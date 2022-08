Elon Musk annonce sur Twitter qu'il va acheter Manchester United... avant de dire que c'est une blague

"C'est une blague" : le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, a finalement démenti dans la nuit de mardi à mercredi vouloir acheter le club anglais de Manchester United, quelques heures après un premier tweet devenu viral dans lequel il expliquait acheter le club de Premiere League.

Des dizaines de milliers de retweet

Dans un premier tweet, le richissime entrepreneur, habitué des déclarations imprévisibles et provocatrices sur le réseau social, écrit donc "et j'achète Manchester United, de rien". Un court message rapidement partagé des dizaines de milliers de fois. De quoi faire réagir de nombreux supporters du club et l'AFP, qui a tenté de se faire confirmer l'information auprès de Tesla, entreprise d'Elon Musk, et du club lui-même. Aucun d'entre eux n'ont répondu, et pour cause : c'était une (nouvelle) blague du milliardaire sur le réseau social.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une blague à laquelle il a mis fin rapidement, dans la nuit de mardi à mercredi. En réponse au compte Twitter "Tesla Owners Silicon Valley", qui demandait à Elon Musk s'il était sérieux, il a répondu "no, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams", expliquant donc qu'il n'avait "prévu d'acheter aucun club de sport".

Manchester United est l'un des plus célèbres clubs du monde mais traverse en ce moment une crise de résultats, pointant à la dernière place du championnat anglais après deux défaites en deux matches. D'après le magazine Forbes , le club de Manchester United est valorisé à 4,6 milliards de dollars. Sur l'année 2020-2021, le club a généré 128 millions de dollars de revenus d’exploitation**.**