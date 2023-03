Elliott Erwitt, une rétrospective au Musée Maillol du 23 mars au 15 août 2023

Photographe américain d'origine russe, ayant grandi en Italie et en France, Elliott Erwitt est notamment réputé pour ses scènes de rue mais aussi pour ses clichés de personnalités connues comme Marilyn Monroe ou encore Jackie Kennedy, Charles De Gaulle, Che Guevara, Alfred Hitchcock, Nikita Khrouchtchev,…

Marilyn Monroe during the filming of The Misfits Reno, USA, 1960 - Elliott Erwitt Magnum Photos

Birmingham, England, 1991 - Elliott Erwitt Magnum Photos

California USA 1955 - Elliott Erwitt Magnum Photos

L’exposition Elliott Erwitt au Musée Maillol rend hommage à ce photographe, l’un des plus importants du XXème siècle, membre de Magnum Photos depuis 1953. Le parcours retrace les différentes thématiques de son œuvre à travers un ensemble exceptionnel de photographies en noir et blanc et en couleur de 1949 aux années 2000

Publicité

Tropicana Hotel, Las Vegas, USA, 1957 - Elliott Erwitt Magnum Photos

« En réalité, dire qu’il y a de l’humanité dans mes photos est le plus grand compliment qu’on m’ait jamais fait. Si mes photos aident les gens à voir le monde d’une certaine façon, c’est sans doute à voir les choses sérieuses d’une manière non sérieuse. » Elliott Erwitt

Czestochowa, Poland, 1964 - Elliott Erwitt Magnum Photos

Elliott Erwitt, photographe de famille, de rue et d’architecture mais aussi un voyageur muni d’un appareil photo, un reporter politique, ou un porteur de messages commerciaux, traverse un siècle en cumulant des approches et les rôles comme aucun autre.

Au-delà de certaines icônes, vous découvrirez une œuvre beaucoup plus large, profonde et légère à la fois. Si l'Europe et l'Amérique constituent son terrain de jeu presque naturel, son oeuvre recouvre le monde entier.

Colorado, USA, 1955 - Elliott Erwitt Magnum Photos

Dans l’ensemble de son oeuvre, Elliott Erwitt a une manière d'immortaliser des instants de la vie quotidienne ou des moments historiques avec un regard qui n'appartient qu'à lui, combinant l’émotion et l’humour.

Elliott Erwitt se définit comme « un photographe amateur » au sens littéral du terme, parce qu’il aime la photographie. Il travaille sur de nombreux projets personnels, toujours en noir et blanc.

« Je ne mets pas de couleur dans mon travail personnel. La couleur, c’est du domaine professionnel. Ma vie est déjà assez compliquée comme ça. Je m’en tiens au noir et blanc. Cela suffit. » Elliott Erwitt

Eiffel tower 100th anniversary. Paris, France, 1989 - Elliott Erwitt Magnum Photos

Las Vegas, USA, 1957 - Elliott Erwitt Magnum Photos

Parallèlement, il a le génie de transformer cette passion en une activité économique lui permettant de vivre et de subvenir aux besoins de sa grande famille. Il relève un défi considérable en combinant activité artistique et commerciale.

Dès le début de sa carrière, il réalise des commandes pour différents clients dont le nombre et la variété impressionnent. Son parcours est comme cousu de fils de couleur, ceux qu’il introduit au gré des demandes de ses clients : personnalités, magazines à grand tirage comme Life ou Paris Match pour des reportages sur la société ou des événements politiques précis, marques de produits ou agences de tourisme de pays proches et lointains.

La ligne de partage entre le noir/blanc et la couleur n’est cependant pas toujours limpide : pour certains clients Erwitt créait une version couleur et une noir/blanc, lui laissant le choix final.

New York City, USA, 1974 - Elliott Erwitt Magnum Photos

Une exposition présentée par Tempora en étroite collaboration avec Magnum Photos et le Musée Maillol.

► Magnum Photos est une agence de photographie détenue et gérée par des membres indépendants. Elle fut fondée en 1947 par Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger, et David 'Chim' Seymour qui cherchaient alors un moyen de faire reconnaître leur indépendance aussi bien en tant qu’individus qu’en tant que photographes. L’agence se caractérise par ce rassemblement idiosyncratique de photo-reporters et d’artistes qui, ensemble, mettent en évidence non seulement le visible, mais aussi et surtout la façon dont le monde peut être perçu et représenté.

► Tempora est une agence belge spécialisée dans la conception, réalisation, promotion et gestion d’expositions (culturelles, historiques ou de vulgarisation scientifique) et d’équipements culturels.