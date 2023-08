Émeutes : "J'ai senti des coups et puis... trou noir", témoigne Otman, interpellé à Marseille début juillet

C’est la quatrième enquête pour des soupçons de violences policières lors des émeutes à Marseille. Mercredi matin, la garde à vue d’un policier interrogé dans les locaux de l’IGPN a été prolongée. Il est entendu pour des faits de violences lors d'une interpellation, qui ont eu lieu au cours de la nuit du 1er au 2 juillet, en marge des émeutes dans la cité phocéenne. La victime est un homme de 36 ans, Otman, qui a déposé plainte. Les yeux cernés, car il a beaucoup de mal à dormir depuis cette nuit-là, il raconte à France Inter avoir été passé à tabac sur une scène de pillage dans le centre ville de Marseille.

"Je pensais que j'allais être interpellé parce que j'avais fait une bêtise", témoigne-t-il, reconnaissant être entré dans un tabac pillé pour prendre quelques paquets de cigarette, après être sorti filmer les émeutes vers 22h30-23h dans le quartier de la Plaine. C'est là qu'il a croisé la route des policiers : "Quand un jeune fait des conneries, on l'interpelle, on le ramène en garde à vue. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé pour moi, on aurait dit qu'ils voulaient se faire justice eux-mêmes. Leur degré de violence était impressionnant."

"J'ai senti des coups, et... trou noir"

Otman dit avoir à peine eu le temps d’apercevoir les chaussures rangers d’un policier, avant d’être roué de coups. "Quand je suis sorti du tabac, j'ai pris directement un coup de matraque sur la tête, on n'a pas essayé de m'interpeller, de me maîtriser ou quoi que ce soit", poursuit-il. "Je n'ai plus senti que mes jambes touchaient le sol, je me suis senti soulevé en l'air, et tout à coup, on m'a éclaté par terre. Et là, je n'arrivais plus à bouger. J'ai senti des coups, des coups de pied, et pouf... Trou noir. Je me suis réveillé un peu plus tard, menotté. Mon visage glissait au sol, c'était le sang."

Sous les coups, Otman a perdu plusieurs fois connaissance. Il a ensuite été pris en charge sur place par les marins-pompiers et emmené à l'hôpital où il a passé une partie de cette nuit-là. Sérieusement blessé, il souffre aujourd'hui de plusieurs fractures au visage et reste très choqué, deux mois plus tard, par ce déferlement de violence.

"Je n'ai pas envie qu'un autre visage se fasse déformer"

"J'ai la mâchoire fêlée, ils m'ont cassé au moins quatre dents. J'ai sept points au crâne, la pommette enfoncée, sans compter les hématomes et les traumatismes", énumère-t-il. "J'ai du mal à manger, des maux de tête, je ne sors plus de chez moi, je ne travaille plus, je n'ai plus envie de voir personne..." Les traumatismes d'une nuit, que lui rappellent les sirènes qui le font angoisser, il redoute aussi de croiser à nouveau des policiers.

Il se dit toutefois soulagé qu'un policier soit désormais entendu et en garde à vue, même s'il assure qu'au total, ils étaient cinq policiers à le tabasser ce soir-là. Il attend désormais la suite de l'enquête et se dit bien décidé à dénoncer les violences qu'il a subies, pour lui et pour les autres. "Il faut que j'ébruite ça, que je dise merde, pardonnez-moi le terme, parce que je n'ai pas envie que ça se reproduise", lance-t-il. "Je n'ai pas envie qu'un autre visage se fasse déformer, parce qu'il n'y a pas que moi..."

Garde à vue prolongée

La garde à vue du policier soupçonné d'avoir commis ces violences a été prolongée ce mercredi, a indiqué le parquet de Marseille à Radio France. Trois chefs de prévention ont été retenus : "Violences ayant entraîné une ITT de plus de huit jours par personne dépositaire de l'autorité publique en réunion et arme, pour abus d'autorité par personne dépositaire de l'autorité publique pour faire échec à l'exécution de la loi, menace ou acte d'intimidation en vue de déterminer une victime à ne pas déposer plainte ou à se rétracter."

Au cours de cette même nuit, Mohamed Bendriss, 27 ans, est décédé, son cousin Abdelkarim Y., 22 ans, a été éborgné après un tir de LBD, et Hedi, 22 ans, a été gravement touché à la tête par un tir de LBD. Quatre enquêtes pour des soupçons de violences policières en marge des émeutes à Marseille ont été ouvertes.