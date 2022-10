Emmanuel Macron a reçu les parents de Lola à l'Elysée pour leur faire part "de sa solidarité et son soutien"

Emmanuel Macron a reçu les parents de Lola, ce mardi à la mi-journée, à l’Elysée pour leur exprimer "tout son soutien". Les parents de la collégienne de 12 ans, tuée dans d'horribles circonstances le 14 octobre, sont arrivés à l'Elysée vers 13h30, accompagnés de leurs frères et sœurs. "Il leur a présenté ses condoléances et les a assurés de toute sa solidarité et de son soutien dans l'épreuve qu'ils traversent et qui nous bouleverse tous", a indiqué l'Elysée.

Une femme de 24 ans a été mise en examen lundi pour "meurtre" et "viol aggravé" puis écrouée, trois jours après la découverte, vendredi dans une malle à Paris, du corps de la collégienne de 12 ans.

La famille également en lien avec Gérald Darmanin

La famille est également en lien depuis lundi avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a eu plusieurs fois les parents au téléphone, et qui était présent au Palais tout à l’heure pour cette rencontre. Le ministre de l’Intérieur pourrait assister aux obsèques, et "essaie de faciliter leurs démarches administratives", précise son cabinet. L’exécutif ne veut pas passer à côté du choc suscité par ce drame que Brigitte Macron a qualifié hier d’"abominable" et rappelle que la famille de Lola ne souhaite aucune manifestation et aucune tentative de récupération.

La Première ministre Elisabeth Borne a invité Marine Le Pen à la "décence" et au respect de la "douleur de la famille", alors que la patronne du RN insistait lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale sur le fait que "la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire". "Laissons la police et la justice faire (leur) travail", a-t-elle encore martelé en considérant que "notre responsabilité à tous, c'est de laisser la justice punir ce crime à la hauteur de ce qu'il mérite".

Une rencontre rare dans ces circonstances

Le président n'accueille les familles endeuillées que très rarement. La dernière fois qu'il l'a fait, c'était il y a deux ans, pour recevoir les parents de Samuel Paty. "Le Président est dans son rôle, c’est à lui d’exprimer le chagrin de la nation, les condoléances de tout un pays", explique son entourage. François Hollande avait reçu les parents d’otages tués au Mali : Antoine de Léocour et Vincent Delory. Nicolas Sarkozy, les proches de la jeune Laetitia Perrais, de la joggeuse Natacha Mougel. "Ce sont des temps d’écoute et de silence", se souvient un familier de l’Elysée, "il n’y a pas le début d’un discours. Juste quelques mots de compassion".