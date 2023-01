Emma Peters : d'une ferme picarde aux Victoires de la musique

Sur la pochette de son premier album "Dimanche", Emma Peters pose avec son frère et ses deux sœurs devant le corps de ferme où elle a grandi. Cette grande bâtisse en pierre, au milieu d'immenses plaines céréalières, est située près de Senlis dans l'Oise, le "grenier à blé" de l'Île de France. Si la jeune femme vit à Paris, elle ne manque jamais une occasion de s'y ressourcer en famille.

"C'est vraiment peu ma 'safe place'", explique-t-elle. "Dès que j'ai un coup de mou, j'y vais. Je sais que je peux parler de tout avec mes parents. Ils sont très ouverts, très bienveillants. Ils font naturellement partie de l'histoire." Une histoire qui a débuté dans sa chambre, avec des reprises acoustiques de rap que la jeune femme poste régulièrement sur YouTube. L'une d'elles, une "cover" du rappeur Lartiste, est remixée par deux jeunes DJ russes. Ce remix la propulse instantanément vers les sommets des écoutes streaming mondial.

Trois ans, une signature sur le label Local et un premier album plus tard, la jeune femme a connu une ascension fulgurante. Une première tournée en cours, une Cigale à Paris à guichet fermé et une nomination aux Victoires de la musique ne lui ont pas fait perdre le sens des réalités, comme le confirme sa mère Valentine Peters : "Elle n'a absolument pas la grosse tête. Elle sait que tout peut s'interrompre du jour au lendemain. Le fait d'avoir grandi à la ferme, d'avoir des grands-parents agriculteurs, lui permet de garder les pieds sur terre."

Famille mélomane

Avec une mère consultante en communication et un père ingénieur agronome (la ferme familiale est héritée de ses arrière-grands-parents.) rien ne semblait prédestiner Emma Peters à faire carrière dans la musique. C'est pourtant son grand-père maternel, agriculteur et chanteur amateur qui lui a donné le goût du spectacle, la mère d'Emma étant elle-même passionnée de chant.

"A la maison, quand on chante, ce sont des moments très organisés. Mes parents nous demandent d'aller chercher la guitare, tout le monde écoute, il n'y a pas un bruit et le premier qui bouge peut se prendre une petite tape, ce sont des instants presque sacrés", glisse Emma Peters dans un sourire.

Stéphane et Valentine Peters devant la ferme familiale © Radio France - Sébastien Sabiron

Dans sa commune picarde de 500 habitants, le succès d'Emma ne passe pas inaperçu, suscitant des "commentaires très bienveillants" de la part des voisins, témoigne son père Stéphane. "On a été très impressionné de voir avec quelle rapidité les réseaux sociaux lui ont apporté une telle notoriété. Puis des labels ont commencé à l'approcher et on a compris que cela devenait sérieux."

Et même s'ils restent connaissent ses textes par cœur, les parents de la chanteuse ne sont pas pour autant "son fan-club", veillant à porter autant d'attention à Emma qu'à ses deux petites sœurs et son petit frère, qui vivent bien le succès de l'aînée de la fratrie.