Émancipation des femmes et cause animale : Rosa Bonheur, artiste pionnière

Élevée dans une famille avec peu de moyens, mais avec un père professeur de peinture, Raymond Bonheur qui lui enseignera cet art, Rosa Bonheur va connaître l'allégresse suscitée par la fréquentation des animaux et de la nature, mais aussi la misère en ville. De son enfance, elle gardera une volonté d'indépendance, et un amour pour la peinture et les animaux.

Au XIXe siècle, elle est une véritable star, une des peintres, hommes et femmes confondus, qui vend le plus de toiles. Son style naturaliste est en vogue à l'époque. Aux États-Unis surtout, elle est connue de tous, et il y a même des poupées à son effigie. Après sa mort en 1899, elle tombera dans l'oubli, car on méprisera sa peinture animalière jugée démodée, et sa notoriété sera balayée par les avant-gardes. Et comme beaucoup de femmes artistes, son travail a été invisibilisé dans l'histoire de l'art. Redécouverte dans les années 1970-80, elle est à la fois exposée dans des lieux prestigieux – comme au Metropolitan Museum of Art de New York –, et est devenue une icône queer, pour sa vie de liberté en dehors des normes. En 2022, une exposition lui a été consacrée au musée d'Orsay, à Paris.

Une nouvelle biographie qui paraît chez Gallimard Jeunesse (dans la collection "Les Grandes vies"), écrite par Camille Viéville, historienne de l'art, et illustrée par l'artiste Olivia Boutrou, nous plonge dans la vie de Rosa Bonheur. On y découvre que l'on soit enfant, en quête de vies inspirantes, ou adulte intrigué par cette créatrice hors du commun, les multiples facettes de l'artiste et les événements marquants qui ont jalonné sa riche existence. On ne peut que remarquer qu'elle a été pionnière dans plusieurs domaines, que son œuvre et ses combats personnels sont plus que jamais d'actualité.

Rosa Bonheur, Les Grandes vies, Gallimard Jeunesse. - Camille Viéville, Olivia Boutrou.

L'émancipation féminine au cœur de sa vie

Il n'est pas question de voir sa vie en dehors des sentiers battus uniquement comme une ode à la liberté des femmes. Rosa Bonheur était avant tout une artiste et ses peintures sont analysées aujourd'hui comme des créations importantes de l'époque, mais par certains de ses aspects, son œuvre et sa biographie montrent qu'elle indiquait le chemin de l'émancipation aux femmes. Une des missions qu'elle s'était tout de même donnée était de démontrer qu'hommes et femmes sont égaux, et que le génie n'a ni sexe, ni genre. Contre l'avis de tous, et notamment de Théophile Gaultier qui la complimentera ainsi : "Elle fait de l'art sérieusement, et on peut la traiter en homme."

Toute petite, déjà, elle vit et comprend l'injustice du sort réservé aux femmes. Sa mère avait renoncé à cultiver ses talents de musicienne pour s'occuper de sa famille. Son père adoré, qui lui a enseigné la peinture, est séduit par une doctrine nouvelle, le Saint-simonisme . Même si celle-ci indique entre autres que la "Femme" serait l'avenir de l'humanité, Raymond Bonheur quitte femme et enfants, alors que la jeune Rosa a dix ans, pour se consacrer à ce mouvement, et plonge la famille dans la misère. La mère de Rosa meurt à 36 ans, sans doute d'épuisement. Cela marque la jeune Rosa, qui voit la dureté de la vie de beaucoup de femmes. Ses deux frères Auguste et Isidore, et sa sœur Juliette sont alors dispersés, mais elle reste avec son père, qui a fini par quitter le mouvement, et qui lui enseignera avec sérieux le dessin et la peinture.

Rosa Bonheur, Les Grandes vies, Gallimard Jeunesse. - Camille Viéville, Olivia Boutrou.

