Émeutes : l'Iran appelle la France à "mettre fin au traitement violent" de sa population

Les émeutes qui secouent la France depuis le début de la semaine font réagir partout dans le monde et même jusqu'en Iran. Le pays a appelé dimanche le "gouvernement français et la police de prêter attention aux demandes des manifestants tout en faisant preuve de retenue et en évitant toute violence". Dans un tweet, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a également ajouté que "le gouvernement français doit mettre fin au traitement violent de sa population en respectant les principes de dignité humaine, la liberté d'expression et le droit des citoyens à manifester pacifiquement".

Les Iraniens appelés à éviter les voyages "non indispensables" en France

Pour le porte-parole, "les relations discriminatoires avec la population immigrée et le fait d'éviter d'accepter et de corriger les mauvais comportements à son égard par certains pays européens ont créé des conditions défavorables pour les citoyens européens, y compris en France". Le ministère a appelé en outre les Iraniens à éviter "de faire des voyages non indispensables en France dans le contexte de la crise actuelle". Les médias iraniens accordent une grande place à la vague de violences déclenchée dans de nombreuses villes de France par la mort du jeune Nahel, tué par un policier mardi à Nanterre lors d'un contrôle routier.

Publicité

Des centaines de tués en Iran durant le mouvement de protestation

Les autorités iraniennes avaient vivement critiqué la solidarité des pays européens avec le mouvement de contestation qui a saisi l'Iran à l'automne après la mort de Mahsa Amini. Le 14 octobre, Nasser Kanani avait ainsi dénoncé l'"ingérence" du président Emmanuel Macron qui avait exprimé son soutien aux manifestants. Il est "surprenant" que la France condamne les forces de sécurité iraniennes qui ont dû gérer des "personnes violentes et des émeutiers", avait déclaré le porte-parole.

Âgée de 22 ans, Mahsa Amini est décédée en septembre 2022 après avoir été arrêtée par la police des moeurs de Téhéran qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict imposant aux femmes notamment le port du voile dans la République islamique. Les manifestations après sa mort avaient défié le système islamique qui dirige l'Iran depuis la révolution de 1979. Des centaines de personnes ont été tuées et des milliers interpellées durant ce mouvement de protestation en Iran.