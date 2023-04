Emmanuel Macron rejette le procès en "mépris" qui lui est fait et veut se "réengager dans le débat"

Emmanuel Macron poursuit son offensive pour tourner la page de la crise des retraites. A l'occasion du premier anniversaire de sa réélection lundi, il annonce son intention de se "réengager" tous azimuts dans le débat, et défend le principe d'une grande loi sur l'immigration. Dans un long échange avec onze lecteurs du Parisien réalisé vendredi à l'Elysée et mis en ligne dimanche soir par le quotidien, le chef de l'Etat répond sur tous les thèmes : du bilan de l'exécutif aux chantiers à venir, en passant par la possibilité de voir Marine Le Pen lui succéder en 2027.

Sur les retraites, il aurait dû se "mouiller" plus

Très en retrait depuis le début de l'année, pendant qu'Elisabeth Borne et son gouvernement défendaient la retraite à 64 ans, le président reconnaît qu'il aurait dû se "mouiller" davantage sur la réforme phare de son second quinquennat. "Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même", dit-il. Emmanuel Macron affirme toutefois, sans s'étendre outre mesure, que sa Première ministre Elisabeth Borne a sa "confiance" car "elle fait bien son travail dans un moment difficile".

Il semble également décidé à passer d'un extrême à l'autre en termes de présence médiatique. "Je dois me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc je le fais partout", lance Emmanuel Macron, qui s'est donné cent jours pour relancer un mandat dans l'impasse et a commencé à retourner se frotter aux Français et à leur mécontentement sur le terrain. Conspué lors d'un bain de foule en Alsace , suivi partout où il est annoncé par des manifestants et leurs concerts de casseroles, il rejette les procès de "mépris" et assure accepter la contestation. Mais il ajoute aussi vouloir "lutter contre la violence et l'incivisme", appelant à "sanctionner" ceux qui ont coupé le courant sur les lieux de ses déplacements.

L'inflation alimentaire sera difficile "jusqu'à la fin de l'été"

Aux Français, il prédit encore des moments difficiles sur le front de l'inflation, sans annoncer de nouvelle mesure immédiate pour y faire face. "Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été", lance le président dans le Parisien. Sur un an, les prix de l'alimentation ont continué d'accélérer, grimpant de 15,9% en mars (après 14,8% en février). Face à ces envolées, le chef de l'Etat plaide pour que "le travail paye mieux", renvoyant la balle aux "employeurs" et au "dialogue social". "Le Smic continue d'augmenter, les autres salaires doivent suivre, et cela fait partie des sujets que l'on a mis à la négociation", ajoute le président.

L'inflation a atteint en mars 5,7% sur un an en France, tirée par l'envolée des prix des produits alimentaires, avait précisé mi-avril l'Institut national de la statistique. Tant les produits frais, comme les fruits et légumes, que les produits non frais tels que le pain, les céréales, la viande, le fromage, le chocolat ou les boissons, sont concernés par cette tendance.

La future loi immigration présentée en "un seul texte"

Emmanuel Macron souhaite finalement que la future loi sur l'immigration soit présentée "en un seul texte", qui permet un "équilibre". "Je veux une loi efficace et juste, en un seul texte tenant cet équilibre", déclare le chef de l'Etat. Dans une allocution le 22 mars, il avait pourtant indiqué vouloir saucissonner le projet en "plusieurs textes" pour n'en garder que les aspects les plus consensuels, faute de majorité absolue à l'Assemblée. Mais la manœuvre avait suscité également de l'hostilité à droite comme à gauche, le ministre de l'Intérieur plaidant lui-même la semaine dernière pour "un projet de loi fort". Le projet de loi initial porté par Gérald Darmanin et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, comporte deux volets principaux, chacun irritant une partie des oppositions. D'une part, des mesures pour faciliter et accélérer les expulsions des étrangers qui constituent une menace pour l'ordre public ; de l'autre des mesures de régularisation pour certains travailleurs sans-papiers dans les secteurs en "tension".

