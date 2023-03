Elon Musk a fait d'Elon Musk le compte le plus suivi sur le Twitter d'Elon Musk

Opération rentable ? Au moment de son rachat rocambolesque de Twitter (pour 44 milliards de dollars), Elon Musk avait 80 millions d'abonnés sur le réseau social à l'oiseau bleu. Il en a désormais plus de 133,08 millions, ce qui en fait le compte le plus suivi devant Barack Obama, l'ancien président des États-Unis plafonnant à "seulement" 133,04 millions. Un observateur note que cela représente une moyenne de 100.000 nouveaux abonnés par jour.

Une première place qui n'a rien d'un hasard : c'est même un objectif de longue date d'Elon Musk. En février dernier, le milliardaire en manque d'attention était rentré dans une colère noire en constatant qu'un de ses tweets sur la finale du Super Bowl avait été vu seulement 9 millions de fois, quand celui du président des États-Unis Joe Biden avait obtenu 29 millions de vues.

Publicité

Elon Musk avait alors supprimé son tweet, puis convoqué en urgence les équipes du réseau social pour leur demander de modifier l'algorithme de la plateforme afin d'améliorer la visibilité de ses propres tweets. Résultat : de nombreux utilisateurs ont eu l'impression les semaines suivantes de voir surgir de plus en plus souvent les messages de l'entrepreneur dans leur flux Twitter. Une stratégie assumée publiquement par le nouveau patron, qui évoquait même en image un "gavage" de Twitter .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une technique dont il a fait bénéficier d'autres comptes. Selon le site américain Platformer , relayé par Numerama , Twitter favorise ainsi de manière totalement inégalitaire (contrairement aux promesses d'Elon Musk au moment de son rachat) une trentaine de comptes. Dont ceux de Joe Biden, Alexandria Ocasio-Cortez, LeBron James mais aussi des comptes plus "étonnants" comme "Catturd2" (plus ou moins littéralement "Merde2Chat"), proche de l'ultra-droite américaine.

Vous verrez de plus en plus de tweets "payés"

Tous ces comptes bénéficient actuellement d'une visibilité accrue dans l'onglet "Pour vous" de Twitter, une fonction déployée par le réseau social cette année, visible par défaut, censée proposer une sélection plus qualitative que le flux habituel (le système traditionnel affichant à l'inverse, par ordre antéchronologique, les tweets publiés par des comptes que vous avez choisi de suivre).

À réécouter : La situation catastrophique de Twitter La chronique médiatique Écouter plus tard écouter 3 min

L'onglet "Pour vous" est d'ailleurs l'une des clés de la nouvelle stratégie de Twitter version Elon Musk. Le 15 avril, seuls les comptes "vérifiés" (dont le nom est agrémenté d'une petite pastille bleue) apparaîtront dans cet onglet. Or le 1er avril, seuls les comptes payants pourront bénéficier de cette pastille , qui jusqu'ici était accordée à toute personne ou organisation pouvant prouver son identité, évitant les usurpations d'identité.

De fait, l'onglet le plus visible de Twitter va devenir réservé aux comptes payants, faussant encore un peu plus l'influence réelle des comptes sur le réseau social. Cette influence sera essentiellement basée sur le fait de payer ou non pour accéder à Twitter. Et tant pis pour les grands idéaux d'égalité et de liberté d'expression pour tous...