Emmanuel Macron était-il visé par les deux condamnations de la France pour inaction climatique ?

Une semaine après sa promesse de répondre aux questions que lui adresseraient les Français sur le "défi écologique", Emmanuel Macron a entrepris de défendre son bilan environnemental. Dans une première vidéo d’une douzaine de minutes postée dimanche sur les réseaux sociaux, le président de la République affirme que la condamnation de l'État français pour inaction climatique, n'est "pas pour [sa] pomme". Il répondait ainsi à la question d’un internaute : "Comment peux-t-on se faire condamner deux fois pour inaction climatique tout en ayant l'audace de faire croire qu'on peut se justifier sur Twitter ?"

L’argument, repris par @Melvak_, est régulièrement repris par l’opposition de gauche. L’été dernier, la députée Danielle Simonnet avait déjà écrit sur Twitter , après le discours de politique générale de la Première ministre Élisabeth Borne : "Quel foutage de gueule de la part du gouvernement condamné par deux fois pour inaction climatique !"

"Les réseaux ne doivent pas nous empêcher d’essayer de vérifier les faits et la vérité", répond Emmanuel Macron à l’internaute, sur un ton plus offensif. "L’inaction climatique, ça a été un slogan pour beaucoup d’oppositions, parfois de gens avec beaucoup de sincérité. Nous nous sommes fait condamner pour inaction climatique sur la période 2015-2018, la France n’était pas au rendez-vous des objectifs qu’elle s’était données."

"Il se trouve que j'ai été élu pour la première fois en mai 2017", poursuit le chef de l’Etat. "Donc vous êtes très sympathique Melvak d'essayer de m'en coller une sur Twitter, mais la condamnation pour inaction climatique, c'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme". Il ajoute : "Évitons de dire des bêtises et nous accuser mutuellement".

De fait, l'État - et non le gouvernement - s'est vu infliger deux condamnations par la justice pour ne pas avoir assez fait dans la lutte contre le changement climatique : d'une part dans "l’Affaire du siècle" , et de l'autre dans celle dite de "Grande-Synthe". Pour autant, Emmanuel Macron va un peu vite en besogne quand il estima que ces décisions ne sont pas "pour sa pomme". Explications.

Une condamnation dans "l’Affaire du siècle"

Dans son argumentaire, Emmanuel Macron évoque "l’Affaire du siècle". En octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a condamné l’État français pour ne pas en avoir fait assez en matière de lutte contre le réchauffement climatique, entre 2015 et 2018. Quatre ONG (Notre Affaire à tous, Greenpeace France, Fondation Nicolas Hulot et Oxfam France) avaient saisi le tribunal en mars 2019, soutenues par une pétition signée par plus de 2,3 millions de citoyens.

Dans sa décision, le tribunal ordonne à la France de rattraper, d’ici la fin d’année 2022, le retard de 15 millions de tonnes équivalent CO2 qu’elle a accumulé par rapport à ses engagements fixés dans le premier budget carbone (2015-2018). Dans la vidéo, Emmanuel Macron se défend : "J’ai commencé à passer des lois à partir de l’été 2017, la plupart en fin d’année et elles ont commencé à avoir un effet en 2018."

Une autre dans l’affaire dite "Grande-Synthe"

En 2021, l’État français a également été condamné dans l’affaire dite "Grande-Synthe". Cette affaire est plus complexe. Le Conseil d’État avait été saisi en janvier 2019 par cette commune du Nord située en bord de mer. Celle-ci s’estime menacée par la montée du niveau de la mer. Dans une décision rendue en novembre 2020 , le Conseil d’État donne raison à la ville de Grande-Synthe et estime que l’action de la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre ne reflète pas ses engagements et n’est pas suffisante. Il constate, "pour la période 2015-2018", que "le plafond d’émissions prévu a sensiblement été dépassé" et que de nouvelles mesures doivent être prises pour "respecter les objectifs issus de l’accord de Paris".

Puis, le Conseil d'État avait donné en juillet 2021 neuf mois au gouvernement pour "prendre toutes mesures utiles" afin de ramener les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, à un niveau compatible avec les objectifs de la France. Il sermonne l'Etat français : "Le respect de la trajectoire, qui prévoit notamment une baisse de 12 % des émissions pour la période 2024-2028, n’apparait pas atteignable si de nouvelles mesures ne sont pas adoptées rapidement", écrit le Conseil d'Etat. Autrement dit, quatre ans après l'arrivée à l'Élysée d'Emmanuel Macron, la plus haute instance de la justice administrative estimait que le compte n'y est (toujours) pas.

Dans la vidéo, Emmanuel Macron souligne néanmoins à raison que les émissions de gaz à effet de serre diminuent en France. Entre 2017 et 2022, "on a réduit deux fois plus vite nos émissions que l’on avait fait dans les cinq années passées", assène-t-il*.* C’est bien le cas. Comme nous le notions dans un précédent article , les émissions de CO2 ont reculé de 23,1% entre 1990 et 2021. Concrètement, elles étaient de 544 millions de tonnes de C02 en 1990, 507 millions de tonnes de C02 en 2010 à 418 en 2021. En revanche, notons que les émissions de gaz à effet de serre de la France sont restées quasi-stables au premier semestre de l’année 2022. Dans le même temps, l’empreinte carbone des produits importés augmente.