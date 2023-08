"Une main tendue loyalement" : Emmanuel Macron invite les partis le 30 août à une réunion de travail

Le carton d’invitation est envoyé. Le Président de la République Emmanuel Macron invite les responsables politiques mercredi 30 août, à 15 heures, dans une lettre aux responsables politiques, datée de ce vendredi Le président de la République convie "l'ensemble des forces politiques disposant d'un groupe au Parlement ainsi que les Présidents des assemblées constitutionnelles". Le lieu reste inconnu et sera "précisé rapidement". Le chef de l’Etat avait promis au début du mois une "initiative politique d’ampleur" pour "réunir" les partis à la rentrée.

Un format inédit

Dans son courrier, le président parle d’un "après-midi de travail en commun" et "un dîner" pour "échanger sur la situation internationale et ses conséquences pour la France". Il compte aborder "deux grands thèmes majeurs pour la Nation". D’abord "comment regagner en efficacité pour notre action publique", puis "assurer la cohésion de la Nation". Emmanuel Macron précise que "cet échange aura lieu à huis clos". Ce format de cette rencontre est une grande première, jamais un président de la République n'avait rassemblé les représentants des différentes forces politiques dans une même salle pour une réunion.

Publicité

Emmanuel compte sur les propositions de ces invités, il incite "chacun des participants à présenter s'il le souhaite des contributions écrites ou proposer d'autres thèmes de travail". Après avoir un temps pensé écarter le Rassemblement national (RN) et la France insoumise (LFI), l'Elysée s'est ravisé. ces deux formations sont finalement conviées.

Il ouvre la porte à des référendums

Le chef de l’État assure que cette invitation est "une main tendue loyalement". Il se montre disposé à avoir recours à la voie référendaire en cas de nécessité : "L'ambition sera de convenir de voies d'action qui pourront trouver des traductions concrètes et rapides dans les réalisations du gouvernement et des textes législatifs bâtis ensemble. Le peuple, par la voix de ses représentants et le cas échéant par referendum, aura le dernier mot."

Emmanuel Macron appelle à "aller plus loin et franchir une nouvelle étape d'unité et d'efficacité". "Quand l'intérêt supérieur du pays est en jeu, j'ai confiance, comme beaucoup de Français, dans notre capacité à converger sans reniement ni renoncement", poursuit dans son courrier Emmanuel Macron. Le président fait également référence aux récentes émeutes urbaines, qui ont "révélé chez une partie de notre jeunesse une perte du sens de l'autorité et de la civilité, une forme de décivilisation".

"Il a dû l'écrire depuis la planète Mars", réagit Mélenchon

Interrogé sur la lettre envoyée par Emmanuel Macron aux responsables politiques, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un courrier déconnecté des réalités des Français : "Cette lettre, il a dû l'écrire depuis la planète Mars parce qu'il y a un mot qui n'y est pas : canicule" et "un deuxième mot : pauvreté". "Si j'étais président de la République [...] je dirais fournitures [scolaires] gratuites", assène le chef des insoumis, interrogé sur TF1

Emmanuel Macron "semble passer complètement à côté de l'Histoire", abonde Europe Ecologie-Les Verts (EELV) qui précise que Marine Tondelier se rendra au rendez-vous tout en déplorant "l'absence alarmante des questions écologiques et la maigre place laissée aux questions sociales" dans l'ordre du jour présidentiel..