Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi sont à bord d'un train en route pour Kiev

Le président français Emmanuel Macron et ses homologues allemand et italien, Olaf Scholz et Mario Draghi, sont tous les trois dans un train qui se dirige vers Kiev où ils sont attendus dans la journée, selon un journaliste de France Inter, qui les accompagne. Ils devraient dire le soutien de l'Europe à l'Ukraine en guerre.

Les trois dirigeants ont embarqué à bord de ce train spécial en Pologne, selon ZDF en Allemagne et le quotidien italien La Repubblica, qui publie une photo des trois dirigeants à bord du train.

Sans confirmer ce déplacement, M. Macron, dont le pays préside actuellement l'Union européenne, a envoyé mercredi des signaux à Kiev, en visitant une base de l'Otan en Roumanie.

"Envoyer des signaux politiques clairs" à l'Ukraine

"Je pense que nous sommes à un moment où nous avons besoin d'envoyer des signaux politiques clairs, nous Union européenne, à l'égard de l'Ukraine et du peuple ukrainien dans un contexte où il résiste de manière héroïque depuis plusieurs mois", a déclaré le président français ce mercredi, interrogé sur cette visite à venir.

Plusieurs médias italiens et allemands ont également indiqué de leur côté que le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi se rendraient dans la capitale ukrainienne jeudi. Ce déplacement est une première pour les dirigeants des trois principaux pays de l'Union européenne, depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février.

Les trois hommes devraient rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour évoquer, outre le soutien militaire, la demande de l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne.