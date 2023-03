Emmanuel Macron écarte les scénarios d'une dissolution et d'un remaniement

Comment diriger le pays après avoir échappé à la censure à 9 voix près ? Telle est la question qui agite exécutif et majorité, au lendemain du rejet des deux motions de censure déposées suite au recours au 49.3 sur la réforme des retraites. Devant des cadres du gouvernement et de la majorité ce mardi matin à l'Élysée, Emmanuel Macron a écarté l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale, d'un remaniement gouvernemental ou encore d'un référendum, a appris France Inter de sources concordantes.

Le chef de l'État s'est projeté sur la suite du quinquennat. "On légifère moins, on fait plus de règlementaire" et "plus de vie quotidienne", a-t-il déclaré, selon plusieurs participants. "On reprogramme l'agenda législatif", a-t-il ajouté. De ce fait, un report de l'examen du projet de loi immigration est envisagé. À l'heure actuelle, il est prévu pour débuter le 28 mars au Sénat.

Pour un cadre de la majorité qui a participé à cette réunion, "il faut pacifier avant de tirer les enseignements". Selon lui, "on tirera les enseignements dans deux, trois semaines sur le cap et sur la méthode".

Emmanuel Macron doit s'exprimer publiquement ce mercredi lors d'une interview télévisée accordée à TF1 et France 2.

Contestation

L'adoption de la réforme des retraites par le Parlement, lundi, a provoqué de nouvelles tensions dans la rue. Poubelles renversées et brûlées, barricades, jets de projectiles sur les forces de l'ordre, fumigènes : 287 manifestants ont été interpellés en France, dont 234 à Paris, selon la police.

La contestation continue également de s'exprimer via des blocages dans les raffineries et sur certains axes routiers. Dans le Sud-ouest, la ligne ferroviaire reliant Pau et Bordeaux a été bloquée dans la matinée par 150 manifestants. À Lyon, une centaine de personnes ont également envahi dans le calme les voies au niveau de la gare Perrache.