Emmanuel Macron charge la Nupes, "une coalition baroque" du côté "du désordre et du cynisme"

Emmanuel Macron s'est montré très remonté contre l'alliance de la gauche à l'Assemblée nationale, ce mercredi soir, sur le plateau de "L'Événemement", sur France 2. Le président de la République est revenu sur la motion de censure déposée par la Nupes suite au 49-3 et votée par les députés du Rassemblement national, qui a échoué à 50 voix près ce lundi.

"J'ai entendu les déclarations triomphalistes de M. Mélenchon : 'à 50 voix près on y était'". Mais qui était ce 'on' ? Socialistes, écologistes, communistes, insoumis, avec le RN ! Je pense à leurs électeurs ce soir (…). Nos compatriotes qui ont voté pour un député socialiste ou écologiste, est-ce qu'ils lui ont demandé de porter une majorité avec des députés du RN ?", a déclaré le président.

"Ce qui me met en colère, c'est le cynisme et le désordre. Ils ont prouvé une chose, c'est qu'ils n'ont pas de majorité", a-t-il poursuivi. Le chef de l'État estime qu'"iI n'y a pas dans notre pays une majorité alternative, car celle-ci repose sur l'incohérence, l'alliance des extrêmes".

La Nupes "main dans la main avec le RN"

Emmanuel Macron a regretté que la Nupes se mette "main dans la main avec le Rassemblement national, alors qu'il y a la guerre en Europe, la crise, le désarroi de tant de familles". "Ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution. Ils sont du côté du désordre et du cynisme. Ça ne mènera à rien", a-t-il insisté.

Mathilde Panot, la cheffe de file des député Insoumis, a répondu sur Twitter, rappelant que le RN avait déjà voté pour des textes de la majorité. "Grâce aux voix du RN, la macronie a rejeté la hausse des salaires, le gel des loyers, le retour de l'ISF", écrit-elle.

M. Macron a également dit souhaiter "une alliance" avec les députés LR et ceux du groupe centriste Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoire) pour l'adoption de textes à l'Assemblée, estimant que ceux-ci avaient "envoyé un message clair" en ne votant pas les motions de censure déposées sur les budgets.

"Ouvert" à la retraite à 64 ans

Au cours de cette interview, Emmanuel Macron s'est par ailleurs dit "ouvert" à un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, et non 65, comme il l'avait affirmé lors de sa campagne présidentielle. Avec, "en contrepartie", le fait "de travailler un peu plus de trimestres". 'Il y a d'autres façons de faire, c'est pas que l'âge légal, c'est travailler un peu plus de trimestres", explique-t-il. "Le tout, c'est que notre modèle retombe sur ses pieds, si je puis dire, et que nous, actifs, on finance bien la retraite de nos retraités", a déclaré le chef de l'État sur France 2. La réforme des retraites doit être débattue au Parlement en début d'année 2023.