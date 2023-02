Emmanuel Macron : "Écraser la Russie, cela n'a jamais été la position de la France et cela ne le sera jamais"

Aider l’Ukraine à inverser le rapport de force en sa faveur, puis négocier avec la Russie : à la veille du premier anniversaire du déclenchement de l’invasion russe, Emmanuel Macron fait une nouvelle fois entendre sa différence sur la guerre en Ukraine.

Dans un entretien à bâtons rompus avec des journalistes de France Inter, du Figaro et du Journal du Dimanche, à son retour de la Conférence de Munich sur la sécurité, le président français a clairement signifié qu’il ne partage pas le point de vue de ceux qui veulent faire payer, voire écraser, la Russie et son Président Vladimir Poutine.

"Je veux la défaite de la Russie en Ukraine, et je veux que l’Ukraine puisse défendre sa position. Mais je suis convaincu qu’à la fin ça ne se réglera pas militairement. Je ne pense pas, comme certains, qu’il faut défaire la Russie totalement, l’attaquer sur son sol. Ces observateurs veulent avant tout écraser la Russie. Cela n’a jamais été la position de la France et cela ne le sera jamais."

À ses yeux, "aucun des deux côtés ne peut l’emporter entièrement. Ni l’Ukraine, ni la Russie, car les effets de la mobilisation ne sont pas aussi importants que prévu, et elle-même a des limites capacitaires."

"Perturber le front russe" pour pousser à des négociations

À plusieurs reprises depuis le début du conflit, Emmanuel Macron s’est attiré les critiques des pays de l’Est et parfois même de l’Ukraine, pour avoir poursuivi au-delà du raisonnable selon eux, ses discussions avec Poutine ; ou pour avoir déclaré qu’il ne fallait pas "humilier la Russie". Il a trouvé cette fois un équilibre dans la formulation de sa différence qui lui a permis, vendredi, de l’exposer à la Conférence de Munich, et même en rendez-vous avec des dirigeants de l’Est, sans provoquer les mêmes réactions. Il peut d’autant plus aisément le dire qu’il n’a plus eu de contact avec Vladimir Poutine depuis plus de cinq mois.

Tout le monde est aujourd’hui d’accord, en Europe et dans le camp occidental, sur la première partie de la proposition : il faut aider l’Ukraine, aussi massivement que le permettent les difficultés de production d’armement. L’objectif est de permettre à l’armée ukrainienne de résister à l’offensive russe qui s’annonce, et même de mener des contre-offensives comme elle a pu le faire par le passé. Les prochaines semaines, jusqu’à l’été, seront de ce fait déterminantes, chacun des deux camps voudra marquer des points décisifs.

C’est dans la deuxième phase que ça se complique. Pour Emmanuel Macron, "ce qu’il faut aujourd’hui, c’est que l’Ukraine mène une offensive militaire qui perturbe le front russe afin de déclencher le retour aux négociations". Il écarte visiblement toute idée de vengeance dans le règlement.

Une position à laquelle il s’accroche d’autant plus qu’il sait que ni les Américains, ni les Européens, ne veulent envoyer de troupes au sol en Ukraine, seule condition selon lui pour une victoire militaire.

"Les options autres que Poutine me paraissent pires"

Poutine est-il toujours un interlocuteur valable pour négocier le jour venu ? Le Président français se veut réaliste : "Pensons-nous sincèrement qu’une solution démocratique émergera de la société civile russe présente sur place après ces années de durcissement et en plein conflit ? Je le souhaite vivement, mais je n’y crois pas vraiment… Et toutes les options autres que Vladimir Poutine au sein du système actuel me paraissent pires." Par exemple, si le chef du Kremlin était remplacé par l’un des chefs de l’appareil sécuritaire, Nikolaï Patrouchev, ou le patron de Wagner, Evgueni Prigojine.

Emmanuel Macron semble considérer que seul Vladimir Poutine a, au bout du compte, la capacité de "vendre" à son peuple comme une victoire le produit d’une négociation qui lui serait en fait défavorable. C’est ce calcul qui le guide, même si beaucoup d’Européens de l’Est seront en désaccord avec lui.

À la Conférence de Munich, à laquelle participaient une quarantaine de chefs d’État et de gouvernement, Emmanuel Macron a plaidé en faveur du réarmement de l’Europe pour qu’elle soit crédible ; mais surtout, qu’elle produise ses propres armes au lieu d’acheter "sur étagères", comprenez "américain". Il a même suggéré, lors d’un dîner avec le Chancelier allemand Olaf Scholz et le Président polonais Andrzej Duda, que la Pologne se joigne au projet franco-allemand de "char du futur", alors que la Pologne va investir massivement dans sa défense. "L’Europe se fera d’autant plus facilement respecter qu’elle a des armes. C’est aussi une manière d’accélérer la composante européenne de l’OTAN", nous a-t-il dit.

Un décalage entre les "vieux" pays de l'Union et les autres

Depuis bientôt un an que dure cette guerre qui a un impact colossal sur l’Europe, les 27 ont montré une unité assez remarquable dans leur soutien à l’Ukraine (à l’exception notable de la Hongrie de Viktor Orban). Mais, dans le même temps, sont apparues des lignes de fracture tout aussi réelles : les "vieux" pays de l’Union que sont l’Allemagne et la France ont été bousculés, parfois vertement critiqués pour leurs hésitations face à la Russie, de la part de pays qui ont été dominés par l’URSS et en ont gardé un ressentiment très fort. Ce décalage d’émotions et de perceptions pèse sur le devenir de l’Union.

Emmanuel Macron le concède, mais estime que les 27 ne doivent pas se laisser dominer par le poids de cette Histoire. "Je pense que nous devons digérer l’histoire soviétique et russe du XX° siècle, ce que nous n’avons pas totalement fait. Mais le seul moyen de faire la paix en Europe, c’est de sortir des histoires d’empire. Celui qui ne l’a pas compris, c’est Poutine ! Nous, Européens, devons bâtir cette souveraineté européenne qui seule assurera notre indépendance et notre sécurité." Une manière de dire poliment aux Européens de l’Est de ne pas s’arc-bouter sur leurs traumatismes historiques, et de se tourner vers l’avenir avec le reste des 27.

L’Ukraine sert donc de révélateur politique, et la manière dont sera conclue cette guerre laissera des traces, en Europe et dans le monde. En faisant entendre sa différence, Emmanuel Macron prend date : l’Histoire tranchera rapidement.