Le XIXe siècle connaît les prémisses des combats féministes pour le droit de vote, mais les femmes sont toujours sous l'autorité de leur père puis de leur mari. Rosa fera fi des obligations et des interdictions. Elle gagnera beaucoup d'argent avec sa peinture, vivra avec une femme et n'aura pas d'enfant. Dans ce siècle particulièrement misogyne, elle a réussi à s'affranchir de beaucoup d'entraves. Ainsi, Rosa Bonheur a inauguré beaucoup de premières fois pour la gent féminine. Katherine Brault, propriétaire du château de By à Thomery, transformé en musée, qui a été pendant quarante ans la maison et l'atelier de Rosa Bonheur, explique dans CO2 Mon Amour qu'en achetant ce château en 1849, la peintre devient la première femme à s'acheter un bien immobilier de ce type à son propre nom et avec le fruit de son travail.

Elle a aussi été la première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur, remise par l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, qui, sans l'avoir prévenue, vint lui remettre en personne au château. Elle a également été la première artiste dans l'histoire de la peinture à voir le marcher de l'art spéculer sur ses tableaux de son vivant . Plus anecdotique, mais fort en symboles, elle fut la première femme française à porter régulièrement des pantalons, même si c'était uniquement dans le but d'être plus à l'aise pour peindre.

De plus, son existence montre aussi une envie de se libérer des carcans de ce qu'était la respectabilité féminine de l'époque. Elle ne s'est jamais mariée, a vécu avec deux femmes − son amie d'enfance Nathalie Micas, avec qui elle a partagé plus de cinquante ans de sa vie − et puis à la mort de cette dernière avec l'artiste américaine Anna Klumpke, qu'elle a ensuite nommé son héritière. Armelle Féléat, historienne de l'art, dans L'invitée du 6h20 , précisait : "Elle ne s'est jamais mariée, elle a toujours vécu avec des femmes sous le régime du matrimoine, qui existait à l'époque." Cependant, Rosa Bonheur ne se réclamait pas du féminisme, ni même ne se déclarait lesbienne, mais par sa vie, elle a indiqué un chemin de liberté aux femmes. Dans le livre Rosa Bonheur (Gallimard Jeunesse), il est indiqué : "Bien que ses opinions politiques et sociales aient été conservatrices, son engagement féministe et son choix pionnier d'une vie libre font d'elle une icône LGBT+". Ce n'est par exemple pas anodin que la trilogie Vernon Subutex, écrite par Virginie Despentes, ait lieu pour partie à la guinguette Rosa Bonheur, aux Buttes-Chaumont, à Paris.

Une autre des missions qu'elle s'était donnée était de démontrer que les animaux ont une âme, et que la nature est source de toute chose.

La cause animale, un combat tiré de sa jeunesse

C'est à Quinsac, village près de Bordeaux, où elle passe du temps dans son enfance, que naîtra son amour des animaux. Dans le livre Rosa Bonheur (Gallimard Jeunesse), son quotidien d'alors est dépeint : "Elle passe des journées entières dans les étables, les basses-cours ou les prés, à câliner les bœufs, taquiner les poules et courir après les lapins de garenne." Toute sa vie, être auprès des bêtes sera un refuge. Elle fera de la défense des animaux l'un de ses combats. Il est aussi écrit : "À l'époque, bien des gens pensent que les animaux ne ressentent rien. Mais Rosa leur donne tort. Ses tableaux sont comme des portraits : en montrant l'intensité du regard des bêtes, elle traduit leurs émotions."

Rosa Bonheur, Les Grandes vies, Gallimard Jeunesse. - Camille Viéville, Olivia Boutrou.

Pour Katherine Brault, dans CO2 Mon Amour , sa façon de peintre les animaux est, en effet, novatrice et tout à fait représentative de sa façon de les percevoir : "Elle a une façon de peindre les animaux qui est complètement différente à cette époque-là de Jacques Raymond Brascassat, chez qui les animaux sont mastoc. Ils sont très bien, c'est très beau, mais il ne peint pas les animaux pour eux-mêmes. Il peint les animaux pour flatter les hommes. Rosa Bonheur veut peindre les animaux pour ce qu'ils sont, elle ne les arrange pas, ne les met pas en scène, elle les peint là où ils sont et c'est fabuleux. C'est ça qui est beau. Elle invente tout, là." En fait, elle rend grâce aux animaux, tous les animaux, qu'ils soient d'élevage, sauvages, ou domestiques.

