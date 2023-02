Elles sont "Furax" : un marathon caritatif sur Twitch pour aider les victimes de violences conjugales

48 heures pour récolter des fonds pour une association d’aide aux victimes de violences conjugales faites aux femmes : un marathon sur Twitch démarre à 9 heures samedi matin sur la plateforme de streaming vidéo en direct la plus populaire. A l’origine du projet, deux streameuses : Nat’Ali et Turbojoul. Elles veulent sensibiliser une nouvelle fois sur le harcèlement en ligne dont sont victimes les femmes sur les réseaux sociaux. Le nom donné à ce marathon définit leur état d’esprit : elles sont "Furax".

Un harcèlement quotidien

Nat’Ali s’est lancée sur Twitch il y a six ans, il y a trois ans pour Turbojoul. Et tous les jours, elles reçoivent des messages injurieux, des insultes gratuites. Turbojoul a fermé ses messages privés sur Twitter pour s’épargner, "du coup c’est dommage pour moi, je me coupe des messages gentils, et même d’opportunités, avec des gens qui essaient de me contacter qui n’y arrivent pas". Et leur militantisme énerve encore plus constate la streameuse : "Il y a un côté ‘comment ose-t-elle !’".

Face à ces messages, elles n’ont pas d’autres choix que de rester de marbre : "Il y a accoutumance, regrette Nat’Ali, je lis des messages de menaces de mort, un mec m’a dit qu’il allait décapiter mon chien sous mes yeux pour me faire divers sévices. Je ne devrais pas être habituée à ça. Je suis arrivée au point que cela ne me fait plus rien."

Pour Turbojoul, c’est allé encore plus loin. Un internaute lui a envoyé des menaces de mort, puis a trouvé son adresse. Il est allé jusqu’à sonner chez elle pour faire des déclarations d’amour, tous les mois. "La police n’a pas agi pendant un an, avant de décider d’intervenir", raconte le jeune vidéaste. "Nous les victimes qu’est ce qui nous arrive quand l’administration prend du temps comme ça ?", s’interroge Turbojoul.

Nat'Ali et Turbojoul, dans les locaux de "Alt Tab Productions", à Ivry-sur-Seine. © Radio France - Victor Vasseur

Une association va recevoir les dons

L’été dernier, l’idée de créer un marathon caritatif leur est venue en tête. A la manière du ZEvent, organisé par ZeratoR . Sauf que là, le point central de l’évènement apparaît tout de suite : proposer du stream pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et récolter de l’argent pour les victimes. Les fonds seront reversés à l'association Elle's Imagine'nt. Elle aide les victimes, les accompagne en justice, trouve des psychologues et paye les frais de justice. Avant même cette première édition, Nat’Ali et Turbojoul se verraient bien péréniser l'opération.

"Il y aura des tables rondes, par exemple sur les femmes et la science et les clichés que ça entraîne, mais aussi pourquoi le jeu Harry Potter "Hogwarts Legacy" blesse les personnes trans", explique Nat’Ali. "Sur la chaîne principale de Furax, il y aura de la pédagogie, de l’éducation, on va donner la parole à des associations comme Game Impact, Afrogameuse et le collectif Nous Toutes", ajoute la streameuse. Son but "ultime" avec ces tables rondes, "c’est de les envoyer au gouvernement, pour leur dire ‘tenez, des ressources, et aidez-nous à améliorer les choses", sourit Nat’Ali. Parmi les invités à ce marathon : Natoo, Ostpolitik, Prunette, MisterJDay, Invinsible Jane.

Plus de moyens pour lutter

Car les deux streameuses en ont marre des belles intentions, et des promesses qui tardent à être tenues, concrètement. "Rien n’est fait du côté du gouvernement", estime Turbojoul. "Le ministre de l’Intérieur a fait une super communication sur les policiers qui sont maintenant formés à recevoir les plaintes, moi je ne l’ai pas vu quand je suis allé porter plainte personnellement".

Nat’Ali s’emporte aussi contre la plateforme Twitch : "Les portes sont grandes ouvertes, le cyberharcèlement est extrêmement facile, on peut créer un compte en cinq secondes sans valider un mail ou un numéro de téléphone. Même un internaute qui se fait bannir arrive à revenir." Les streameuses doivent activer sur leurs chaînes une protection supplémentaires : "Personne ne peut parler dans mon chat s’ils n’ont pas activé leur numéro de téléphone", détaille Nat’Ali. Point noir : les streameuses sont alors pénalisées, "car le fonctionnement de Twitch fait que plus on a de viewers, plus on entraîne des viewers, et, plus on a l’argent. Si on restreint le nombre de viewers, on aura moins d’argent". Un cercle vicieux.