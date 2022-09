Elle traque les pouvoirs qui coupent Internet dans leur pays : comment fonctionne l'organisation NetBlocks ?

" NetBlocks, mapping Internet freedom". Ces trois mots résument l'objectif du collectif NetBlocks fondé en 2016 par un ingénieur britannique spécialisé dans l'informatique, Alp Toker. Son but est de "cartographier la liberté d'accès à Internet". Autrement dit : surveiller dans le monde entier, via un système de données, si l'accès à Internet est libre ou non.

Cette organisation, qui insiste sur son indépendance, s'est particulièrement illustrée ces dernières semaines en alertant sur les différentes coupures d'Internet en Iran, suite aux manifestations qui ont eu lieu après la mort de Mahsa Amini. Elle a également dévoilé à plusieurs reprises les perturbations sur les réseaux en Ukraine, conséquence de l'invasion russe. À chaque fois, elle publie des graphiques pour étayer ses propos.

Qu'est-ce que NetBlocks ?

Cette organisation se veut être un "observatoire" d'Internet. Son fondateur, un ingénieur britannique , explique à France Inter suivre "l'accès à Internet, aux systèmes de télécommunication" dans plus de 115 pays. Basée au Royaume-Uni, son but affiché est de traquer toute forme de censure.

Depuis une quinzaine d'années, certains pouvoirs en place, souvent dans des dictatures ou des pays en proie à des guerres, coupent volontairement Internet. C'est contre cela que NetBlocks veut agir. "Notre but est de faire la lumière sur ce genre d'évènements. Nous vérifions, via un système de données, si Internet fonctionne ou pas. Nous essayons de comprendre comment les gouvernements gèrent justement l'accès à Internet", explique Alp Toker.

Alp Toker se présente d'ailleurs comme un "défenseur des droits de l'Homme" : "Je pense que l'accès à Internet est un droit humain fondamental. Je pense aussi qu'il est difficile d'exercer ses autres droits quand on n'y a pas accès, quand on ne peut pas l'utiliser pour s'informer par exemple. C'est un problème clef", développe-t-il.

Selon son fondateur, NetBlocks reste "une petite équipe" : trois salariés, en comptant Alp Toker, "plus un vaste réseau de soutien", et une "grande communauté". Sur Twitter, près de 210 700 personnes se sont abonnées au compte de l'organisation.

Comment fait-elle pour mesurer les coupures Internet ?

Pour vérifier si Internet fonctionne ou pas, NetBlocks s'appuie sur un vaste système de données, accessibles partout dans le monde. Elle utilise une "technologie fondée sur la surveillance et la cybersécurité. "Cette technologie est similaire à celle qu'utilisent les industries technologiques pour observer les performances des grandes plateformes en ligne. Cela fonctionne via des données", détaille Alp Toker. NetBlocks "adapte et combine" toutes ces mesures, ce qui lui permet de savoir "quel fournisseur d'accès à Internet marche", "si YouTube est filtré" ou "si un réseau social est accessible".

Mais d'où viennent ces données ? Elles proviennent de l'OSINT (Open Source Intelligence), une base de données publiques internationale qui compile notamment des données gouvernementales. NetBlocks récupère également des mesures via les opérateurs téléphoniques et les serveurs Internet. "Internet est un réseau mondial, ce qui veut dire que les données sont accessibles en temps réel, via des centres de données", résume Alp Toker.

Autre source : des données de "partenaires locaux, de groupes locaux", des citoyens lambdas qui vont tester par exemple si l'accès à Facebook est possible. Enfin, l'ONG explique travailler de concert avec les journalistes locaux. "Nous faisons finalement une forme de datajournalisme avec un lourd socle technologique", analyse le fondateur de NetBlocks qui assure également vouloir être la "voix de ceux qui ne peuvent pas parler, s'exprimer, lorsqu'ils n'ont plus Internet."

Qui la finance ?

NetBlocks se revendique comme étant "indépendante". Alp Toker explique accepter les "parrainages seulement s'il n'y a pas de contrôle politique derrière", les dons individuels et aussi les dons de fondations humanitaires comme HRF, Human's Right Foundation. "C’est très important pour nous de garder cette indépendance. Nous ne voulons pas être influencés par les gouvernements. Nous voulons nous concentrer sur notre mission."

Le développeur veut rester "apolitique" et affirme ne "pas vouloir juger les situations et ce que font les autorités. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles un gouvernement coupe internet". Il répète ne pas vouloir s'impliquer dans la politique : "nous ne sommes pas des activistes. Nous sommes là pour nous battre pour un accès libre à Internet et aux télécommunications, d’avoir un accès universel."