Embodying Pasolini à la Fondazione Sozzani du 3 au 10 décembre 2022

Embodying Pasolini est une performance originale créée par Olivier Saillard et Tilda Swinton qui réunit pour la première fois une sélection significatives des costumes conçus par Danilo Donati, réalisés par les Ateliers Farani pour le réalisateur italien Pier Paolo Pasolini.

Tilda Swinton a commencé à faire des films avec Derek Jarman en 1985, dans Caravaggio. Elle est reconnue internationalement pour son interprétation d’Orlando dans le film de Sally Potter (1992), adaptation du roman de Virginia Woolf. Sa filmographie impressionnante en fait une artiste à part.

Publicité

Sur le corps d’absences et de contrastes de Tilda Swinton, les costumes, bravant un interdit, sont de passage le temps d’un essayage où le public est convié. En silence, Tilda Swinton, mannequin de bois muré dans sa mémoire, essaye à vue près d’une trentaine de costumes, robes, manteaux et chapeaux, œuvres fragiles de fils tissés et teints qui restituent la filmographie de Pasolini.

Captive des enveloppes de tissus, Tilda Swinton n’a pas à jouer le rôle d’origine, mais davantage l’absence de rôle que ce costume désormais orphelin, du corps, de l’acteur, du film, suggère avec force. Tour à tour le costume est son double, son partenaire, son opposé. Tilda Swinton ne feint pas, elle épouse, elle est les costumes eux même.

Embodying Pasolini - Glatz

Olivier Saillard est depuis 2017 directeur de la fondation Alaïa et directeur artistique, image et culture de la maison J.M. Weston (depuis 2018). On lui doit plusieurs ouvrages et de grandes expositions. Il mène en parallèle de son travail d’historien une réflexion poétique présentée sous forme de performances.

Cette performance, Embodying Pasolini, entend poursuivre le processus qui mène à l’exposition, de la découverte des œuvres, leur identification et leur évaluation jusqu’à leur mise en espace et leur mise en mouvement jusqu’alors proscrits. Ici le socle se nomme épaules, la cimaise est de chair. En transit, les costumes jouent une dernière scène, prisonniers muets de leur statut monumental.

De l’Évangile selon Saint Matthieu, à Œdipe Roi, des Mille et une nuits jusqu’à Salò ou les 120 jours de Sodome, les vêtements et costumes, tous archivés à Rome, restituent une collaboration longue et fertile qui unit les deux hommes, Pasolini et Donati, costumier, décorateur, et écrivain italien.

Embodying Pasolini - Glatz

►►► Distribution

Conception et interprétation, Olivier Saillard et Tilda Swinton

Collaboration artistique, Gaël Mamine

Costumes, Danilo Donati des ateliers Farani , direction Luigi Picolo

des , direction Formes en bois des ateliers Pieroni , direction Luigi Pieroni.

, direction Studio manager, Aymar Crosnier

Production Studio Olivier Saillard.

Coproduction Zetema Progetto Cultura, Roma et Azienda, Festival d’Automne à Paris.

En collaboration avec la Fondazione Sozzani.

Avec le soutien de Gucci.

Festival d’Automne à Paris (sources)

Fondazione Sozzani 22 rue Marx Dormoy 75018 Paris