Émeutes, police, éducation : ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron

Après une première prise de parole vendredi avant le Conseil des ministres , Emmanuel Macron a répondu lundi depuis la Nouvelle-Calédonie aux questions des journalistes de TF1 et France 2. Un entretien au format peu habituel, qui coïncidait avec la fin de la période des "cent jours d'apaisement, d'unité et d'action" que le président s'était donné mi-avril pour relancer son mandat après la crise des retraites. Depuis, Emmanuel Macron le concède : "il y a eu des jours avec et des jours sans". Mais il insiste : "Oui, le gouvernement a avancé, décidé, fait passer des textes, a été efficace. C'est ce qui justifie ce choix de confiance en la Première ministre [Elisabeth Borne]"."

"Je ne crois pas aux coalitions"

De ces "100 jours", Emmanuel Macron rappelle qu’ils ont permis "de passer deux textes fondamentaux" : "une loi d'orientation pour notre justice, avec des moyens supplémentaires pour les magistrats, pour la pénitentiaire, et une loi de programmation militaire au terme de laquelle nous aurons multiplié par deux le budget de nos armées."

Après la réforme des retraites, Emmanuel Macron promettait d'élargir la majorité. "Je ne crois pas aux coalitions. Il n’y a pas eu la formalisation d’accords de gouvernement, c’est vrai. La Première ministre a essayé. Mais il n’y a pas de majorité de rechange", reconnaît le chef de l'État.

Face aux émeutes, "l'ordre, l'ordre, l'ordre"

Face aux émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, à Nanterre, le chef de l'État prône "l'ordre, l'ordre, l'ordre". "On a eu une réponse judiciaire implacable (…), il n'y a pas de liberté sans ordre", affirme le président, qui estime que "le pays a besoin d'un retour de l'autorité, à chaque niveau, et d'abord dans la famille". Il faut "réussir là aussi à mieux protéger nos enfants et nos jeunes adolescents des écrans."

Emmanuel Macron propose "un ordre public numérique", "pour prévenir des débordements". Il pointe du doigt la responsabilité de certains réseaux sociaux dans les émeutes. Des concours ont été organisés selon lui, via les réseaux sociaux, ce qui a attisé les violences."On doit très vite retirer les contenus quand ils appellent à la violence".

Il comprend "l'émotion" des policiers

Emmanuel Macron dit comprendre "l'émotion" des policiers après les récentes émeutes, mais il rappelle toutefois que "nul en République était au-dessus de la loi". Il refuse de commenter les propos polémiques du DGPN jugeant dans une interview qu'un policier "n'a pas sa place en prison".

La "légitimité" des policiers "tient du fait qu'ils protègent le cadre républicain et qu'ils font respecter les lois démocratiquement votées" , répond le président de la République. "Bien évidemment, eux-mêmes s'inscrivent dans le cadre de la loi et de l'état de droit" , souligne-t-il.

"Une série de petites révolutions" pour l'école

Le président promet "un professeur devant chaque élève à la rentrée". Il rappelle également "une série de petites révolutions pour notre école", comme l'accueil des élèves à partir de deux ans "dans les quartiers les plus en difficulté", des heures de soutien et la demi-heure de sport quotidienne en primaire.

Emmanuel Macron promet de poursuivre la réduction du nombre d'élèves cette fois en moyenne section de maternelle dans les réseaux d'éducation prioritaire (après le dédoublement de classes en CP, CE1 et en grande section de maternelle), la mise en place d'heures de soutien en classe de 6e pour les élèves en difficulté, ou encore la possibilité d'ouvrir les collèges de 8h à 18h dans les quartiers sensibles. Emmanuel Macron promet une amélioration de la réforme du bac et une correction des défauts de Parcoursup.

"Nous mettons en place pour la rentrée un système qui permettra de ne plus perdre d'heures (d'enseignement)", "d'abord" en assurant les modules de formation des enseignants "hors du temps de présence devant les élèves", "et ensuite en ayant un système de remplacement plus efficace grâce au pacte".

Pour le texte sur l'immigration, Macron compte sur les oppositions

Le président a "bon espoir" que les oppositions "républicaines" "aident à bâtir un texte" sur l'immigration, prévue pour la rentrée. Il n'exclut pas le recours au 49.3 pour faire adopter le projet de loi sans vote au Parlement, au nom de "l'efficacité".

"J'ai bon espoir que les oppositions républicaines qui veulent que le pays soit mieux protégé dans ses frontières, (...), et intègre mieux ceux qui sont là et aident la Nation à réussir, qu'en bonne foi, elles nous aident à bâtir un texte", affirme le président. "Après, la Constitution prévoit des chemins pour les textes et j'aurai la responsabilité que l'efficacité soit au rendez-vous". Il juge ce texte "très complet, équilibré." Celui-ci doit permettre selon le chef de l'État, de "réduire les entrées, lutter contre les trafiquants et les réseaux d’immigration illégale et mieux intégrer les femmes et les hommes qui contribuent à la force de notre pays et travaillent dans beaucoup de secteurs qui en ont besoin, de l’agriculture au bâtiment en passant par la restauration."

Des investissements pour l'écologie

Après l'été, le gouvernement compte présenter "secteur par secteur", une série de mesure sur "la transition et l'investissement". Un objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre. "Ces cinq dernières années, on a fait deux fois plus vite pour réduire les émissions de gaz à effet que les cinq années qui ont précédé. Les cinq années devant nous, il faudra faire deux plus vite." Le président l'affirme : "On fera des économies sur certains sujets, mais on va investir sur l'écologie dès l'année prochaine."