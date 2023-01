Elon Musk a vu sa fortune fondre de 200 milliards de dollars, une première dans l'histoire

Il a été l'un des premiers à posséder plus de 200 milliards de dollars... et il est aussi l'un des premiers à les perdre. Le milliardaire Elon Musk a perdu une grande partie de sa fortune depuis un peu plus d'un an, et est devenu, selon le média spécialisé américain Bloomberg , la première personne de l'histoire à voir sa fortune fondre de plus de 200 milliards de dollars.

En janvier 2021, Elon Musk devenait, quelques mois après Jeff Bezos, patron d'Amazon, la deuxième personne à franchir le cap des 200 milliards de dollars de fortune personnelle. En novembre de la même année, après une progression fulgurante, il possédait 340 milliards de dollars, ce qui lui a valu le titre d'homme le plus riche du monde pendant quelques mois.

Une fortune essentiellement composée d'actions

Mais désormais, la fortune personnelle d'Elon Musk n'est plus estimée "qu'à" 137 milliards de dollars. Sur la seule année 2022, le fondateur de Tesla a perdu 133 milliards de dollars. Et ce sont les difficultés de son entreprise Tesla qui est notamment en cause dans cette dégringolade. La fortune d'Elon Musk a une autre particularité en plus d'être colossale : elle est presque intégralement virtuelle, au sens où le dirigeant ne possède que très peu de liquidités, et essentiellement des actions des entreprises qu'il possède, dont Tesla et Space X. Début 2021 selon Forbes, entre 99 et 100% de sa fortune était composé d'actions Tesla ou Space X. La fortune de Musk est donc proportionnelle au cours des actions de ses entreprises.

En 2020, Elon Musk avait vendu la quasi-totalité de son patrimoine mobilier et immobilier, estimé pour un peu moins de 150 millions de dollars. Il affirme renoncer à son salaire de patron de Tesla, et préfère des stock-options. Résultat : lui qui avait déclaré, en 2016, qu'il ne vendrait jamais la moindre action Tesla, a dû vendre plus de 39 milliards de dollars de titres cette année, pour financer le rachat du réseau social Twitter.

Les autres géants de la tech ont aussi beaucoup perdu

Or, la prise de contrôle de Twitter par Musk a effrité la confiance des actionnaires dans ses entreprises, dont Tesla, déjà affaiblie par un marché de l'automobile électrique de plus en plus concurrentiel. Le montant de l'action Tesla, qui valait 407 dollars début novembre 2021, ne vaut plus que 123 dollars aujourd'hui. Mais pour Elon Musk, "Tesla fonctionne mieux que jamais ; nous ne contrôlons pas la Réserve fédérale, c'est ça, le problème", avait-il déclaré en décembre, accusant la Fed d'avoir fait augmenter les taux d'intérêt.

Elon Musk n'est pas le seul géant de la tech américaine à avoir beaucoup perdu en 2022 : Jeff Bezos possède 107 milliards de dollars, soit 85 milliards de moins qu'en début d'année, après que la valorisation boursière d'Amazon a fondu de moitié. Et Mark Zuckerberg voit sa fortune estimée à 45,6 milliards, avec près de 80 milliards de pertes depuis janvier. Face à ces pertes, le bon vieux marché du luxe s'affiche comme une valeur sûre : le patron du groupe LVMH, Bernard Arnault, a repris sa place d'homme le plus riche du monde, avec 165 milliards de dollars de fortune.