"Le en même temps n'est pas une ambiguïté. Quand vous êtes sur ce chemin de crête, vous êtes attaqué en stéréo, ceux qui disent il est trop mou et ceux qui clament il est affreux", ironise Emmanuel Macron, en déplorant un débat "souvent caricatural" autour de l'immigration. "Nous devons être plus exigeants en matière d'intégration, défendre une laïcité à la française", plaide-t-il. "Côté immigration, nos procédures sont beaucoup trop longues. Les délais explosent, les gens finissent par trouver un travail, s'établissent et sont protégés par d'autres règles. Donc ça ne marche plus", souligne le président. Le chef de l'Etat est cependant resté évasif sur la méthode qui sera employée par l'exécutif pour faire voter ce texte, alors qu'Elisabeth Borne s'est engagée à ne plus employer l'article 49.3, hors textes budgétaires.

"Un grand projet de restauration écologique" des écoles à venir

Toujours dans le Parisien, Emmanuel Macron confirme son souhait de lancer "un grand projet de restauration écologique" des écoles, promettant des "financements" aux communes pour lutter contre les "passoires thermiques". "Il y a trop d'écoles qui sont des passoires thermiques, où les enfants se les gèlent puis ont trop chaud. On va les rénover", assure le chef de l'Etat, sans pour autant détailler d'enveloppe ni de calendrier précis. Le président avait déjà annoncé en novembre dernier son intention de prendre une "initiative" sur le sujet, à l'occasion des "24 heures du bâtiment". Ce problème est particulièrement prégnant à Marseille, où un tiers des écoles selon le site de la mairie sont de "véritables passoires thermiques", et où un plan de rénovation a déjà été amorcé, abondé par l'Etat. Le chef de l'Etat souhaite également accélérer "la végétalisation des cours d'écoles", y voyant "un moyen formidable pour avoir des puits de fraicheur et au coeur de nos villes et pour éduquer nos enfants dès le début à l'environnement".

Sur le SNU, il souhaite "une montée en charge progressive"

Concernant le service national universel (SNU), Emmanuel Macron souhaite une "montée en charge progressive", avec "plus de territoires qui vont l'adopter", mais "sans le rendre obligatoire dans tout le pays du jour au lendemain". Il précise que le SNU s'appliquerait au départ dans "quelques départements, puis un peu plus". "C'est une approche qui recrée du collectif, un rite où on brasse toutes les régions et les catégories", rappelle-t-il à propos de ce grand projet de service national qui a été lancé en 2019 de manière ciblée. Il ne concerne pour l'instant que des jeunes volontaires (32.000 en 2022), même si l'idée est de le rendre à terme universel, et donc généralisé et obligatoire.

Sur le front social, Emmanuel Macron remet sur le métier, sans plus de précisions la réforme du RSA "pour que jamais une heure de travail ne puisse être moins intéressante" que ce dispositif, ainsi que "la solidarité à la source" pour que tous ceux qui ont droit aux aides les reçoivent et, ainsi, lutter contre la fraude. Sur la santé, il réaffirme vouloir "accélérer la délégation d'actes (prescription de certains médicaments ouverte aux pharmaciens, vérification de la vue par des opticiens, etc)", mais déplore sans prendre de pincettes : "je me tape les corporatismes".

Pas "de leçons à recevoir" de Marine Le Pen

Enfin, président estime que "Marine Le Pen arrivera (au pouvoir) si on ne sait pas répondre aux défis du pays et si on installe une habitude du mensonge ou du déni du réel". Le chef de l'Etat assure d'ailleurs ne pas avoir "de leçons à recevoir" à ce sujet car lui l'a "battue deux fois". Il avance également qu'on "ne gagnera jamais" contre le RN "au jeu du plus populiste et démagogue", mais grâce aux "chantiers de la réindustrialisation, de l'écologie, de l'ordre et du combat pour nos services publics".