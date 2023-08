Emballage "plein de vide" : Herta et quatre autres marques épinglées par Foodwatch et Zero Waste France

Dans les supermarchés, les paquets de bonbons et de pâtes vendus dans des emballages surdimensionnés à moitié vides sont encore trop nombreux, selon Foodwatch et Zero Waste France. Pour mettre fin à ces pratiques, les deux associations ont lancé fin juin un ultimatum à cinq grandes marques de l'industrie agroalimentaire. Une pétition réclamant la fin de ces pratiques a également été mise en ligne.

Les deux ONG dédiées à la défense du consommateur et de l'environnement donnaient un mois aux groupes pour changer leurs pratiques, faute de quoi elles saisiraient la justice. Une fois le délai expiré le mardi 1er août, Foodwatch et Zero Waste France ont donc dévoilé le pourcentage de vide dans chaque produit épinglé**.

68% de vide

Le record, détaille Camille Dorioz, ingénieur agronome et responsable des campagnes chez Foodwatch, est détenu par la marque de fruits secs Daco Bello. Son sachet de noisettes décortiquées contient 68% de vide. Interpellé, le groupe a donné une réponse plutôt satisfaisante, explique Camille Dorioz : "Ils promettent de passer aux emballages papier l'année prochaine, ce qui prouve que la mobilisation citoyenne fait bouger les marques !"

Quant aux quatre autres marques, les réponses sont plus floues, déplore Camille Dorioz : "Les quatre autres nous ont répondu par des pirouettes un peu techniques [pour justifier ces emballages à moitié vides]."

Les bonbons Batna de Krema (groupe Carambar) contiennent 44% de vide. Un paquet de petits chocolats noirs en sachet Côte d’Or (groupe Mondelez International) contient 60% de vide. Les girasoli aux cèpes Rana (groupe Giovanelli Rana) contiennent quant à elles 60% de vide. Enfin, les allumettes fumées (conservation sans nitrite) Herta (groupe Herta et Casa Tarradellas) contiennent 54% de vide.

"Le vide est dû au processus de conditionnement" selon Herta

La marque Herta explique par exemple dans un communiqué transmis aux deux associations que le vide est dû au processus de conditionnement de ses lardons : "Concernant la mise en barquette des allumettes fumées, elle implique une phase de découpe de la viande de porc qui doit être opérée à une température négative afin que le tranchage n’abîme pas le produit et que la coupe soit régulière. Lors du remplissage des barquettes à l’usine, les doseuses/peseuses déposent de manière aléatoire les allumettes encore rigides dans la barquette. Ceci a pour effet d’occuper l’intégralité du volume de l’emballage."

Le communiqué poursuit ainsi : "Lors des étapes suivantes, les allumettes, conservées à une température comprise entre 0 et 4°C, retrouvent une certaine souplesse et produisent ainsi un espace libre, non disponible lors de la phase de remplissage. L’étape suivante, visant à sceller l’opercule sur la barquette, implique que les allumettes ne débordent pas sur les bords et ne puissent pas remettre en cause la parfaite étanchéité de l’emballage. Ceci afin d’assurer la conservation du produit et de prévenir un gaspillage inacceptable."

Les barquettes sont vides à 68%, selon les deux associations (capture d'écran)

"Des pratiques qui induisent les consommateurs en erreur"

Malgré ces explications, Foodwatch et Zero Waste France ne comptent pas en rester là et prévoient de saisir la répression des fraudes**, au nom d'abord du code de l'environnement dont, rappelle Foodwatch sur son site, "l'article R. 543-44, directement issu du droit de l'Union européenne, prévoit que 'l'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité'."

Enfin, rappelle encore Foodwatch sur son site, "au-delà du droit de l’environnement, le droit européen et français de la consommation interdit les pratiques commerciales qui induisent les consommateurs et consommatrices en erreur, notamment par le biais de l’emballage utilisé."

Les deux associations réclament enfin une enquête de fond sur le suremballage, qui doit être menée par l'État.