Émeutes urbaines : 157 interpellations la nuit dernière, la décrue se confirme

Le retour au calme semble s'amorcer en France. Selon un bilan encore provisoire communiqué par le ministère de l'Intérieur, 157 personnes ont été interpellées dans la nuit de dimanche à lundi, soit huit fois moins qu'au pic des violences urbaines deux jours auparavant.

352 incendies sur la voie publique et 297 incendies de véhicules ont été recensés. 34 bâtiments dont un poste de police et une caserne de gendarmerie, ont été visés par des incendie, tentatives d'incendie ou dégradations de bâtiments. Pour la troisième soirée consécutive, 45 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés dans le pays. Le ministère de l'Intérieur fait état de trois blessés parmi les forces de l'ordre.

Peu d'incidents à Marseille et Paris

L'accalmie se poursuit notamment en banlieue parisienne, point de départ des émeutes provoquées par la mort de Nahel , tué mardi 27 juin à Nanterre par un policier lors d'un contrôle routier. 42 personnes ont été arrêtées la nuit dernière à Paris et sa proche banlieue, indique à France Bleu Paris Loubna Atta, porte-parole de la préfecture de police de Paris. À Marseille, devenue épicentre des violences, la préfecture de police annonce 21 interpellations et déplore "quelques actes isolés", notamment des tentatives de dégradations de tabacs et des incendies de voitures.

En six jours de violences urbaines, 3 000 personnes ont été placées en garde à vue en France. Un peu plus de 250 ont été envoyées en comparution immédiate. Les tribunaux ont dû s'organiser, des audiences spéciales ont été tenues ce weekend. Les premières condamnations ont été prononcées, allant parfois à de la prison ferme.

Un policier mort en intervention, pas de lien avec les émeutes

Par ailleurs ministre de l'Intérieur a annoncé la mort d'un pompier de 24 ans dans la nuit de dimanche à lundi, "en luttant contre un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis (93)" mais aucun lien avec les émeutes urbaines de ces derniers jours n'est à cette heure avéré. La brigade de sapeurs-pompiers indique qu'"aucune intervention liée à des violences urbaines n'était engagée au moment des faits" et que "ce type d'intervention survient une dizaine de fois par semaine". Une enquête est ouverte.