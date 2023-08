Rentrée scolaire avancée, référendum, immigration : ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron

Une rentrée sous le signe de la rentrée. Le président de la République, Emmanuel Macron, a présidé le premier conseil des ministres de cette saison ce mercredi matin et accordé une interview fleuve dans le magazine le Point . Entretien dans lequel il parle longuement d'éducation. Il dit notamment souhaiter avancer à l'avenir la rentrée scolaire pour ceux "qui en ont besoin". Rentrée qui pourrait démarrer "dès le 20 août" pour pouvoir "faire du rattrapage". Emmanuel Macron s'est aussi exprimé notamment sur l'immigration et le recours au référendum.

Une rentrée dès le 20 août les élèves "qui en ont besoin"

"Il y a trop de vacances, et des journées trop chargées. Les élèves qu'on aura évalués, et qui en auront besoin, il faut qu'on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage et nous devons reconquérir le mois de juin pour les élèves qui ne passent pas d'épreuves en fin d'année", estime le chef de l'Etat dans cet entretien. Emmanuel Macron avait demandé fin juin à son gouvernement de travailler à une refonte des vacances d'été et du temps scolaire sur l'année, sans fixer de calendrier à ce stade, après une visite à Marseille au cours de laquelle il avait fait part de sa volonté de "rouvrir le débat" sur ce sujet.

Publicité

Des "ajustements" à venir pour le baccalauréat

Emmanuel Macron estime également que les épreuves du baccalauréat, qui ont démarré pour la première fois en 2023 dès le mois de mars, ne peuvent pas se tenir "si tôt dans l'année", dans une interview au Point publiée mercredi soir. "Le ministre dans les prochains jours annoncera les ajustements que nous déciderons à ce sujet", a-t-il ajouté. Des aménagements sur le calendrier du baccalauréat nouvelle formule sont attendus depuis plusieurs semaines, après de nombreuses critiques de la part des syndicats et des parents d'élèves. Gabriel Attal précisera bientôt les aménagements pour cela.

Une refondation des programmes d'histoire et d'instruction civique

Emmanuel Macron dit également dans cette interview vouloir une refondation des programmes scolaires d'histoire et d'instruction civique, tout en renforçant "la formation des enseignants" dans ces deux matières. "L'histoire doit être enseignée chronologiquement et l'instruction civique, devenir une matière essentielle. Chaque semaine, un grand texte fondamental sur nos valeurs sera lu dans chaque classe puis débattu", a précisé le chef de l'Etat. Il reprend la formule de Ferdinand Buisson : "Il s’agit de faire des Républicains".

Emmanuel Macron assure également que le dédoublement des classes va se poursuivre, dans les quartiers prioritaires, dès la moyenne section. Il vante sa réforme du lycée professionnel et la hausse des rémunérations. "Je suis le président sous lequel les enseignants de la maternelle jusqu'à l'université auront été le plus revalorisés depuis trente ans", dit-il. Une manière de dire qu’il ne se réveille pas aujourd’hui, qu’il a déjà œuvré pour l’école et que cela va continuer. "Compte tenu des enjeux, pose-t-il, l’éducation fait partie du domaine réservé du Président." Emmanuel Macron, ministre de l’Education. "L’école, c’est le cœur de la bataille que l’on doit mener parce que c’est à partir de là que nous rebâtirons la France."

Des "recours" aux référendums

Le Président a affirmé qu'il aurait "recours" au référendum sur certains projets qui émaneront de ces discussions. "Je suis sûr que nous pouvons bâtir des accords utiles pour la France", "j'y mettrai toute ma volonté", a déclaré le chef de l'Etat. Il évoque "la famille, l'école, le service national universel, la transmission de notre culture, notre langue, la régulation des écrans" ou encore "notre organisation et nos institutions dans tous les territoires".

La réunion, qui pourrait avoir lieu mercredi 30 août, portera "sur la situation internationale et ses conséquences sur la France, et sur les nuits d'émeutes que nous avons vécues, avec pour objectif de prendre des décisions pour renforcer l'indépendance de notre pays et rebâtir notre nation et tout ce qui la tient". "Sortiront de ces travaux des décisions immédiates, des projets et propositions de loi mais aussi des projets de référendums", a-t-il ajouté dans cette interview-fleuve. "Le référendum fait toujours partie des options qui peuvent être utilisées et je compte bien y avoir recours", a-t-il insisté.

