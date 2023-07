Émeutes à Marseille : quatre policiers de la BAC mis en examen pour violences

Trois semaines après les émeutes qui ont embrasé la France, quatre policiers marseillais viennent d'être mis en examen pour "violences en réunion par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours". L'un a été placé en détention provisoire, les trois autres sous contrôle judiciaire, avec "interdiction d’entrer en contact avec les co-auteurs, la victime et les autres protagonistes du dossier et interdiction d’exercer l’activité professionnelle de fonctionnaire de police", indique le parquet.

"Une mesure d'exception" contestée

Le plaignant, Hedi, 21 ans, est sorti de l'hôpital, mais porte encore au visage les marques de l'agression. Dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier, il a été roué de coups de coups par quatre ou cinq personnes et aurait aussi essuyé des tirs de LBD dans la tempe, selon son témoignage, recueilli par la Provence . Les faits se sont déroulés vers 2h du matin, alors que le jeune homme se trouvait en centre ville pour faire la fête, selon les explications de son avocat Me Jacques Preziosi.

Publicité

Les membres de la BAC, eux, étaient alors en intervention pour contenir les émeutes provoquées par la mort de Nahel, survenue quelques jours plus tôt lors d'un contrôle de police en région parisienne. Dans les rues de Marseille, 80 personnes ont été interpellées cette nuit-là , et un homme de 27 ans a également trouvé la mort alors qu'il circulait en scooter, probablement après un "choc violent au niveau du thorax" causé par un projectile de "type Flash-Ball" dans le centre-ville de la cité phocéenne.

Inquiétude et colère des policiers

Dans les rangs de la police, la colère monte après cette mise en examen, tandis que les syndicats évoquent une "décision incompréhensible" : Unsa et Alliance alertent sur "l'inquiétude et la colère des policiers", et affichent leur soutien aux quatre membres de la BAC marseillaise, qui, comme leurs collègues "ont ramené le calme et rétabli l'ordre républicain" alors que "la France entière brûlait pendant ces jours d'émeutes".

Selon France Bleu Provence, une centaine de personnes étaient déjà présentes jeudi soir devant le tribunal de Marseille, en grande majorité des policiers venus soutenir leurs collègues. Au même moment et dans les heures qui ont suivi, certains policiers marseillais se sont également mis en arrêt-maladie en guise de contestation, tandis qu'une cagnotte a été ouverte à l'initiative de l'Amicale Bac Sud pour soutenir les familles des policiers mis en examen. Le procédé avait déjà été utilisé par les soutiens de l'auteur de la mort de Nahel, lui aussi placé en détention provisoire après les faits.