le Surrey (sud de l'Angleterre), où elle s'est éteinte, elle ne faisait que de rares apparitions publiques. Elle avait un fils, Orlando, trois petits-enfants. Elle avait vendu en 2000 à des Japonais sa société de cosmétiques, dont le logo, une fleur, est resté sa marque de fabrique. Interrogée l'année de ses 80 ans, elle confessait une certaine nostalgie pour "l'effervescence et l'innovation" du Londres des années 1960 mais jugeait qu'il était "merveilleux d'être une femme à l'heure actuelle".