"Chercher des majorités sur chaque texte"

Emmanuel Macron fait le constat qu'"aucune coalition parlementaire possible" n'aboutirait à la "majorité absolue" dont il est dépourvu à l'Assemblée nationale depuis sa réélection en 2002. La faute selon lui aux divisions au sein du Parti socialiste et du parti Les Républicains, les oppositions "les plus proches" et "compatibles" avec le camp présidentiel. Il dit donc vouloir continuer à "chercher des majorités sur chaque texte". Mais il prévient aussi que "si un projet est considéré comme important, la responsabilité du gouvernement peut légitimement être engagée" via le très controversé article 49.3 de la Constitution.

Le président semble notamment vouloir rouvrir le chantier de la décentralisation. "Nous devons poser la question de l'organisation territoriale qui est confuse et coûteuse, dilue les responsabilités. On voit bien qu'entre les communes, intercommunalités, départements et régions on a trop de strates et un problème de clarté des compétences", a estimé Emmanuel Macron, qui souhaite que ces sujets soient "mis sur la table à la rentrée".

"Nous devons réduire significativement l'immigration"

Le chef de l'Etat prône aussi de "réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale", et annonce que le gouvernement reprendra "à la rentrée" son projet de loi sur le sujet plusieurs fois reporté depuis un an, sans exclure d'"enrichir le texte" au Parlement. "Est-ce qu'on est submergés par l'immigration ? Non. C'est faux de dire cela. Cela dit, la situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Nous avons une obligation de résultat", a déclaré le président de la République dans cet entretien accordé à l'hebdomadaire.

"Pour ce faire, il faut mieux protéger nos frontières extérieures, européennes, car rappelons-le, la France n'est pas un pays de première entrée en Europe mais surtout d'immigration secondaire pour des étrangers entrés par un autre pays de l'Union européenne", poursuit Emmanuel Macron. "On doit par ailleurs aussi être plus efficace dans l'application du droit d'asile, dévoyé par les réseaux de passeurs. C'est au coeur du projet de loi préparé par le gouvernement", ajoute le chef de l'Etat. "En résumé oui, il faut réduire l'immigration, mais il faut continuer en parallèle d'agir par l'école, l'intégration, l'autorité, la République. Et l'économie. Quand vous avez 10% de chômage pendant des années, vous n'intégrez pas", a conclu le Président. Il annonce également que Gérald Darmanin va reprendre le projet de loi immigration, dont l'examen, qui avait débuté cet hiver au Sénat, a été depuis reporté à plusieurs reprises.

Les interventions françaises au Sahel "ont été des succès"

Le président estime également dans un entretien à l'hebdomadaire Le Point, que les interventions militaires françaises au Sahel "ont été des succès", malgré la détérioration des relations avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le chef de l'Etat a également de nouveau appelé à la "restauration de l'ordre constitutionnel" au Niger et à la libération du président nigérien Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet par des militaires. "Ce coup d'État est un coup contre la démocratie au Niger, contre le peuple nigérien et contre la lutte anti-terrorisme", a-t-il dénoncé.

Le 3 août, les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum ont dénoncé une série d'accords militaires avec la France, dont 1.500 soldats sont toujours déployés au Niger pour la lutte antijihadiste. Mais cette révocation n'est pas reconnue par Paris. "Si l'on prend de la hauteur, la France a eu raison de s'engager au côté d'États africains pour lutter contre le terrorisme. C'est son honneur et sa responsabilité. Si nous ne nous étions pas engagés, avec les opérations Serval puis Barkhane, il n'y aurait, sans doute, plus de Mali, plus de Burkina Faso, je ne suis même pas sûr qu'il y aurait encore le Niger", a déclaré le président français dans cet entretien au Point mis en ligne mercredi.

"Ces interventions françaises, à la demande des États africains, ont été des succès. Elles ont empêché la création de califats à quelques milliers de kilomètres de nos frontières. Il y a, certes, une crise politique dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Et quand il y a un coup d'État et que la priorité des nouveaux régimes n'est pas de lutter contre le terrorisme, la France n'a pas vocation à rester engagée. C'est, il est vrai, dramatique pour les États concernés", a poursuivi le président. "La politique de la France, que je porte depuis 2017, est de sortir de la logique sécuritaire. Je crois dans une politique partenariale où la France défend ses intérêts, et appuie l'Afrique à réussir. C'est un réel partenariat et pas un condominium sécuritaire", a assuré le chef de l'État.