Son premier tableau qui connaît une grande gloire, alors qu'elle a 27 ans, est "Labourage nivernais", faisant figurer des bœufs dans un hymne au travail. C'est un des seuls tableaux achevé de Rosa Bonheur exposé en France, actuellement au musée d'Orsay, à Paris. Puis son second succès est "Le Marché aux chevaux" (ci-dessous) – exposé au Metropolitan Museum of Art de New York –, dont les animaux représentés, des chevaux, tiennent une place toute particulière dans son œuvre. Cette gigantesque peinture représente des éleveurs et leurs percherons. Connaissant un triomphe au salon de 1853, ce tableau lui permet aussi subtilement de défendre la cause animale, en montrant une forme de maltraitance. Rosa Bonheur bouscule les codes, dans le sens où elle fait apparaître des chevaux de trait et pas de selle, et que ce tableau est très grand, cinq mètres de long, alors que ce genre de taille est normalement réservé aux tableaux d'histoire. Appuyant un peu plus son engagement auprès des équidés, elle est une des premières adhérentes et un grand soutien à la Société protectrice des animaux (SPA). L'un des premiers combats de cette association est la maltraitance des cochers à l'égard des chevaux.

"Le Marché aux chevaux" de Rosa Bonheur, 1852-55. © Getty - Sepia Times

Dans le château de By où elle s'installe près de Fontainebleau, elle a une véritable ménagerie de plus de 200 animaux en liberté. Dans le livre Rosa Bonheur (Gallimard Jeunesse), l'on apprend qu'elle "réunit des mouflons, des cerfs, des biches, des isards, des sangliers, des moutons, des chevaux, des bœufs, et même des lions et un singe !" Après leur mort, elle a fait empailler beaucoup de ses bêtes pour les garder avec elle. Plusieurs sont encore présents dans le château, qui se visite, dont sa jument favorite, Grisette.

Rosa Bonheur, Les Grandes vies, Gallimard Jeunesse. - Camille Viéville, Olivia Boutrou.

Pour ses peintures, elle puise son inspiration dans son quotidien avec ses animaux, en étudiant leur comportement, mais aussi dans des ménageries ou dans des abattoirs. Elle voyage pour ses observations en Auvergne, dans le Nivernais, dans les Pyrénées, en Écosse. Denis Chessoux, dans CO2 Mon Amour , raconte : "Elle a toujours aimé la diversité des espèces et leur écosystème a été fasciné aussi par la beauté des grands espaces de l'Ouest américain, même si elle n'a jamais pu s'y rendre. Donc, elle a une œuvre tout à fait expressive, dénuée de sentimentalisme, un trait très réaliste, nourri des découvertes scientifiques de l'époque et de l'attention nouvelle portée aux espèces animales des terroirs, remettant en cause la hiérarchie entre les espèces."

Son combat pour la cause animale perdure sa vie durant. Après la mort de Nathalie Micas, sa compagne, elle broie du noir. Elle apprend que Buffalo Bill s'arrête à Paris, durant sa tournée en Europe, où il raconte le mythe du Far West, et elle accepte de le rencontrer, surtout parce qu'elle pourra voir des bisons. Comme cela est indiqué dans la biographie Rosa Bonheur (Gallimard Jeunesse), l'artiste s'émeut vivement des violences colonialistes que les autochtones américains subissent de la part du gouvernement américain. À l'époque, elle dénonce aussi le rapport de force des Européens avec les animaux, et prône des rapports plus harmonieux avec la nature, comme ceux qu'entretiendraient les natifs américains avec cette dernière. Jusqu'à la fin de sa vie, son engagement ira donc vers la cause animale. Rosa Bonheur repose désormais, sans ses bêtes empaillées, au cimetière du Père-Lachaise, aux côtés de Nathalie Micas, et d'Anna Klumpke.

📖 Rosa Bonheur, Gallimard Jeunesse, collection Grandes vies, Camille Viéville, Olivia Boutrou, septembre 2023.